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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Сказка

Рейтинг фильмов в жанре сказка

Ходячий замок
1 Ходячий замок
аниме , сказка, фантастика, мелодрама 2004, Япония
9.0
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Пираты Карибского моря: На краю света
2 Пираты Карибского моря: На краю света
сказка, боевик, комедия, приключения 2007, США
8.6
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Как приручить дракона
3 Как приручить дракона
анимация, семейный, сказка 2010, США
8.5
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Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
4 Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
боевик, сказка, комедия, приключения 2006, США
8.4
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Гарри Поттер и кубок огня
5 Гарри Поттер и кубок огня
семейный, приключения, триллер, фэнтези, сказка 2005, США / Великобритания
8.4
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Гарри Поттер и философский камень
6 Гарри Поттер и философский камень
приключения, семейный, сказка 2001, Великобритания / США
8.4
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Три богатыря и шамаханская царица
7 Три богатыря и шамаханская царица
сказка, анимация 2010, Россия
8.3
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Престиж
8 Престиж
сказка, триллер, фантастика, драма 2006, США / Великобритания
8.3
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Гарри Поттер и Тайная Комната
9 Гарри Поттер и Тайная Комната
мистика, приключения, сказка, семейный 2002, США / Великобритания / Германия
8.3
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Анастасия
10 Анастасия
анимация, сказка, драма, мюзикл, семейный, приключения 1997, США
8.3
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Красавица и чудовище
11 Красавица и чудовище
сказка, мелодрама, мюзикл, семейный, анимация 1991, США
8.3
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Шрэк 2
12 Шрэк 2
сказка, комедия, анимация, приключения, семейный 2004, США
8.3
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Аладдин
13 Аладдин
сказка, мюзикл, семейный, анимация, комедия, приключения 1992, США
8.3
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Мумия
14 Мумия
триллер, комедия, боевик, сказка, ужасы, приключения 1999, США
8.3
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Корпорация Монстров
15 Корпорация Монстров
семейный, сказка, комедия, анимация 2001, США
8.3
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Добрыня Никитич и Змей Горыныч
16 Добрыня Никитич и Змей Горыныч
сказка, комедия, анимация, семейный, приключения 2006, Россия
8.3
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Волк и теленок
17 Волк и теленок
семейный, анимация, сказка 1984, СССР
8.2
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Константин: повелитель тьмы
18 Константин: повелитель тьмы
триллер, боевик, сказка, драма 2005, США / Германия
8.2
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Алеша Попович и Тугарин Змей
19 Алеша Попович и Тугарин Змей
семейный, сказка, анимация 2004, Россия
8.2
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Мадагаскар 2
20 Мадагаскар 2
сказка, семейный, анимация, комедия, приключения 2008, США
8.2
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Принцесса Мононоке
21 Принцесса Мононоке
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма 1997, Япония
8.2
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Шрэк навсегда
22 Шрэк навсегда
сказка, приключения, семейный, анимация, комедия 2010, США
8.1
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Брюс Всемогущий
23 Брюс Всемогущий
сказка, комедия 2003, США
8.1
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Небесный замок Лапута
24 Небесный замок Лапута
сказка, анимация, семейный, приключения, аниме 1986, Япония
8.1
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Звездная пыль
25 Звездная пыль
приключения, мелодрама, сказка 2007, Великобритания / США
8.1
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Гарри Поттер и Орден Феникса
26 Гарри Поттер и Орден Феникса
сказка, семейный, драма, приключения 2007, Великобритания / США
8.1
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Ученик чародея
27 Ученик чародея
сказка, семейный, приключения, драма, боевик 2010, США
8.0
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Ван Хельсинг
28 Ван Хельсинг
приключения, ужасы, боевик, сказка 2004, США / Чехия
7.9
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Бэтмен: начало
29 Бэтмен: начало
криминал, триллер, приключения, сказка, боевик 2005, США
7.9
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Мама
30 Мама
семейный, сказка, мюзикл 1976, СССР / Франция / Румыния
7.9
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Эдвард руки-ножницы
31 Эдвард руки-ножницы
сказка, драма, мелодрама, комедия 1990, США
7.8
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Труп невесты
32 Труп невесты
анимация, сказка 2005, США
7.8
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Крупная рыба
33 Крупная рыба
приключения, сказка, комедия, драма 2003, США
7.8
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Призрак оперы
34 Призрак оперы
драма, триллер, мюзикл, сказка, мелодрама 2004, США / Великобритания
7.8
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Бесконечная история
35 Бесконечная история
сказка, приключения, драма 1984, ФРГ / США
7.8
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Артур и Минипуты
36 Артур и Минипуты
анимация, сказка, семейный 2006, США / Франция
7.7
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Мой сосед Тоторо
37 Мой сосед Тоторо
аниме , сказка, семейный, анимация 1988, Япония
7.7
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Другой мир
38 Другой мир
сказка, боевик, ужасы 2003, США / Германия / Венгрия / Великобритания
7.7
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Иван Царевич и Серый Волк
39 Иван Царевич и Серый Волк
комедия, анимация, сказка 2011, Россия
7.7
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Артур и месть Урдалака
40 Артур и месть Урдалака
сказка, семейный, анимация 2009, Франция
7.7
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Перси Джексон и похититель молний
41 Перси Джексон и похититель молний
фэнтези, сказка 2009, Канада / США
7.6
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Золотой компас
42 Золотой компас
драма, приключения, семейный, сказка, триллер 2007, США / Великобритания
7.6
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Чарли и шоколадная фабрика
43 Чарли и шоколадная фабрика
приключения, сказка, комедия, семейный 2005, США
7.6
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Хроники Нарнии: Принц Каспиан
44 Хроники Нарнии: Принц Каспиан
семейный, сказка, приключения 2008, Великобритания / США
7.5
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Ведьмина служба доставки
45 Ведьмина служба доставки
приключения, комедия, сказка, семейный, анимация, аниме 1989, Япония
7.5
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Мадагаскар
46 Мадагаскар
комедия, анимация, приключения, сказка, семейный 2005, США
7.5
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Алиса в стране чудес
47 Алиса в стране чудес
сказка, приключения, семейный 2010, США
7.5
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Эрагон
48 Эрагон
семейный, приключения, сказка, боевик 2006, США
7.5
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Зачарованная
49 Зачарованная
комедия, приключения, сказка, мюзикл, семейный, анимация 2007, США
7.5
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Шрэк-третий
50 Шрэк-третий
анимация, комедия, приключения, сказка, семейный 2007, США
7.5
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Артур и война двух миров
51 Артур и война двух миров
сказка, анимация 2010, Франция
7.5
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Лабиринт Фавна
52 Лабиринт Фавна
драма, сказка, ужасы, триллер 2006, Мексика / Испания / США
7.4
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Хоттабыч
53 Хоттабыч
семейный, комедия, сказка 2006, Россия
7.4
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Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
54 Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
сказка, боевик, семейный, драма, приключения 2005, США
7.4
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Смурфики
55 Смурфики
семейный, анимация, сказка 2011, США / Бельгия
7.4
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В ожидании чуда
56 В ожидании чуда
мелодрама, комедия, сказка 2007, Россия
7.4
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Ночь в музее
57 Ночь в музее
семейный, комедия, сказка 2006, США
7.4
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Астерикс и Обеликс против Цезаря
58 Астерикс и Обеликс против Цезаря
исторический, приключения, комедия, семейный, сказка 1999, Франция / Германия / Италия
7.3
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Спайдервик: Хроники
59 Спайдервик: Хроники
семейный, приключения, сказка, драма 2008, США
7.3
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Чернильное сердце
60 Чернильное сердце
сказка, семейный, приключения 2008, Германия / США / Великобритания
7.2
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Зубная фея
61 Зубная фея
сказка, комедия 2009, США / Канада
7.2
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Лемони Сникет: 33 несчастья
62 Лемони Сникет: 33 несчастья
комедия, сказка, семейный, приключения 2004, США / Германия
7.1
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Ночной дозор
63 Ночной дозор
сказка, фантастика, драма 2004, Россия
6.9
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Цыпочка
64 Цыпочка
комедия, сказка 2002, США
6.9
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Приключения Десперо
65 Приключения Десперо
комедия, сказка, приключения, анимация, семейный 2008, Великобритания / США
6.8
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Лавка чудес
66 Лавка чудес
семейный, сказка, комедия 2007, США
6.8
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Белоснежка и охотник
67 Белоснежка и охотник
сказка, приключения, боевик 2012, США
6.6
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Волкодав
68 Волкодав
фантастика, приключения, сказка 2006, Россия
6.2
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Книга мастеров
69 Книга мастеров
семейный, сказка 2009, Россия
6.0
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Приключения Аленушки и Еремы
70 Приключения Аленушки и Еремы
анимация, сказка, приключения, семейный 2008, Россия
5.9
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Щелкунчик и крысиный король
71 Щелкунчик и крысиный король
сказка 2010, Великобритания
4.0
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