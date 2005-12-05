Кинг Конг, 2005

В 1933 году, во время Великой депрессии, режиссер Карл Дэнхем приглашает в свой фильм нью-йоркскую актрису Энн Дэрроу. Когда Энн узнает, что сценарий к картине написал ее любимый драматург, Джек Дрисколл, она соглашается. Съемки проходят на корабле, который направляется к загадочному Острову Черепа, где Дэнхем надеется найти сенсационную натуру. Во время путешествия Энн и Джек влюбляются. Вскоре корабль садится на мель у Острова Черепа. Команда исследует остров и подвергаются нападению туземцев, которые собираются принести Энн в жертву Кинг-Конгу, огромной доисторической горилле. Сможет ли Джек спасти свою возлюбленную?
В 1930 году группа документалистов отправляется на загадочный Остров Черепа неподалеку от Суматры, чтобы изучать легенды о гигантской горилле по кличке Конг. По прибытии не место они обнаруживают, что Кинг Конг и правда существует. Горилла живет в самой чаще непроходимых джунглей, где помимо него, спрятанные от всего мира, обитают многие создания из доисторических времен. Исследователи оказываются между двух огней – с одной стороны Кинг Конг, а с другой – его враги динозавры...
В общем… Читать дальше…
Если честно, я была в шоке, думала, что мелкий испугается, и в… Читать дальше…