Содержание:

Ева Лонгория - фильмы

- Ева Лонгория - Отчаянные домохозяйки

Ева Лонгория - Бизнес

Ева Лонгория - Личная жизнь

Американская актриса, модель, ресторатор и телепродюсер Ева Жаклин Лонгория родилась в техасском городке Корпус-Кристи 15 марта 1975 года.

Родители Энрике Лонгория и Элла Ева Мирелес имеют мексиканские и испанские корни. У Евы есть три старших сестры, все с красивыми двойными именами: Элизабет Джудина, Эмили Жанетт и Эсмеральда Джозефина. Семья проживала на собственном ранчо и зарабатывала на жизнь сельским хозяйством, и детство актрисы прошло в достаточно скромных условиях. Ева ходила в Marvin P. Baker Middle School и позднее Roy Miller High School, а затем поступила в университет Texas A&M University–Kingsville расположенном в соседнем городе Кингсвилл, где получила степень бакалавра наук в области кинезиологии (дисциплина, изучающая мышечное движение). В 1998 году она выиграла титул «Мисс Корпус-Кристи», а затем и конкурс талантов в Лос-Анджелесе. В большом городе яркую девушку заметили и чуть позже она подписала контракт с агентом.

В 2009 году Ева Лонгория поступила в магистратуру на изучение чикано (латиноамериканское население Юго-Запада США) и политологии в университет California State University, Northridge, для того чтобы лучше узнать свой народ. В 2017 году она получила степень магистра.



Ева Лонгория - фильмы

Дебют на телевидении состоялся в эпизоде популярного в то время сериала «Беверли-Хиллз, 90210», с небольшой роли стюардессы. В 2000 году была гостевая роль в «Главном госпитале» и постоянная в «Молодых и дерзких», где она играла роль истеричной Изабеллы Бранья Уильямс. Сериалом «Прочная сеть» Дика Вульфа в 2003 - 2004 годах, продолжилась карьера начинающей актрисы Евы Лонгории.



И, наконец, в 2004 году она получила роль Габриэль Солис в телесериале «Отчаянные домохозяйки». Этот проект стал звездным, принесл актрисе широкую известность и номинацию на «Золотой глобус». В 2006 году Лонгория дебютировала в полном метре в детективном триллере «Охранник» с Кифером Сазерлендом и Майклом Дугласом, и в этом же году появилась в ленте «Крутые времена» с Фредди Родригесом и Кристианом Бейлом.



Не смотря на большую любовь зрителей, карьера Евы на большом экране не имела успеха, и актриса снималась в основном в низкобюджетных фильмах «Низшее образование», «Нет мужчин — нет проблем» и «Прибрежное диско», которые выпускались сразу на видео. Но в тоже время карьера в модельном бизнесе идет в верх. Ева становиться очень популярной моделью.В 2003 году она попадает в число «наиболее красивых людей» издания People en Espanol и возглавляет рейтинг «Самых горячих женщин-знаменитостей» журнала «Максим» два года подряд.

Ева выпускает свой парфюм, а в 2005 заключает контракт с косметическим гигантом L’Oréal. В 2013 году Лонгория вполне успешно дебютировала на поприще продюсера – с 2013 по 2015 год актриса занималась производством сериала «Коварные горничные» и продюсировала фильм «Джон Уик», а сейчас работает над новым проектом – многосерийной драмой Grand Hotel. Кроме того, Ева успевает во всем, и в мае 2018-го актрису можно будет увидеть в комедии «За бортом», где ее партнерами стали: Анна Фэрис, Джон Ханна и Эухенио Дербес.



Ева Лонгория - «Отчаянные домохозяйки»

Популярный американский телесериал, созданный Марком Черри и произведенный ABC Studios и Cherry Productions. Премьера состоялась 3 октября 2004 года на телеканале ABC, а финальная серия вышла на экраны 13 мая 2012 года. Сюжет рассказывает о жизни четырёх подруг-домохозяек, проживающих на улице Вистерия Лейн в вымышленном городке Фэйрвью. Ева Лонгория исполнила роль бывшей модели и обворожительной изменницы - Габриэль Солис. Ее партнерами по площадке стали: Тери Хэтчер в роли разведенной Сьюзан Майер, Фелисити Хаффман в роли бывшей бизнесвумен, а ныне матери четырёх детей — Линетт Скаво, и Марсия Кросс в роли властной и образцовой супруги и матери — Бри Ван де Камп. Шоу имело большой успех на протяжении всех 8 сезонов.



Ева Лонгория - Бизнес

Ева Лонгория еще и отличная бизнес-вумен, в 2008 вместе с известным шеф-поваром Тоддом Инглишем (Todd English), она открыла в пригороде Лос-Анджелеса ресторан под названием Beso, что с испанского переводится как «поцелуй». А в декабре 2009 открылся второй Beso в Лас-Вегасе. Актриса также выпустила собственную книгу о кулинарии - «Кухня Евы: Готовьте с любовью семье и друзьям» (Eva's Kitchen: Cooking with Love for Family and Friends). В ноябре 2016 года Ева Лонгория создала коллекцию одежды совместно с брендом The Limited.

Успешная актриса и модель не забывает о благотворительности. В 2006 году она создала благотворительную организацию «Eva’s Heroes», помогающую детям с ограниченными способностями. Помимо этого Ева Лонгория является представителем «PADRES Contra El Cancer», поддерживает «Национальный центр исчезновения и эксплуатации детей», «National Stroke Association», проект «Дом» и «St. Jude Children’s Research Hospital». В 2009 году совместно с коллегой Кирстен Данст участвовала в ежегодном благотворительном мероприятии — сборе средств для детских реабилитационных центров в Мексике, Telethon for Rehabilitation Centers for Children.



Ева Лонгория - Личная жизнь

Первым супругом актрисы в 2002 году стал коллега по сериалу «Госпиталь» - Тайлер Кристофер. Совместная жизнь не заладилась, и актеры развелись после 2 лет брака.



В ноябре 2006 года Ева обручилась с французским баскетболистом Тони Паркером. Для торжества выбрали символическую дату - 7 июля 2007 года - и историческое место - римско-католическую церковь XII века, известную тем, что в ней венчались французские монархи. Но в январе 2011 супруги развелись. На телешоу своего друга Марио Лопеса Ева рассказала, что обнаружила в телефоне своего мужа множество смс от другой женщины.



Поздне Еве приписывали роман с братом Пенелопы Крус Эдуардо Крусом, а в 2012 году она несколько месяцев встречалась с футболистом New York Jets Марком Санчесом.



В декабре 2015 года, после трех лет отношений новый возлюбленный актрисы - мексиканский предприниматель Хосе Антонио Бастон, предложил ей руку и сердце. 21 мая 2016 года состоялась свадьба, а в декабре 2017 года стало известно, что Ева Лонгория беременна их первенцем-сыном, который должен родиться в июне 2018 года.