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Постер фильма Оправданная жестокость
6.4
Киноафиша Фильмы Оправданная жестокость
6.4

Оправданная жестокость

, 2005
A History of Violence
США, Германия / триллер, драма / 18+
Постер фильма Оправданная жестокость
6.4

О фильме

Двое бандитов путешествуют по американской провинции, оставляя после себя многочисленные трупы. Однажды они оказываются в тихом городке Миллбрук, штат Индиана. В этом городе живёт Том Столл, уважаемый всеми владелец небольшой закусочной, и его семья — жена Иди и двое детей, Джек и Сара. При попытке вооружённого ограбления своей закусочной Том Столл убивает бандитов и становится местным героем, о его подвиге упоённо рассказывает телевидение. На следующий день в Миллбруке появляются загадочные люди, которые почему-то называют Тома именем Джоуи и расспрашивают его о Филадельфии.

В ролях

Вигго Мортенсен
Вигго Мортенсен
Том Сталл
Мария Белло
Мария Белло
Эди Сталл
Эд Харрис
Эд Харрис
Карл Фогарти
Уильям Хёрт
Уильям Хёрт
Ричи Касак
Эштон Холмс
Джек Сталл
Хайди Хэйз
Питер Макнил
Питер Макнил
Шериф Сэм Карни
Стивен МакХэтти
Стивен МакХэтти
Leland
Грег Брайк
Грег Брайк
Billy
Кайл Шмид
Кайл Шмид
Bobby
Самела Кэй
Judy Danvers
Режиссер Дэвид Кроненберг
Сценарист Джон Вагнер, Винс Локк, Джош Олсон
Композитор Говард Шор
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Германия
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 7 августа 2024
Премьера в мире 16 мая 2005
Дата выхода
24 ноября 2005 Россия КароПрокат 18+
23 февраля 2006 Австралия
14 октября 2005 Австрия
17 ноября 2005 Аргентина
24 ноября 2005 Беларусь
2 ноября 2005 Бельгия
11 ноября 2005 Болгария
15 ноября 2005 Бразилия
30 сентября 2005 Великобритания
24 ноября 2005 Венгрия
7 апреля 2006 Венесуэла
13 октября 2005 Германия
27 октября 2005 Греция
11 ноября 2005 Дания
4 апреля 2007 Египет
13 октября 2005 Израиль
9 марта 2006 Индия
12 ноября 2005 Индонезия
30 сентября 2005 Ирландия 18
14 октября 2005 Исландия
21 октября 2005 Испания
16 декабря 2005 Италия
24 ноября 2005 Казахстан
7 октября 2005 Канада
27 сентября 2006 Кувейт
11 ноября 2005 Латвия
25 ноября 2005 Мексика
10 ноября 2005 Нидерланды
2 марта 2006 Новая Зеландия
21 октября 2005 Норвегия
8 декабря 2005 Панама
5 января 2006 Перу
18 ноября 2005 Польша
16 марта 2006 Португалия
25 ноября 2005 Румыния
23 сентября 2005 США
1 декабря 2005 Сингапур
9 марта 2006 Таиланд
3 марта 2006 Тайвань
9 декабря 2005 Турция
24 ноября 2005 Украина
13 января 2006 Уругвай
5 октября 2005 Филиппины
28 октября 2005 Финляндия
2 ноября 2005 Франция
10 ноября 2005 Чехия
16 декабря 2005 Швейцария
2 декабря 2005 Швеция
11 ноября 2005 Эстония
11 ноября 2005 ЮАР
26 июля 2007 Южная Корея
11 марта 2006 Япония
MPAA R
Бюджет $32 000 000
Сборы в мире $61 247 809
Производство New Line Cinema, BenderSpink, Media I! Filmproduktion München & Company
Другие названия
A History of Violence, Una historia violenta, A History of Violence - Tarina väkivallasta, Dejiny násilí, Erőszakos múlt, História násilia, Historia przemocy, Historia shel Alimoot, History of Violence, Istorija nasilja, Marcas da Violência, Opravdannaya zhestokost, Povijest nasilja, Quá Khứ Tội Ác, Senca preteklosti, Şiddetin Tarihçesi, Smurto istorija, To telos tis vias, Uma História de Violência, Umbrele trecutului, Una historia de violencia, Una història de violència, Une histoire de violence, Vägivaldne minevik, Vardarbības pēctecība, Το τέλος της βίας, Виправдана жорстокість, Оправданная жестокость, Тъмно минало, ヒストリー・オブ・バイオレンス, 暴力史, 暴力效應, История насилия, 폭력의 역사, Şiddətin Tarixi

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
Написать отзыв
Обновлено 9 декабря 2020

Цитаты

[последние слова]
Ричи Касак [Джоуи приставляет пистолет к голове Ричи] Чёрт, Джоуи.
Том Сталл [когда Джоуи стреляет Ричи в голову, затем стоит над его мёртвым телом] Чёрт, Ричи.

Наша рецензия

То, что российские толковники перевели как «Оправданная жестокость», на самом деле звучит как A History of Violence. Это «История насилия», или «История жестокости», причем неопределенный артикль, предваряющий название, говорит о том, что перед нами – «просто» история, некая история, безымянная история, одна из тех тысячеликих и тысячекратных историй, какие случались, случаются и будут случаться на всем протяжении большой, всемирной Истории. История, рассказанная Кроненбергом, не просто…

Отзывы о фильме

The Who 2 апреля 2015, 12:51
А фильм и правда отстой! Ни драйва, ни радости, ни красоты. И выбор у главного героя - либо унылая рутина (насилие над собой), либо возвращение к… Читать дальше…
fanbunga 16 февраля 2016, 02:30
здоровский, до мурашек, Эд Харрис. Мортенсен не плох. Вообще всё понравилось.

Если абстрагироваться чуток, то наверное так и надо любовь защищать. Предупредительным в живот.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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