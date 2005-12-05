Кинг Конг, 2005

В 1930 году группа документалистов отправляется на загадочный Остров Черепа неподалеку от Суматры, чтобы изучать легенды о гигантской горилле по кличке Конг. По прибытии не место они обнаруживают, что Кинг Конг и правда существует. Горилла живет в самой чаще непроходимых джунглей, где помимо него, спрятанные от всего мира, обитают многие создания из доисторических времен. Исследователи оказываются между двух огней – с одной стороны Кинг Конг, а с другой – его враги динозавры...