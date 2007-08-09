«Звездная пыль»: Рецензия Киноафиши

Так уж устроен человек, что даже когда он перелезает через магическую стену и попадает в параллельную сказочную вселенную – даже тогда по прошествии ровно девяти месяцев из-за магической стены, прямиком из параллельной сказочной вселенной ему приносят корзину с ребеночком, радуя человека известием, что его магически-сказочные труды принесли столь же обильные магически-сказочные всходы. Вообще, чем больше и упоительнее говорят о том, как волшебно сияют на небе звезды, тем неизбежнее неминуемая развязка по истечении девятимесячного срока. Такое, знаете ли, звездное опыление…

В отличие от «Звездных войн» и «Звездного пути» «Звездная пыль» – типичный образчик, если так можно выразиться, сказки нового типа, то есть сказки одновременно модернистской (нацеленной на создание оригинальной системы образов) и постмодернистской (иронической по отношению к самому жанру). Романист Нил Гейман и режиссер Мэтью Вон смешивают традиционный фольклор с позднеромантической поэтикой, к примеру уайльдовской, и периодически приправляют свое творение сарказмом, характерным скорее для Терри Гиллиама или Тима Бёртона. Грозный капитан промышляющего молниями воздушного судна, избравший для себя фамилию Шекспир, на деле оказывается геем с балетно-трансвестическими наклонностями, а подвиги королевских отпрысков комментирует при помощи мимики и жестикуляции команда родственников-«болельщиков» – наследников престола, почивших от яда, топора и прочих придворных игрушек, – блестящая пародия на хор в древнегреческой трагедии (и лучший из плодов фантазии создателей Stardust). К сожалению, собственно интеллектуальных экспериментов в фильме крайне мало: самый заметный – трюк с фамилией Шекспир, которая для необразованных воздушных матросов служит символом предельной брутальности, ведь Shakespeare в оригинале означает «Потрясающий копьем». Лучшие шутки («Показательное повешение укрепляет моральный дух») позаимствованы из арсенала Джека Воробья, лучший ансамбль персонажей (трио ведьм, гадающих на внутренностях котов и крокодилов) – из «Макбета». В остальном слишком много банальной романтической риторики и прекраснодушия, особенно когда речь заходит о сиянии звезд и прочих клишированно-возвышенных материях. С одной стороны, «Звездной пыли» явно не хватает драматической глубины (любовная история чересчур приторна, мораль чересчур проста и безапелляционна), с другой – столь же явно не хватает сарказма. Ко всему прочему, грустные чувства вызывает, несмотря на предсказуемо блестящую игру, Роберт Де Ниро: в «Знакомстве с Факерами» он непрерывно примерял искусственную грудь, здесь – облачается в безвкусные женские одеяния, в то время как ни то ни другое совершенно не сообразно с его талантом, фактурой и положением в кинематографе. Хотя, если вдуматься, его искусственная грудь вполне могла бы пригодиться романтическому главному герою и его не менее романтической супруге-звезде для выездного кормления потомства, обильное производство которого проконстатировано в финале скупым на подробности голосом Иэна МакКеллена.

Vlad Dracula