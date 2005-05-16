Двое бандитов путешествуют по американской провинции, оставляя после себя многочисленные трупы. Однажды они оказываются в тихом городке Миллбрук, штат Индиана. В этом городе живёт Том Столл, уважаемый всеми владелец небольшой закусочной, и его семья — жена Иди и двое детей, Джек и Сара. При попытке вооружённого ограбления своей закусочной Том Столл убивает бандитов и становится местным героем, о его подвиге упоённо рассказывает телевидение. На следующий день в Миллбруке появляются загадочные люди, которые почему-то называют Тома именем Джоуи и расспрашивают его о Филадельфии.