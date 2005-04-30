Тёплые источники, 2005

Франклин Делано Рузвельт – любимец всей Америки, единственный президент США, которого выбирали на пост главы государства четырежды. Но в начале своего политического пути он столкнулся со страшной болезнью – полиомиелитом. Паралич нижних конечностей – практически приговор для человека, который хочет сделать карьеру в большой политике. Чтобы победить недуг, Франклин отправляется на оздоровительный курорт штата Джорджия – к минеральным водам Уорм-Спрингс.
Малоизвестная страница в биографии единственного президента Америки, который избирался на четыре срока. Его имя Франклин Рузвельт. Немногие знают, что прежде чем вывести страну из Великой депрессии и провести ее через Вторую мировую войну, Рузвельт перенес тяжелый полиомиелит, надолго приковавший его к инвалидному креслу. Узнав о болезни, он ищет исцеления и находит его в городке с термальными источниками Ворм Спрингс. Именно там благодаря поддержке преданной жены и общению с такими же жертвами болезни Рузвельт выздоравливает и обретает силы для будущих побед.