Дакота Джонсон родилась 4 октября 1989 года в Остине, штат Техас, США, в семье знаменитых актеров Мелани Гриффит и Дона Джонсона. После развода родителей, отчимом Дакоты стал Антонио Бандерас. Она с детства находилась в актерской среде, поэтому рано начала интересоваться этой профессией. Дакота занималась танцами и пением, а в 12 лет решила начать карьеру модели после того, как снялась для журнала Teen Vogue в рубрике «дети знаменитостей». В 2006 году она подписала контракт с IMG Models, и хотя актерская карьера занимает сейчас большую часть времени Дакоты, она снимается и для различных рекламных кампаний. В том же году она получила премию «Мисс Золотой Глобус», который вручается детям знаменитостей.

Фильмы с Дакотой Джонсон

Свою первую роль Дакота Джонсон сыграла в 1999 году в фильме «Женщина без правил», главную роль в котором сыграла ее мать, Мелани Гриффит, а режиссером впервые выступил отчим, Антонио Бандерас. Роль у Дакоты была эпизодическая, и после этого она долгое время не показывалась на экране. Следующей ролью Джонсон стала роль Амелии Риттер в фильме Дэвида Финчера «Социальная сеть». Картина получила несколько «Оскаров» и «Золотых глобусов», но роль Дакоты была невелика, и не запомнилась критикам.

После «Социальной сети» Дакота Джонсон снялась в фильмах «Козы», «Мачо и Ботан», «Цимбелин», сериале «Офис» и лишь потом получила главную роль в фильме «Пятьдесят оттенков серого».

Дакота Джонсон – Пятьдесят оттенков серого

В 2015 году на экраны вышла первая часть трилогии «Пятьдесят оттенков серого». Фильм по книгам Э.Л. Джеймс поклонники ждали очень долго. Сюжет рассказывает о скромной студентке Анастейше Стил, которая влюбляется в загадочного миллионера Кристиана Грэя, который оказывается любителем БДСМ. Книги стали настоящим бестселлером по всему миру, а также предметом горячих споров о литературной ценности или моральной нравственности. Как бы то ни было, успех книг обеспечил им экранизацию. Изначально главные роли должны были сыграть Чарли Ханнем и Дакота Джонсон, однако Чарли выбыл из проекта, и на его место пришел Джейми Дорнан. Режиссером стала Сэм Тэйлор-Джонсон, у которой были разногласия с писательницей Э.Л Джеймс по ходу съемок, поэтому она отказалась режиссировать продолжение. Кассовые сборы окупили бюджет картины более, чем в 10 раз, поэтому было решено снимать вторую и третью части «Оттенков серого».

Дакота Джонсон и Джейми Дорнан

Несмотря на несколько откровенных сцен в фильме, Дакота Джонсон и Джейми Дорнан не сблизились за время съемок. Оба признаются, что им было неловко, а присутствие жены Дорнана на съемках лишь усугубляло ситуацию. При тестовом просмотре было отмечено, что между главными героями нет никакой химии, поэтому несколько сцен были пересняты. Таким образом, можно смело сказать, что, несмотря на ожидания поклонников книг, между реальными Анастейшей и Кристианом ничего нет.

После выхода «Оттенков» про Дакоту Джонсон узнал весь мир, и девушка стала получать больше предложений о съемках. Она появилась в таких фильмах как «Большой всплеск», «Черная месса» и «В активном поиске».

Личная жизнь Дакоты Джонсон

Дакота встречалась с актером Джорданом Мастерсоном с 2011 по 2014 годы, а после него с Мэттью Хиттом, однако пара распалась в 2016 году.