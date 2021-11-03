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Мэтт Диллон

Matt Dillon
Мэтт Диллон
Мэтт Диллон Matt Dillon
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Дата рождения
18 февраля 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Режиссер
Личные связи
Камерон Диаз
Камерон Диаз
состояли в отношениях
Биография Мэтта Диллона

Содержание:

Мэтт Диллон — Фильмы
 - Мэтт Диллон — «Дикость»
 - «Дом, который построил Джек» — Мэтт Диллон
Мэтт Диллон — Личная жизнь

Американский актер Мэтт Диллон родился 18 февраля 1964 года в Нью-Йорке в семье домохозяйки Мэри Эллен и художника Пола Диллона. Помимо него в семье также было пятеро детей. У актера есть ирландские, шотландские и немецкие корни.

Мэтт Диллон — Фильмы

Дебют Мэтта Диллона на большом экране состоялся в 1978 году в фильме «Через край», снятом Джонатаном Капланом. Картина вышла в ограниченный прокат и собрала в нем 200 тысяч долларов. Игру Диллона высоко оценили, и таким образом он попал в свои следующие проекты: «Маленькие прелестницы» и «Мой телохранитель». Благодаря съемкам в этих проектах Мэтт получил репутацию популярного актера подросткового кино.

На волне этой популярности актер стал все чаще появляться на большом экране. Среди его главных фильмов того времени можно назвать такие, как «Лживая луна» (1982), «Изгои» (1983), «Мишень» (1985), «Бунтовщик» (1985), «Родной сын» (1986), «Чикаго блюз» (1987), «Канзас» (1988), «Ищейки с Бродвея» (1989) и многие другие. Самым успешным фильмом за тот период стал «Аптечный ковбой» Гаса Ван Сента, в котором Диллон сыграл наркомана. Эта роль была очень высоко оценена критиками.

В 90-х актер все так же продолжал активно сниматься, сыграв в картинах «Одиночки» Кэмерона Кроу, «Мистер Прекрасный» Энтони Мингелла, «Золотые ворота» Джона Мэддена, «Альбино Аллигатор» Кевина Спейси, «Вход и выход» Фрэнка Оза.

В 1998 году в прокат выходит романтическая комедия «Все без ума от Мэри», в которой главные роли сыграли Мэтт Диллон и Камерон Диаз. Картина получила две номинации на премию «Золотой глобус».

В 2002 году Мэтт Диллон снимает свой собственный фильм — «Город призраков», в котором также исполняет и главную роль. Это был первый и последний опыт актера в качестве постановщика.

В 2004 году Диллон играет в фильме «Столкновение», получившем главный «Оскар» года. В центре сюжета несколько связанных между собой историй, которые показывают жизни людей в современной Америке.

Мэтт Диллон — универсальный актер, который может воплотить на экране совершенно любой образ и гармонично смотрится в фильмах самых разных жанров. Его также можно увидеть в таких лентах, как «Мальчики-налетчики», «Имоджен», «Уйти красиво». Кроме того, он озвучил одного из героев анимационной картины «Рок Дог».

Мэтт Диллон — «Дикость»

Одним из главных проектов в карьере Мэтта Диллона можно считать ленту «Дикость» 1998 года. Фильм рассказывает о 17-летней студентке Келли, которая влюбляется в своего преподавателя. Однако, когда тот не может дать ей желаемого, она решает отомстить и обвиняет его в изнасиловании. Ситуация осложняется вмешательством подруги Келли, которая вскоре начинает понимать, в какую опасную игру ввязалась. «Дикость» сыскала большой успех у зрителей, а также получила несколько наград на престижные премии.

«Дом, который построил Джек» — Мэтт Диллон

В 2018 году на Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера. Картина повествует о серийном убийце по имени Джек в исполнении Мэтта Диллона, который рассказывает некому Верджу о пяти случайных жертвах. В фильме также сыграла Ума Турман. Во время премьеры картины зрители массово покидали зал, однако критики восприняли его крайне благосклонно.

Мэтт Диллон — Личная жизнь

С 1995 по 1998 год актер состоял в романтических отношениях с Камерон Диаз. В настоящее время подробности о его личной жизни не известны общественности.

Интересные факты о Мэтте Диллоне

- Бабушка Мэтта Диллона по отцовской линии была сестрой комика Алекса Рэймонда — создателя Флэша Гордона.

- Брат Мэтта — Кевин Диллон — тоже актер.

- Мэтт Диллон является левшой.

- Мэтт Диллон также занимается ресторанным бизнесом в свободное от актерской карьеры время.

Фильмография Мэтта Диллона
Капоне. Лицо со шрамом
Капоне. Лицо со шрамом
криминал, драма 2020, США
3.0
NIMIC
NIMIC
короткометражный 2019, Великобритания / Германия / США
6.0
Проксима
Проксима
боевик, драма 2019, Франция
6.0
Дом, который построил Джек
Дом, который построил Джек
триллер, драма, ужасы 2018, Дания / Франция / Германия / Швейцария
6.0
Грэйс и Джо. История любви
Грэйс и Джо. История любви
семейный, мелодрама 2018, США
5.0
Рок Дог
Рок Дог
анимация, приключения 2016, Китай / США
6.0
Уйти красиво
Уйти красиво
комедия 2016, США
7.0
Дядя Говард
Дядя Говард
документальный 2016, Великобритания / США
6.0
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Мэтт Диллон Мэтт Диллон Мэтт Диллон Мэтт Диллон
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3 ноября 2021 15:06
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6 сентября 2021 12:34
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23 марта 2021 13:04
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Камерон Диаз
Камерон Диаз Cameron Diaz
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