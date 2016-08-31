«Алиса в стране чудес»: Рецензия Киноафиши

Сон про не сон

Почему взрослые не верят в сказки и чудеса? Потому что они слишком обеспокоены своими проблемами: как купить квартиру, какую марку машины выбрать и что приготовить на ужин. В череде ежедневных тягот взрослые перестают замечать то, что происходит вокруг них. А дети, наоборот, живут беззаботной жизнью и видят во всем чудеса и загадки, которые нужно непременно разгадать.

Кадр из фильма «Алиса в стране чудес»

Так было и с Алисой Кингсли, девочкой, которая не просто поверила в чудеса, но и стала их главным действующим лицом.

Еще будучи ребенком, Алиса погружалась в сон и видела невероятные вещи: кролик, любящий чаепития, говорящая гусеница, которая курит кальян и Чеширский кот с загадочной улыбкой – все это вызывало у нее одно лишь недоумение. Однако могла ли она подумать, что сны окажутся явью?

Кадр из фильма «Алиса в стране чудес»

Проходит некоторое время, Алисе уже 19 лет. Она смелая, не по годам умна и сообразительна. В душе девочки желание вырваться из рук матери и, пренебрегая всеми социальными нормами, жить так, как хочется ей самой. Но чтобы хоть как-то образумить девушку и воспитать в ней истинную леди, заботливая матушка пытается выдать замуж за глупого Хэмиша – сына уважаемого лорда Эскота. Такой поступок, конечно же, можно расценивать как беспокойство за будущее юной девушки, однако Алиса с таким раскладом дел не согласна абсолютно. Ей чуждо общество как самого Хэмиша, так и всего светского общества.

Кадр из фильма «Алиса в стране чудес»

Внимательность и случай решили дальнейшую судьбу девочки. В погоне за появившимся белым кроликом, Алиса проваливается в яму и…попадает в Страну чудес, где и начинается ее незабываемое приключение. Кто встретится ей на пути? Безумный шляпник, Белая королева и ее злобная сестра – Красная королева, говорящие животные и ужасный дракон Бармоглот. А какие вокруг нее будут локации, пейзажи - такое вам только приснится в самом необыкновенном сне. И все это лучшим образом окунает нас в мир чудес и заставляет пройти этот путь с главной героиней. Поверьте, это будет лучшая сказка в вашей жизни!

Кадр из фильма «Алиса в стране чудес»

Следует отдать дань уважения гению Тиму Бёртону, который прекрасно воплотил в жизнь литературных героев. Конечно, различия с книгой есть, без этого никуда, и сюжетная линия различается все-таки потому, что эта кинолента не экранизация знакомой нам с детства книги.

Кадр из фильма «Алиса в стране чудес»

И это не просто сказка о героях, которые собрались все вместе и решили взять верх над злом – тут более глубокий смысл. Мы можем проследить и любовную линию, и дружеские отношения между героями, а также семейный конфликт – он тоже затронут режиссером. Фильм «открывает» глаза на очевидные вещи, которые мы порой не замечаем.

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