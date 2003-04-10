«Цыпочка»: Рецензия Киноафиши

Как-то везет мне в последнее время на девчачьи фильмы и вот опять молодежная комедия вроде, а все приколы и сюжет построены с женской точки зрения и, наверное, для женщин.

Короче феминизм шагает по планете. Фабула фильма проста и стара как сам кинематограф, что будет, если разум женщины поселить в тело мужчины и наоборот разум мужчины в тело женщины. Не смотря на то, что большое количество таких лент доказало, что получается полный бардак Голливуд продолжает экспериментировать.

На этот раз сценаристы и продюсеры выбрали местом действия своего псевдонаучного эксперимента выпускной класс одной из американских школ. А в качестве подопытных кроликов взяли капитана команды болельщиц и мелкого вора и мошенника. Первая - порядочная стерва и воображала, второй - полный кретин, обуреваемый жаждой мелочной наживы.

Быстренько развернув перед зрителями глубокий внутренний мир наших главных героев, а точнее в основном барышни, так как в дальнейшем мы будем следить в основном за ее жизненными трудностями, авторы фильма, сославшись на древнюю легенду, меняют сознания наших героев местами. И тут собственно и начинаются все приколы и нелепости. Как всегда большую панику у героев и смех в зале вызывает момент обнаружения новых первичных половых признаков. А далее все как всегда одежда координация, поведение, убеждение подруг, что не смотря на щетину и грубый голос, это их любимая примадонна.

Вся эта суета подогревается 3-4 переплетающимися любовными линиями, скорым финалом соревнования команд болельщиц и приближающимся выпускным балом. Не смотря на банальность общей фабулы, фильм яркий и смешной. Зал часто заходился в истерическом смехе. Советую всем, кому не претит вид тридцатилетнего мужика в подростковых женских трусах и майках.