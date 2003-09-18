«Брюс Всемогущий»: Рецензия Киноафиши

«Брюс Всемогущий» - еще одна комедия на религиозную тему. Здесь бог уже не женщина, но зато чернокожий (одинаково респектабельный и степенный как в белом костюме, так и в форме уборщика Гордон Фримен). Рассуждать о художественной ценности фильма сложно. В общем-то, примерно то, что ждали, но могло бы быть и получше (поостроумнее и поглубокомысленнее). Брюс работает штатным репортером на телевидении в городке Баффоло штат Нью-Йорк. Он считает, что ему по жизни не везет (зануда! работает на телевидении, большая квартира, красивая невеста) и обижается на Бога. А Бог про него не забыл, он вызывает Брюса к себе и дает ему свои способности, а сам уходит в отпуск (типа, поработай за меня). Играли в школе или в пионерском лагере в день самоуправления?.. Заканчивалось это чем-нибудь хорошим? Вот-вот… А дальше поражает аморальность (точнее сказать «недоморальность») и эгоизм главного героя. Хоть бы одно доброе дело сделал, воспользовавшись божественными способностями… Нет, все ерунда какая-то: буря «в тарелке супа», обезъяна в жопе (извините!) хулигана, злые шутки с коллегами и т.д. и т.п., а в личной жизни еще хуже все стало. Потом бог ему сказал, что, мол, у тебя уже 20 дней мои способности, а ничего хорошего ты не сделал, намекнул, видимо, что по трудовому законодательству у него всего 8 дней отпуска осталось и кончится у Брюса God Mode… Но только несчастный случай смог сделать Брюса добрее и милее. Основная мораль фильма в том, что у Бога дел очень много и то, с чем ты можешь справиться сам, просить у него не стоит - во-первых, это просто некрасиво, во-вторых, все равно бесполезно (бог или просто нажмет Delete, или еще что-нибудь придумает, какое-нибудь испытание дополнительное). В общем, не звоните по тел. 776-23-23 пока вам сами оттуда не позвонять. Керри пытался отделаться от амплуа «резинового» лица, но это у него не получилось. Фильм «Маджестик»(2001г.), где у Кэрри более драматичная роль, потерпел сокрушительный провал в прокате. Зритель не готов увидеть в нем кого-то другого, кроме строящего рожи Эйса Вентуры или Ллойда в фильме «Тупой еще тупее». Успех «Брюса всемогущего»(240 млн. долл.) еще раз доказывает это, но и то, что Джим Кэрри все еще любим зрителям.