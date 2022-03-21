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Барри Дженкинс
Барри Дженкинс
Barry Jenkins
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Барри Дженкинс
Barry Jenkins
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Дата рождения
13 января 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Барри Дженкинса
Родился в 1979 году. Майами, США.
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Фильмография Барри Дженкинса
Если Бил-стрит могла бы заговорить
драма, мелодрама, криминал
2018, США
6.0
Лунный свет
драма
2016, США
7.0
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В разработку запущен четвертый сезон «Настоящего детектива»
По данным СМИ, местом действия станет Арктика.
Написать
21 марта 2022 09:43
Стало известно, кто озвучит Муфасу и Шрама в приквеле «Короля Льва»
В новой картине, как и в фильме 2019 года, соберется звездный актерский состав.
Написать
27 августа 2021 11:40
Магический реализм от режиссёра «Лунного света» в сериале «Подземная железная дорога»
Медитативная жестокость по отношению к чернокожему населению в США до начала Гражданской войны 1861 года.
Написать
17 мая 2021 18:07
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