Билл Найи - английский актер, родился 12 декабря 1949 в Катерхаме, графство Суррей, пригороде южного Лондона. Мать актера, Катарина Жозефина Виттакер, работала медсестрой, а отец, Альфред Мартин Найи, был механиком и управлял небольшой авторемонтной мастерской. Помимо Билла в семьи Найи подрастали старшая сестра Анна и старший брат Мартин. Будущий актер учился в школе для мальчиков им. Джона Фишера в Пурли, где впервые вышел на сцену в школьной театральной постановке. Провалившись на выпускных экзаменах, Найи устроился работать курьером, а в 16 лет сбежал из дома в Париж, чтобы стать писателем, однако этой мечте сбыться было не суждено. Когда Билл вернулся на родину, он все же сдал экзамены средней школы и нанялся разнорабочим в психиатрическую лечебницу, где работала его мать. Параллельно с работой Найи поступил в Гилфордскую школу актерского мастерства, а по ее окончанию дебютировал в театре Уотермил в пьесе Теннесси Уильямса «Молочный фургон больше здесь не останавливается». После первого выступления начинающий артист несколько лет играл на сцене Ливерпульского театра, а затем был приглашен на работу в Национальный театр.

Фильмы и сериалы с Биллом Найи

В конце 70-х Найи работал над несколькими непопулярными британскими фильмами, а уже в 80-х приобрел немалую популярность у зрителей, сыграв одного из центральных персонажей в фильме «Призрак оперы» (1989). Лента получила много положительных отзывов, отдельно была отмечена критиками игра Билла. Вслед за этой ролью актер появился в таких картинах, как «Мэкки-Нож» (1989), «Быть человеком» (1993), «Последняя истина» (1996), «Волшебная история» (1997) и «Отель „Парадизо“» (1999).

2003 год стал очень успешным в актерской карьере Билла Найи, когда на экраны с его участием вышли сразу две популярные картины: «Другой мир» (2003), где он сыграл высшего вампира Виктора, и трагикомедия «Реальная любовь» (2003), где также снимались такие звезды Голливуда, как Хью Грант, Алан Рикман, Кира Найтли и Колин Ферт. В 2006 и 2009 годах Билл вновь исполнил роль вампира Виктора в продолжениях фантастической истории «Другой мир». В 2004 году актер снялся в успешной британской пародийной комедии Эдгара Райта «Зомби по имени Шон». С этим режиссером и исполнителями главных ролей «Зомби», Саймоном Пеггом и Ником Фростом, позже он также работал над комедийными лентами «Типа крутые легавые» (2007) и «Армагеддец» (2015). В 2009 году Бил сыграл босса радиостанции в комедии «Рок-волна»

Билл Найи - «Пираты Карибского моря»

Одной из самых ярких ролей в кинокарьере Била Найи считается роль Дэйви Джонса во второй и третьей частях серии «Пираты Карибского моря». За работу над фильмом «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» (2006) Бил был удостоен номинации на премию «Сатурн» (приз Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов США).

В 2010 году Биллу Найи появился на широких экранах в седьмой части серии фильмов о волшебника Гарри Поттере «Гарри Поттер и Дары Смерти: часть 1», где исполнил роль министра магии Руфуса Скримджера. Ярким проектом в фильмографии актера стал телефильм «Страница 8» (2011), за роль в котором Найи был номинирован на «Золотой глобус» как лучший актер. В 2012 году Бил сыграл в комедии «Отель «Мэриголд»: Лучший из экзотических», после чего пополнил ряд претендентов на Премию Гильдии актеров. За следующие несколько лет Билл Найи снялся в таких лентах, как «Вспомнить все» (2012), «Гнев Титанов» (2012), «Джек - покоритель великанов» (2013), «Бойфренд из будущего» (2013), принесшей ему номинацию на «Сатурн», «Я, Франкенштейн» (2014), «Гордость» (2014) и «Отель «Мэриголд». Заселение продолжается» (2015).

В 2016 году состоялась премьера британского фильма ужасов «Голем», который рассказывает о Викторианском Лондоне и происходящей в то время серии жутких убийств. Вместе с Найи над проектом трудились Дуглас Бут, Оливия Кук, Сэм Рид, Питер Салливан, Эдди Марсан и Мария Вальверде. Сам Бил предстал в фильме в образе детектива Джона Килдэра, взявшегося за опровержение предположения местных жителей о том, что за всеми событиями стоит мифическое существо голем. В том же году Билл появился на экранах в ленте «Их звездный час», «Боль и искупление» и драме «Книжный магазин».

Личная жизнь Билла Найи

Билл Найи 27 лет состоял в отношениях с актрисой Дайаной Куик, от которой в 1984 году у него родилась дочь Мэри. Билл и Дайана разошлись в 2008 году.