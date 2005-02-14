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Постер фильма Рай сегодня
7.4
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7.4

Рай сегодня

, 2005
Paradise Now
Палестина, Франция, Германия, Нидерланды, Израиль / криминал, драма / 18+
Постер фильма Рай сегодня
7.4

О фильме

Два друга, палестинцы Саид и Халед, завербованы группой экстремистов, чтобы устроить теракт в Тель-Авиве, взорвав себя. Однако что-то пошло не так и на границе им приходится разделиться. Один из них стремится во что бы то ни стало довести дело до конца, тогда, как другой начинает сомневаться в том, что еще недавно казалось ему единственно

В ролях

Каис Нашеф
Said
Али Сулиман
Али Сулиман
Khaled
Мухаммед Бустами
Abu-Salim
Хиам Аббасс
Хиам Аббасс
Лубна Азабаль
Лубна Азабаль
Suha
Hamza Abu-Aiaash
Checkpoint Soldier
Lutuf Nouasser
Car Owner
Ahmad Fares
Tea Boy
Waleed On-Allah
Taxidriver Suha
Asaad Dwikat
Shawarma Shop Owner
Imad Saber
Shawarma Customer
Режиссер Хани Абу-Ассад
Сценарист Хани Абу-Ассад, Беро Бейр, Pierre Hodgson
Композитор Jina Sumedi
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Палестина / Франция / Германия / Нидерланды / Израиль
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 22 сентября 2005
Премьера в мире 14 февраля 2005
Дата выхода
27 января 2006 Бразилия
20 октября 2005 Греция
14 октября 2005 Италия
28 октября 2005 США
7 сентября 2005 Франция
13 апреля 2006 Южная Корея 15
MPAA PG-13
Бюджет $2 000 000
Сборы в мире $3 579 902
Производство Augustus Film, Lama Productions, Razor Film Produktion GmbH
Другие названия
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Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb

Цитаты

Said Я родился в лагере беженцев. Мне разрешили покинуть Западный берег всего один раз. Мне тогда было шесть, и нужна была операция. Жизнь здесь — как пожизненное заключение. Преступлений оккупации бесчисленное множество. Но самое страшное — это использовать слабости людей и превращать их в сотрудничающих с врагом. Делая это, они не просто убивают сопротивление, они рушат семьи, разрушают достоинство и уничтожают целый народ. Когда моего отца казнили, мне было десять. Он был хорошим человеком. Но он сломался. За это я виню оккупацию. Они должны понять: если нанимают предателей, им придется за это заплатить. Жизнь без достоинства — ничто. Особенно когда день за днем тебя напоминают о унижении и слабости. А мир смотрит трусливо и безразлично. Если ты один на один с этим гнетом... надо найти способ остановить несправедливость. Они должны понять: если нам нет безопасности, её не будет и у них. Дело не во власти. Их власть им не помогает. Я пытался донести им это, но не нашёл другого пути. Что хуже — они убедили мир и себя, что они жертвы. Как так? Как оккупант может быть жертвой? Если они играют роль и угнетателя, и жертвы, то у меня не остаётся выбора — быть и жертвой, и палачом. Не знаю, как вы решите, но я не вернусь в лагерь беженцев.

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