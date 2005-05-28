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Постер к сериалу Эмпайр-Фоллс
Постер к сериалу Эмпайр-Фоллс
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Киноафиша Сериалы Эмпайр-Фоллс

Эмпайр-Фоллс (2005 - 2005)

Empire Falls 18+
Год выпуска 2005
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал HBO
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут
О чем сериал

Жизнь и судьба промышленного городка Эмпайр-Фоллс глазами владельца небольшой забегаловки. Драма объединила на одной съемочной площадке несколько оскароносных актеров: Пола Ньюмана, Хелен Хант, Эстелл Парсонс, Филипа Сеймура Хоффмана и Джоэнн Вудворд. Эмпайр-Фоллс когда-то был преуспевающим городком с развитой промышленностью. Но сейчас все пришло в разруху и запустение. В центре сюжета оказывается управляющий местного кафе Майлс Роби, который успешно трудится на своей должности более 20 лет. Он каждый день сталкивается с проблемами в отношениях с отцом, бывшей супругой и парнем любимой дочери, а увядающий город заставляет его еще больше грустить. Дочь Майлза Тик не переносит нового мужчину своей матери Жанин, сложные отношения у девушки и с ее одноклассниками. Бывший парень продолжает преследовать Тик, а директор школы заставляет ее поддерживать отношения с Джоном Воссом, которого постоянно травят сверстники. Все это переплетение судеб предстает перед зрителем чередой ярких сюжетов.
 

Эмпайр-Фоллс - русскоязычный трейлер
Эмпайр-Фоллс
русскоязычный трейлер
В ролях
В ролях
Филип Сеймур Хоффман
Филип Сеймур Хоффман
Робин Райт
Робин Райт
Эд Харрис
Эд Харрис
Хелен Хант
Хелен Хант
Пол Ньюман
Пол Ньюман
Эйдан Куинн
Эйдан Куинн
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Эмпайр-Фоллс - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2005, 2 эпизода
 
Кадры из сериала
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