«Гарри Поттер и кубок огня»: Рецензия Киноафиши

Четвертая часть поттерианы вышла самой мрачной и готически насыщенной, вследствие чего даже напоролась на острие прокатного рейтинга. Наконец-то обрел кое-какую плоть, сквозь которую проступают вполне явственные черты Рэйфа Файннса, дражайший повелитель Темной стороны Силы Лорд Волан-де-Морт – роулинговская версия Сатаны, – отличающийся от своего собрата и почти тезки мессира Воланда полным отсутствием всуе примысленных Булгаковым органического обаяния и чувства справедливости. Впрочем, вкус к помпезно эстетствующему злодейству с нотками психофизиологической ущербности, выработанный Файннсом еще со времен «Списка Шиндлера» и тщательно закрепленный в «Красном Драконе», здесь проявился сполна; жаль только, что колоритный файннсовский лик оказался занавешен сифилитической маской мистера Кожаное Лицо из «Техасской резни бензопилой»: без столь кардинального грима уже ставший для Гарри Поттера семейным доктор Зло смотрелся бы на самом деле куда страшнее и драматичнее.

Удивительно, но британец Майк Ньюэлл, режиссер, создающий фильмы довольно разного уровня, тематики и даже темперамента, уделивший в свое время внимание и поискам ирландскими цыганами белого коня («На запад», 1992), и борьбе бейсболистов против ядерного оружия («Милость Господня и Чак», 1987), и проникновению ФБР внутрь мафиозных кланов («Донни Браско», 1996/7) и даже смастеривший недавно с участием Джулии Робертс девичью версию «Общества мертвых поэтов» («Улыбка Моны Лизы», 2003), в «Гарри Поттере и Кубке огня» вернулся к опыту своей самой монументальной и мрачной картины – «Пробуждение» («Воскрешение») (1980) по мотивам романа Брэма Стокера «Алмаз семи звезд», венчавшейся торжественным триумфом древнего зла. Конечно, экранизация такого дидактичного опуса, как роман Джоан Роулинг, не предполагает апокалиптической развязки, однако Ньюэлл по части черной магии позволил себе едва ли не максимум возможного в данной ситуации (тем более что в его распоряжении была, как и в процессе создания предыдущих серий, блестящая команда мастеров по визуальным эффектам).

Впрочем, не только пришествие въяве Сами-знаете-кого отличает «Кубок огня» от первых трех частей. В волшебный мир Хогвартса и дружественных ему заведений, в спортивно-магических состязаниях оспаривающих вышеупомянутый Кубок, бесцеремонно вмешивается «взрослая», «реальная» действительность. Сначала она проникает на матч по квиддичу, где фанаты ничем не отличаются от футбольных, а само действо настолько смахивает на британский, к примеру, или любой другой футбольный чемпионат (с рогатыми матерчатыми шлемами, надписями красной краской на лбу и т. д.), что невольно вздрагиваешь от впечатывающего тебя в кресло дежавю. Потом «действительность» является в образе колоритной сучки-журналистки из газеты «Ежедневный пророк», акулы «желтого» пера и дешевой сенсации, которая, если внимательно присмотреться, намного опаснее угрюмых чародеев из роулинговской преисподней. И, наконец, самое главное знамение и опознавательная черта «взросления» (тут даже можно и без кавычек) героев и сюжета – искрометное бурление половых гормонов, захлестывающее как персонажей, так и самих актеров. Все эти бесконечные и непрестанно педалируемые авторами рассматривания проходящих мимо девиц, разговоры о том, что у кого на уме и ограничится ли дело «просто дружбой», признание миляги Гарри в том, что победить дракона гораздо проще, чем пригласить на бал соученицу… Похоже, теперь основная интрига будет проходить не по линии традиционного роулинговского финального перевертыша, когда главным меченосцем зла, поменявшим обличье и проникшим в мир белой магии, оказывается каждый раз не тот, на кого думали, а по линии сердечной: иной раз, знаете ли, «дум высокое стремленье» выделывает такие пируэты…

Vlad Dracula