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Warm Springs

Тёплые источники, 2005

2005 / США
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Франклин Делано Рузвельт – любимец всей Америки, единственный президент США, которого выбирали на пост главы государства четырежды. Но в начале своего политического пути он столкнулся со страшной болезнью – полиомиелитом. Паралич нижних конечностей – практически приговор для человека, который хочет сделать карьеру в большой политике. Чтобы победить недуг, Франклин отправляется на оздоровительный курорт штата Джорджия – к минеральным водам Уорм-Спрингс.

  • Большинство актеров и актрис, играющих инвалидов в этом фильме, действительно являются инвалидами.
  • Кеннет Брана и остальные актеры и актрисы, играющие пациентов Уорм-Спрингс, плавают в том же бассейне, в котором плавали Франклин Д. Рузвельт и настоящие пациенты тех лет. Бассейн был отреставрирован специально для съемок этого фильма.
  • Автомобиль, на котором ездит Кеннет Брана, – это тот же автомобиль, на котором ездил настоящий Франклин Д. Рузвельт, Ford Phaeton 1936 года. 
  • На протяжении всего фильма Луи Хау носит старое коричневое пальто. Известно, что настоящий Луи Хау всегда носил одну и ту же одежду, чем очень расстраивал Элеонору Рузвельт. 
  • Большая часть этого фильма была снята в Уорм-Спрингс, штат Джорджия.
  • Готовясь к роли, Кеннет Брана обратился за помощью к терапевтам Шеперд-центра, чтобы они помогли ему убедительно изобразить человека с параплегией.

Малоизвестная страница в биографии единственного президента Америки, который избирался на четыре срока. Его имя Франклин Рузвельт. Немногие знают, что прежде чем вывести страну из Великой депрессии и провести ее через Вторую мировую войну, Рузвельт перенес тяжелый полиомиелит, надолго приковавший его к инвалидному креслу. Узнав о болезни, он ищет исцеления и находит его в городке с термальными источниками Ворм Спрингс. Именно там благодаря поддержке преданной жены и общению с такими же жертвами болезни Рузвельт выздоравливает и обретает силы для будущих побед.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 30 апреля 2005
Возраст 16+
Режиссер
Джозеф Сарджент
В ролях
Кеннет Брана
Кеннет Брана
Синтия Никсон
Синтия Никсон
Дэвид Пэймер
Дэвид Пэймер
Тим Блейк Нельсон
Тим Блейк Нельсон
Мэтью О’Лири
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Тёплые источники 2 постера
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Тёплые источники

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Кадры из фильма Все кадры
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Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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