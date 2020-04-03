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Боб Хоскинс
Боб Хоскинс
Bob Hoskins
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Боб Хоскинс
Bob Hoskins
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Дата рождения
26 октября 1942
Возраст
71 год
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
30 апреля 2014
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Боб Хоскинс
Родился 26 октября 1942 года. Бэри Санкт Эдмундс, Саффолк, Англия, Великобритания.
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Фильмография Боб Хоскинс
Белоснежка и охотник
сказка, приключения, боевик
2012, США
6.0
Уилл
драма, семейный, спорт
2011, Великобритания
6.0
Неверленд
приключения, фэнтези
2011, США
6.0
Сделано в Дагенхэме
драма
2010, Великобритания
7.0
Железный рыцарь
боевик, приключения
2010, США / Великобритания
7.0
Рождественская история
драма, фэнтези, анимация, семейный
2009, США
7.0
Судный день
драма, триллер, боевик, ужасы
2008, Великобритания
7.0
Вне закона
криминал, боевик
2007, Великобритания
6.0
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