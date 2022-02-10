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Мира Сорвино
Мира Сорвино
Mira Sorvino
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Мира Сорвино
Mira Sorvino
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Дата рождения
28 сентября 1967
Возраст
54 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Мира Сорвино
Родилась 28 сентября 1967 года. Тенафлай, Нью-Джерси, США.
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Фильмография Мира Сорвино
Режим героя
комедия
2021, США
5.0
После. Глава 3
драма
2021, США
6.0
Butter
комедия, драма, мелодрама
2020, США
6.0
Али, рули!
боевик, комедия
2019, США
7.0
Темное зеркало
триллер
2018, США
7.0
На глубине шести футов
триллер, драма
2017, США
6.0
День матери
драма
2016, США
5.0
Дочь Бога
драма
2015, США
4.0
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