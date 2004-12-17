Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мортал Комбат 2»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
4.3
Киноафиша
Фильмы
Любовь на Рождество
4.3
Любовь на Рождество
, 2004
Christmas in Love
Италия / комедия, мелодрама / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Места съёмок
4.3
В ролях
Кристиан Де Сика
Массимо Болди
Дэнни ДеВито
Анна Мария Барбера
Ронн Мосс
Сабрина Ферилли
Режиссер
Нери Паренти
Сценарист
Фаусто Брицци
,
Марко Мартани
,
Нери Паренти
Композитор
Chiara Iezzi
,
Бруно Дзамбрини
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Италия
Продолжительность
1 час 58 минут
Год выпуска
2004
Премьера в мире
17 декабря 2004
Дата выхода
17 декабря 2004
Италия
Сборы в мире
$22 668 087
Производство
Filmauro
Другие названия
Christmas in Love, Crăciunul îndrăgostiţilor, Miłosne rozgrywki, Mùa Giáng Sinh yêu thương, Zakochane święta, Любовна Коледа, Любовь на Рождество, クリスマス・イン・ラヴ
Еще
Рейтинг фильма
4.3
Оцените
14
голосов
4.3
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Фильмы похожие на Любовь на Рождество
Каникулы в Майами
комедия
2005, Италия
4.0
Дом вдребезги
комедия
2008, США
5.0
Фантоцци уходит на пенсию
комедия
1988, Италия
6.0
Фантоцци берет реванш
комедия
1990, Италия
5.0
Война супругов Роуз
комедия
1989, США
6.0
Принцесса и нищий
комедия
2013, Италия
4.0
Просто добавь воды
мелодрама, комедия
2007, США
6.0
Роман с камнем
боевик, мелодрама, комедия
1984, США / Мексика
6.0
Фантазеры
комедия
2018, Италия
6.0
Такса
комедия
2016, США
5.0
Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя
комедия
2016, Италия
5.0
Комик
комедия
2016, США
5.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Проект «Конец света»
Рецензия
Отзывы
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Коммерсант
Отзывы
2026, Россия, драма, экранизация
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Отзывы
2026, Россия, анимация
Вот это драма!
Рецензия
Отзывы
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, драма, исторический, военный
Вверх по волшебному дереву
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, семейный
Своя в доску
Отзывы
2026, Россия, комедия
Семь вёрст до рассвета
Отзывы
2025, Россия, драма, военный, исторический
Чёрный Двор в кино
Отзывы
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал, драма
Ждун 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Опасные отношения
Отзывы
2026, США / Канада, триллер, боевик, комедия
Кухонный фартук из плитки — уже прошлый век: 9 стильных идей, которые выглядят дороже и современнее, а еще защищают от жира и грязи
В ПДД о таком – ни слова: на этот провокационный вопрос гаишника не советуют отвечать даже юристы – проблем не оберетесь
Лью подсолнечное масло в ведро с песком, везу на дачу – экономлю тысячи рублей: соседи сперва не понимали – теперь повторяют
Свежую драму Netflix «должны посмотреть абсолютно все»: зрители включают из-за милой «зверушки», а потом плачут все 111 минут
Думали, молодежь смотрит только Marvel? В ТОПе оказались совсем другие фильмы (и да, в списке есть легендарный «Брат»)
18 серий чистого напряжения — а вы наверняка не видели этот ирландский детектив: «когда кажется, что секретов не осталось, всплывают новые»
«Соло прокачка» приближается к уникальному рекорду Crunchyroll: всяким «Атакам титанов» с «Ван Писами» до Сон Джин-у – как до Луны
«Юмор — огонь!»: этот советский фильм молодежь назвала лучшим из лучших — «Москва слезам не верит» не попала даже в топ-3
Тест по «Кавказской пленнице», который не стыдно завалить: на 6/6 вопросов ответят лишь преданные фанаты
«Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу»... и вы тоже: угадайте точные цитаты из «Семнадцати мгновений весны» (тест)
«Ах, как пахнет шашлычком…» — виноват наш «мангальный» тест: вспомните, из каких фильмов СССР эти цитаты?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667