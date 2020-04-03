Почти мутанты: 10 актеров, которые могли стать звездами франшизы «Люди Икс»

«Люди Икс» выглядели бы совсем по-другому, если бы на роли брали тех, кого хотели изначально. Вместо Росомахи мы получили бы Марио, вместо Циклопа – Пьетро из «Эры Альтрона», а вместо Китти Прайд – звезду «Сумерек».