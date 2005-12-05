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King Kong

Кинг Конг, 2005

2005 / США
7.8 Оцените
61 голос Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

В 1933 году, во время Великой депрессии, режиссер Карл Дэнхем приглашает в свой фильм нью-йоркскую актрису Энн Дэрроу. Когда Энн узнает, что сценарий к картине написал ее любимый драматург, Джек Дрисколл, она соглашается. Съемки проходят на корабле, который направляется к загадочному Острову Черепа, где Дэнхем надеется найти сенсационную натуру. Во время путешествия Энн и Джек влюбляются. Вскоре корабль садится на мель у Острова Черепа. Команда исследует остров и подвергаются нападению туземцев, которые собираются принести Энн в жертву Кинг-Конгу, огромной доисторической горилле. Сможет ли Джек спасти свою возлюбленную?

  • На создание компьютерного изображения Эмпайр-стейт-билдинг у создателей ушло восемнадцать месяцев. Настоящая башня была построена за четырнадцать месяцев.
  • Сцена, где Денхэм, Дрисколл и команда падают в яму, заполненную гигантскими жуками, является отсылкой к сцене из оригинального фильма 1933 года, где команда падает в яму и съедается гигантскими пауками. Эта сцена была вырезана из фильма после того, как во время предпоказов многие зрители в ужасе убегали из кинотеатра.  
  • На лице Энди Серкиса было закреплено 132 датчика, чтобы каждое его выражение лица можно было запечатлеть и отобразить на лице Кинг-Конга.

В 1930 году группа документалистов отправляется на загадочный Остров Черепа неподалеку от Суматры, чтобы изучать легенды о гигантской горилле по кличке Конг. По прибытии не место они обнаруживают, что Кинг Конг и правда существует. Горилла живет в самой чаще непроходимых джунглей, где помимо него, спрятанные от всего мира, обитают многие создания из доисторических времен. Исследователи оказываются между двух огней – с одной стороны Кинг Конг, а с другой – его враги динозавры...

7.8 Оцените
61 голос Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 3 часа 7 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 14 декабря 2005
Премьера в мире 5 декабря 2005
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Питер Джексон
Питер Джексон
В ролях
Наоми Уоттс
Наоми Уоттс
Джек Блэк
Джек Блэк
Эдриан Броуди
Эдриан Броуди
Энди Серкис
Энди Серкис
Джейми Белл
Джейми Белл
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
В «Кинг Конге» Питер Джексон решил подтрунить над собственной молодостью, когда он снимал не эпические блокбастеры, а вполне себе «камерные» трэш-картины: маниакальный режиссер Карл Денэм в блестящем (теперь уже можно сказать, как всегда блестящем) исполнении Джека Блэка – это Джексон в молодости, даже комплекция схожая. И когда драматург Джек Дрисколл (Эдриен Броуди) проницательно говорит о нем: «У Карла есть одно удивительное свойство – он непременно разрушает все, что любит», и когда в…
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BOSS 2 апреля 2015, 12:51
Фильм однозначно хороший для блокбастера. Горилла, динозавры, гигантские насекомые, злобное племя, что ещё нужно для такого рода кинА.
В общем… Читать дальше…
rybka 2 апреля 2015, 12:51
Вчера посмотрели фильм всей семьей. Все-таки решились взять с собой киндера (7 лет)
Если честно, я была в шоке, думала, что мелкий испугается, и в… Читать дальше…
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