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Вентворт Миллер

Wentworth Miller
Вентворт Миллер
Вентворт Миллер Wentworth Miller
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Дата рождения
2 июня 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Биография Вентворта Миллера

Вентворт Миллер родился 2 июня 1972 года в городе Чиппинг-Нортон в Англии, в семье Джой Мари Палм и Вентворта Миллера II. Оба родителя актера работают учителями, отец также работает адвокатом.  У них, помимо Вентворта, есть две дочери: Джиллиан и Лей. У Миллера есть ямайские, немецкие, русские, французские, сомалийские, индийские и сирийские корни. Происхождение Миллера долгие годы не давало покоя его одноклассникам. Еще в детстве Вентворт со своей семьей переехал в Нью-Йорк, где и посещал среднюю школу. Одноклассники травили Вентворта из-за его корней, и учеба давалась ему нелегко. После школы Миллер поступил в престижный университет Принстон, где смог, наконец, в полной мере гордиться своим происхождением. Позднее актер признался, что его однокурсники не сразу поняли, что он – смешанных кровей (отец Вентворта – темнокожий). Во время своей учебы в университете, Миллер пел в группе «The Princeton» Tigertones и успел поездить по разным странам. После того, как Вентворт получил степень бакалавра по английской литературе, он собрал свои вещи и переехал в Лос-Анджелес, чтобы стать актером.

Фильмы с Вентвортом Миллером

Первые годы своей жизни в Лос-Анджелесе Вентворт Миллер работал на студии Paramount, однако работа по другую сторону камеры не мешала ему посещать кастинги. Несколько лет различных прослушиваний не принесли Миллеру желаемых результатов. Он засветился в эпизодических ролях в таких сериалах как «Баффи – истребительница вампиров», «Время твоей жизни», «Лучшие» и «Скорая помощь».  Небольшой успех принес ему сериал «Динотопия», где Вентворт сыграл главную роль, но критики не отметили его игру, несмотря на то что сериал получил премию «Эмми».

В 2002 году Вентворт попал в картину Роберта Бентона «Запятнанная репутация», снятую по роману Филипа Рота. Миллер сыграл героя Энтони Хопкинса в молодости, и критики высоко оценили его игру. Выбор же Хопкинса на роль профессора-афроамериканца вызвал массу негодования. Фильм был номинирован на «Оскар», а также получил награду ассоциации чернокожих кинематографистов.

Вентворт Миллер – Побег

Самой знаковой работой Вентворта на экране стал сериал «Побег». Роль Майкла Скофилда принесла Вентворту Миллеру славу и номинацию на «Золотой Глобус» в категории лучший актер драматического сериала. Сюжет  рассказывает о группе заключенных, которые сбегают из хорошо охраняемой тюрьмы, чтобы спасти ложно обвиненного в убийстве Линкольна Бэрроуза. Майкл – брат Линкольна и настоящий гений, поэтому он садится в тюрьму только ради того, чтобы спати брата. Сериал закончился в 2009 году, однако в 2016 было решено снять еще один сезон с полюбившимися героями о новом побеге Майкла Скофилда. В сериале также снялись: Роберт Неппер, Доминик Перселл, Сара Уэйн Кэллис, Амори Ноласко, Майкл Рапапорт и многие другие. Сериал был настолько популярен, что в Росси было решено адаптировать его. В 2010 году Первый канал начал показ первого сезона «Побега» с российскими актерами, однако такой успех, как американский оригинал, сериал повторить не смог.

После успеха «Побега» Вентворт  сыграл в фильме «Обитель зла: жизнь после смерти», в эпизоде сериала «Доктор Хаус», а также в триллер «Лофт». С 2014 года играет Леонарда Снарта / Капитана Холод в сериале «Флэш» и его спин-оффе «Легенды завтрашнего дня».

Личная жизнь Вентворта Миллера

В августе 2013 года Вентворт Миллер совершил каминг-аут, когда отказался приехать в Санкт-Петербург на кинофестиваль. Он заявил, что не намерен приезжать в страну, где каждый человек не имеет права на открытую любовь. Позднее актер признался, что боялся открыто сказать о своей ориентации из-за карьеры. Среди его бывших бойфрендов числится Люк Макфарлэйн, с ним он встречался в 2007-2008 году, и Марк Лидделл, отношения с которым были в 2008. Свою личную жизнь Миллер предпочитает держать в тайне, поэтому пресса не знает, состоит ли актер в каких-либо отношениях.   

Интересные факты о Вентворте Миллере

- Вентворт Миллер - открытый гей

- Снялся в двух клипах Мэрайи Кери — «We belong together» и «It`s Like That»

- Рост - 185 см

- У него нет аккаунтов в социальных сетях

- У Вентворта двойное гражданство: английское и американское

Фильмография Вентворта Миллера
Обитель зла: Последняя глава
Обитель зла: Последняя глава
триллер, боевик, ужасы, фантастика 2016, Германия / Австралия / Канада / Франция
7.0
Лофт
Лофт
триллер 2014, США
7.0
Обитель зла 4: Жизнь после смерти
Обитель зла 4: Жизнь после смерти
ужасы, боевик, фантастика, триллер 2010, Германия / США / Великобритания
7.0
Запятнанная репутация
Запятнанная репутация
мелодрама, драма 2003, США / Германия / Франция
6.0
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Вентворт Миллер вернется к роли Капитана Холода в сотом эпизоде «Легенд завтрашнего дня» Леонард Снарт будет показан в ретроспективной серии, посвященной истории вселенной сериала.
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7 октября 2021 15:08
Звезда сериала «Побег» Вентворт Миллер рассказал, что у него выявили аутизм Сейчас он планирует больше узнать о расстройстве и взглянуть на жизнь по-новому. 
Написать
28 июля 2021 11:07
Слухи: Джеймс МакЭвой может сыграть суперзлодея в сольном фильме про Флэша Еще год назад актер признался, что «у DC реально крутые плохие парни».
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25 марта 2020 09:30
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