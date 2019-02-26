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Джейсон Ли
Джейсон Ли
Jason Lee
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Джейсон Ли
Jason Lee
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Дата рождения
25 апреля 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Хантингтон-Бич, Калифорния, США
Рост
187 см
Биография Джейсона Ли
Родился 25 апреля 1970 года. Хантингтон-Бич, Калифорния, США.
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Фильмография Джейсона Ли
Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка
комедия
2019, США
5.0
За закатом рассвет
комедия, драма, мелодрама
2015, США
6.0
Элвин и Бурундуки: Грандиозное бурундуключение
мюзикл, анимация, комедия, семейный
2015, США
6.0
Элвин и бурундуки 3
семейный, мюзикл, комедия
2011, США
7.0
Двойной копец
комедия, боевик
2010, США
7.0
Площадь Колумба
триллер
2010, США
6.0
Элвин и бурундуки 2
фантастика, комедия, семейный, мюзикл
2009, США
7.0
Элвин и бурундуки
семейный, комедия
2007, США
7.0
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Стартовали съёмки нового фильма про Джея и Молчаливого Боба
О старте съёмок фильма «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка» сообщил режиссёр Кевин Смит.
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26 февраля 2019 17:13
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