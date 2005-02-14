Said Я родился в лагере беженцев. Мне разрешили покинуть Западный берег всего один раз. Мне тогда было шесть, и нужна была операция. Жизнь здесь — как пожизненное заключение. Преступлений оккупации бесчисленное множество. Но самое страшное — это использовать слабости людей и превращать их в сотрудничающих с врагом. Делая это, они не просто убивают сопротивление, они рушат семьи, разрушают достоинство и уничтожают целый народ. Когда моего отца казнили, мне было десять. Он был хорошим человеком. Но он сломался. За это я виню оккупацию. Они должны понять: если нанимают предателей, им придется за это заплатить. Жизнь без достоинства — ничто. Особенно когда день за днем тебя напоминают о унижении и слабости. А мир смотрит трусливо и безразлично. Если ты один на один с этим гнетом... надо найти способ остановить несправедливость. Они должны понять: если нам нет безопасности, её не будет и у них. Дело не во власти. Их власть им не помогает. Я пытался донести им это, но не нашёл другого пути. Что хуже — они убедили мир и себя, что они жертвы. Как так? Как оккупант может быть жертвой? Если они играют роль и угнетателя, и жертвы, то у меня не остаётся выбора — быть и жертвой, и палачом. Не знаю, как вы решите, но я не вернусь в лагерь беженцев.