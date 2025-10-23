Горыныч
– Жизнь как в сказке – то еще приключение! Лихой моряк Алексей Алехин теперь знает это по себе. Стоило ему вынырнуть со дна морского в неопознанном княжестве, как посыпались на Лехину голову сказочные проблемы! Не успел он спасти малыша-дракончика, оставшегося одного, и тут началось: срочно излечить неизлечимую хандру князя Филимона, победить непобедимого силача Бамбулу, защитить княжество от коварных врагов и жадных предателей. И впервые в жизни встретить принцессу! Столько дел, что голова кругом идет! В опасных приключениях моряку помогает верный друг – маленький дракон Горыныч, который считает Леху родной мамой. Но друзей ждет огромный сюрприз…
Где ГОРЫНЫЧ?
Где интересная сказка?
Не советую. Позорище это точное описание.
Сплошная драка. Стыдно перед детьми. Чему учит это фильм?
Сюжета нет, не интересный, от слова совсем. Ни детям, ни взрослым не понравился. Был полный зал, у всех одно разочарование.
Где Горыныч то, весь фильм его нет
Показали в трех сценах
В общем, ребенок расстроен(
Очень понравился мне и ребёнку 9 лет.
В фильме присутствует динамика, комические сценки с хорошими спецэффектами. Хорошо подобраны костюмы и декорации. Фильм получился интересный и захватывающий, не отпускает зрителя на протяжении всего фильма.
Если хотите сводить ребёнка на сказку, то вам сюда. Рекомендую!
А взрослым, которые любят острые ощущения, там делать нечего! Это фильм для детей в основном.
Сюжет повествует о морском офицере Алексее Алёхине, который попадает в древнерусское княжество через портал в подводной пещере. Там он встречает маленького дракончика и берёт его под опеку. Впереди их ждут большие приключения.
И я очень ждал эти приключения, думал, что будет схожесть с «Последним богатырём».
Вначале так и было: интересно и интригующе.
А дальше начались провалы в сюжете, что я даже начинал несколько раз дремать.
Что мне больше всего понравилось - это милый дракончик, который, кстати, был второстепенным персонажем. Увы.
В итоге, чуда не случилась. Это кино далеко не «богатырское». Обычная проходная сказка. Не более.
Моя оценка: 6 из 10.
Не советую к просмотру, не тратьте деньги и время.
Ребенок 10 лет совсем не заинтересовался.
Сюжет очень скучный.
В фильме "Горыныч" Горыныча практически нет🤷♀️
Дракончик вообще просто сам по себе , сюжет с больной головой придуманный . Потраченные время и деньги .
Сюжет - «я его слепила из того что было»,мешанина полнейшая и скукота.
Оживил сюжет -Рома Курцын,в роли циркача Бамбулы, но тоже сюжет откуда-то содранный, уже было такое.
Дракоша-милейшей, шикарнейший, но эпизодичный, хотя фильм вроде про него))
У меня осталось ощущение фильма-пародии на миск из чего-то, не досказанности,не доснятости, не доигранности.
Но дочка, сказала что понравилось)
Это СКАЗКА , а не кино 18+\
Хотите инересеое кино так и идите на то которое 18+ \
Я в возрасте 25 с удовольствием посмотрела эту сказу , и кто там пишет сто дракошку показали мало , так вы получается большинство даже не посмотрели до середины и конца , в общем ксли вы не ходили то сходите не пожалеете
Жаль,что такое кино не стыдятся снимать....
Не понимаю, почему прекрасные, талантливые актеры С.Маковецкий и А.Робак согласились в этом участвовать.....грустно....
