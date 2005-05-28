Жизнь и судьба промышленного городка Эмпайр-Фоллс глазами владельца небольшой забегаловки. Драма объединила на одной съемочной площадке несколько оскароносных актеров: Пола Ньюмана, Хелен Хант, Эстелл Парсонс, Филипа Сеймура Хоффмана и Джоэнн Вудворд. Эмпайр-Фоллс когда-то был преуспевающим городком с развитой промышленностью. Но сейчас все пришло в разруху и запустение. В центре сюжета оказывается управляющий местного кафе Майлс Роби, который успешно трудится на своей должности более 20 лет. Он каждый день сталкивается с проблемами в отношениях с отцом, бывшей супругой и парнем любимой дочери, а увядающий город заставляет его еще больше грустить. Дочь Майлза Тик не переносит нового мужчину своей матери Жанин, сложные отношения у девушки и с ее одноклассниками. Бывший парень продолжает преследовать Тик, а директор школы заставляет ее поддерживать отношения с Джоном Воссом, которого постоянно травят сверстники. Все это переплетение судеб предстает перед зрителем чередой ярких сюжетов.

