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Ева Лонгория

Eva Longoria
Ева Лонгория
Ева Лонгория Eva Longoria
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Дата рождения
15 марта 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Продюсер, Режиссер
Биография Евы Лонгории

Содержание:
Ева Лонгория - фильмы
  - Ева Лонгория - Отчаянные домохозяйки
Ева Лонгория - Бизнес
Ева Лонгория  - Личная жизнь

Американская актриса, модель, ресторатор и телепродюсер Ева Жаклин Лонгория родилась в техасском городке Корпус-Кристи 15 марта 1975 года.

Родители Энрике Лонгория и Элла Ева Мирелес имеют мексиканские и испанские корни. У Евы есть три старших сестры, все с красивыми двойными именами: Элизабет Джудина, Эмили Жанетт и Эсмеральда Джозефина. Семья проживала на собственном ранчо и зарабатывала на жизнь сельским хозяйством, и детство актрисы прошло в достаточно скромных условиях. Ева ходила в Marvin P. Baker Middle School и позднее Roy Miller High School, а затем поступила в университет Texas A&M University–Kingsville расположенном в соседнем городе Кингсвилл, где получила степень бакалавра наук в области кинезиологии (дисциплина, изучающая мышечное движение). В 1998 году она выиграла титул «Мисс Корпус-Кристи», а затем и конкурс талантов в Лос-Анджелесе. В большом городе яркую девушку заметили и чуть позже она подписала контракт с агентом.

В 2009 году Ева Лонгория поступила в магистратуру на изучение чикано (латиноамериканское население Юго-Запада США) и политологии в университет California State University, Northridge, для того чтобы лучше узнать свой народ. В 2017 году она получила степень магистра.


Ева Лонгория - фильмы

Дебют на телевидении состоялся в эпизоде популярного в то время сериала «Беверли-Хиллз, 90210», с небольшой роли стюардессы. В 2000 году была гостевая роль в  «Главном госпитале» и постоянная в «Молодых и дерзких», где она играла роль истеричной Изабеллы Бранья Уильямс. Сериалом «Прочная сеть» Дика Вульфа в 2003 - 2004 годах, продолжилась карьера начинающей актрисы Евы Лонгории.

И, наконец, в 2004 году она получила роль Габриэль Солис в телесериале «Отчаянные домохозяйки». Этот проект стал звездным, принесл актрисе широкую известность и номинацию на «Золотой глобус». В 2006 году Лонгория дебютировала в полном метре в детективном триллере «Охранник» с Кифером Сазерлендом и Майклом Дугласом, и в этом же году появилась в ленте «Крутые времена» с Фредди Родригесом и Кристианом Бейлом.

Не смотря на большую любовь зрителей, карьера Евы на большом экране не имела успеха, и актриса снималась в основном в низкобюджетных фильмах «Низшее образование», «Нет мужчин — нет проблем» и «Прибрежное диско», которые выпускались сразу на видео. Но в тоже время карьера в модельном бизнесе идет в верх. Ева становиться очень популярной моделью.В 2003 году она попадает в число «наиболее красивых людей» издания People en Espanol и возглавляет рейтинг «Самых горячих женщин-знаменитостей» журнала «Максим» два года подряд.

Ева выпускает свой парфюм, а в 2005 заключает контракт с косметическим гигантом L’Oréal. В 2013 году Лонгория вполне успешно дебютировала на поприще продюсера – с 2013 по 2015 год актриса занималась производством сериала «Коварные горничные» и продюсировала фильм «Джон Уик», а сейчас работает над новым проектом – многосерийной драмой Grand Hotel. Кроме того, Ева успевает во всем, и в мае 2018-го актрису можно будет увидеть в комедии «За бортом», где ее партнерами стали: Анна Фэрис, Джон Ханна и Эухенио Дербес.


Ева Лонгория - «Отчаянные домохозяйки»

Популярный американский телесериал, созданный Марком Черри и произведенный ABC Studios и Cherry Productions. Премьера состоялась 3 октября 2004 года на телеканале ABC, а финальная серия вышла на экраны 13 мая 2012 года. Сюжет рассказывает о жизни четырёх подруг-домохозяек, проживающих на улице Вистерия Лейн в вымышленном городке Фэйрвью. Ева Лонгория исполнила роль бывшей модели и обворожительной изменницы - Габриэль Солис. Ее партнерами по площадке стали: Тери Хэтчер в роли разведенной Сьюзан Майер, Фелисити Хаффман в роли бывшей бизнесвумен, а ныне матери четырёх детей — Линетт Скаво, и Марсия Кросс в роли властной и образцовой супруги и матери — Бри Ван де Камп. Шоу имело большой успех на протяжении всех 8 сезонов.


Ева Лонгория - Бизнес

Ева Лонгория еще и отличная бизнес-вумен, в 2008 вместе с известным шеф-поваром Тоддом Инглишем (Todd English), она открыла в пригороде Лос-Анджелеса ресторан под названием Beso, что с испанского переводится как «поцелуй». А в декабре 2009 открылся второй Beso в Лас-Вегасе. Актриса также выпустила собственную книгу о кулинарии - «Кухня Евы: Готовьте с любовью семье и друзьям» (Eva's Kitchen: Cooking with Love for Family and Friends). В ноябре 2016 года Ева Лонгория создала коллекцию одежды совместно с брендом The Limited.

Успешная актриса и модель не забывает о благотворительности. В 2006 году она создала благотворительную организацию «Eva’s Heroes», помогающую детям с ограниченными способностями. Помимо этого Ева Лонгория является представителем «PADRES Contra El Cancer», поддерживает «Национальный центр исчезновения и эксплуатации детей», «National Stroke Association», проект «Дом» и «St. Jude Children’s Research Hospital». В 2009 году совместно с коллегой Кирстен Данст участвовала в ежегодном благотворительном мероприятии — сборе средств для детских реабилитационных центров в Мексике, Telethon for Rehabilitation Centers for Children.


Ева Лонгория - Личная жизнь

Первым супругом актрисы в 2002 году стал коллега по сериалу «Госпиталь» - Тайлер Кристофер. Совместная жизнь не заладилась, и актеры развелись после 2 лет брака.

В ноябре 2006 года Ева обручилась с французским баскетболистом Тони Паркером. Для торжества выбрали символическую дату - 7 июля 2007 года - и историческое место - римско-католическую церковь XII века, известную тем, что в ней венчались французские монархи. Но в январе 2011 супруги развелись. На телешоу своего друга Марио Лопеса Ева рассказала, что обнаружила в телефоне своего мужа множество смс от другой женщины.

Поздне Еве приписывали роман с братом Пенелопы Крус Эдуардо Крусом, а в 2012 году она несколько месяцев встречалась с футболистом New York Jets Марком Санчесом.

В декабре 2015 года, после трех лет отношений новый возлюбленный актрисы - мексиканский предприниматель Хосе Антонио Бастон, предложил ей руку и сердце. 21 мая 2016 года состоялась свадьба, а в декабре 2017 года стало известно, что Ева Лонгория беременна их первенцем-сыном, который должен родиться в июне 2018 года.

Интересные факты о Еве Лонгории

Ева Лонгория - Интересные факты

-Ева с детства умеет шить, и сшила множество платьев, юбок, блузок, брючек для своих племянниц и племянников

-Специалисты из Гарвардского университета установили, что предок Евы из маленькой деревни Ллонгориа в Астурии в начале 17 века приплыл из Испании в Мексику.

- По результатам исследования ДНК Евы Лонгории было установлено, что в ней течет 70% испанской крови, 27% — индейцев майя, 3% — африканской

- Актриса научилась стрелять в четыре года и до сих пор увлекается охотой.

- Ева свободно говорит по‑испански

- После выхода в эфир серии «Отчаянных домохозяек», в которой у героини Лонгории были откровенные сцены с Джесси Меткалфом, Еве позвонила бабушка и отругала ее за разврат.

Фильмография Евы Лонгории
Выходные оффлайн
Выходные оффлайн
комедия 2022, США
6.0
Босс-молокосос 2
Босс-молокосос 2
анимация 2021, США
8.0
Дора и Затерянный город
Дора и Затерянный город
приключения, семейный 2019, США / Австралия
8.0
Собачья жара
Собачья жара
драма 2018, США
6.0
За бортом
За бортом
мелодрама, комедия 2018, США
7.0
Видения
Видения
триллер, ужасы 2015, США
6.0
Любой день
Любой день
мелодрама, триллер, драма 2015, США
5.0
Брачный рогазм
комедия, мелодрама 2013, США
0.0
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