Горыныч - тизер-трейлер
Киноафиша Трейлеры Горыныч. Тизер-трейлер

Горыныч. Тизер-трейлер

🧡 29
👏 2
🥺 2
🤔 3
🥱 9
Дата публикации: 28 апреля 2025
Горыныч – Жизнь как в сказке – то еще приключение! Лихой моряк Алексей Алехин теперь знает это по себе. Стоило ему вынырнуть со дна морского в неопознанном княжестве, как посыпались на Лехину голову сказочные проблемы! Не успел он спасти малыша-дракончика, оставшегося одного, и тут началось: срочно излечить неизлечимую хандру князя Филимона, победить непобедимого силача Бамбулу, защитить княжество от коварных врагов и жадных предателей. И впервые в жизни встретить принцессу! Столько дел, что голова кругом идет! В опасных приключениях моряку помогает верный друг – маленький дракон Горыныч, который считает Леху родной мамой. Но друзей ждет огромный сюрприз…
Анастасия Анастасия 23 октября 2025, 12:04
Оценка
Там дракоши 10% из всего фильма, странный фильм, странные наряд, фильм позорище, еле досидели
23 октября 2025, 12:04 Ответить
Александр Кузько 23 октября 2025, 20:57
Оценка
Фильм позорище. Еле досмотрел
23 октября 2025, 20:57 Ответить
Татьяна Онищенко 23 октября 2025, 23:41
Оценка
Сюжет фигня, а актерская игра еще хуже, не советую.
23 октября 2025, 23:41 Ответить
Айгуль Егорова 24 октября 2025, 13:37
Оценка
Пришли с детьми. В афише с 6 лет.
Где ГОРЫНЫЧ?
Где интересная сказка?
Не советую. Позорище это точное описание.
Сплошная драка. Стыдно перед детьми. Чему учит это фильм?
24 октября 2025, 13:37 Ответить
Людмила Чуваева 24 октября 2025, 19:30
Не тратьте своё время и деньги. Сценарий ужасный, набор сцен с примитивными диалогами ни о чем. Дракоша себя толком и не проявил нигде. То в чемодане сидел, то вечно прятался. Я думала он вырастет к середине фильма. Скукота от начала и до конца. Ни одной сцены, где можно зацепить свой взгляд, проявить эмоции. Ни смеха ни удивления ни слез не вызвал. Актёры нормально справились с ролями. Но они же не виноваты, что такой хреновый сценарий.
24 октября 2025, 19:30 Ответить
Alexander Maslakov 25 октября 2025, 13:48
Оценка
Фильм понравился, актерская игра и качество сьемки порадовала.
25 октября 2025, 13:48 Ответить
Varvara 🌺 Sergeevna 25 октября 2025, 16:24
Оценка
Потерянное время, детям скучно , да что уж там взрослые засыпают . Еле досидели до конца . Не советую от слова совсем .
25 октября 2025, 16:24 Ответить
Светомир Пасичник 25 октября 2025, 18:38
Оценка
Отличный фильм! Сходили всей семьёй. И дети и мы были в восторге! Всем очень рекомендую! И смешно, и патриотично и профессионально! Очень радует наш кинематограф. От американской и европейской лажи уже тошнит.
25 октября 2025, 18:38 Ответить
startzeva.i 25 октября 2025, 20:55
Не ходите на этот фильм
Сюжета нет, не интересный, от слова совсем. Ни детям, ни взрослым не понравился. Был полный зал, у всех одно разочарование.
25 октября 2025, 20:55 Ответить
ufsineaoa 25 октября 2025, 21:31
Оценка
На мой взгляд фильм местами интересный, но не весь. Есть смешные моменты, аналогии с тем, как может подорвать здоровье медицина, тем, как бездумно люди глотают бады, а достаточно всего лишь шевелиться и делать зарядку, отсылки к местам не столь отдаленным и тп...ну и главное, то, что любовь фундамент всего...стоит ли посмотреть? Стоит, если хочется просто посмеяться
25 октября 2025, 21:31 Ответить
Екатерина Наумова 25 октября 2025, 21:50
Оценка
На один раз
25 октября 2025, 21:50 Ответить
Анна Макк 26 октября 2025, 07:02
Хуже фильма еще не видела. Бред алкоголика. Вышла с ощущением, что отдала деньги мошенникам. Даже участие популярных актеров не смогло спасти сюжет. Даже одной звезды много для оценки.
26 октября 2025, 07:02 Ответить
Ростислав Иванов 26 октября 2025, 14:14
Оценка
Не очень понимаю людей , которые хотят в детском кино найти какой-то глубокий смысл , и занижают оценки . Хороший детский фильм , моим детям очень понравилось . Сюжет простой и более менее прямолинейный , смешные персонажи присутствуют , музыкальные паузы , любовь и красивая сьемка. Есть некая абстракция как в детских анекдотах , ну так это фильм для детей же ! Итого : Хорошее семейное кино на твердые 7-8 из 10. Ничуть не пожалел что пошел.
26 октября 2025, 14:14 Ответить
User 26 октября 2025, 16:44
Оценка
3 раза уснула
26 октября 2025, 16:44 Ответить
Игорь Кожанчиков 26 октября 2025, 17:33
Оценка
Отличная сказка!
26 октября 2025, 17:33 Ответить
Равиль Ватолин 26 октября 2025, 18:35
Оценка
Бурда полнейшая!
Где Горыныч то, весь фильм его нет
Показали в трех сценах
В общем, ребенок расстроен(
26 октября 2025, 18:35 Ответить
Инесса Елисеева 26 октября 2025, 20:25
Оценка
Это фильм-сказка для детей!!!
Очень понравился мне и ребёнку 9 лет.
В фильме присутствует динамика, комические сценки с хорошими спецэффектами. Хорошо подобраны костюмы и декорации. Фильм получился интересный и захватывающий, не отпускает зрителя на протяжении всего фильма.
Если хотите сводить ребёнка на сказку, то вам сюда. Рекомендую!
А взрослым, которые любят острые ощущения, там делать нечего! Это фильм для детей в основном.
26 октября 2025, 20:25 Ответить
User 26 октября 2025, 22:37
Оценка
Сказка очень понравилась, как детям , так и взрослым . Смеялись всем залом).
26 октября 2025, 22:37 Ответить
Александр Агафонов 27 октября 2025, 13:38
Оценка
Находили вмей семьёй, 5 чел, явно не стоит 370р на каждого. Сын 11лет уснул. Не понятно для кого снят, вроде как должно быть для детей, про дракона, а там чушь, 1%только про дракончика, абсолютно не интересный, третесортный фильм, любой второсортный из Голливуда лучше. Фильм для пенсионеров, которые раз в год выбираются из дому и рады любой бурде.
27 октября 2025, 13:38 Ответить
Александр Агафонов 27 октября 2025, 13:41
в ответ на сообщение Анна Макк от 26 октября 2025, 07:02
Оценка
Вы на ательмотель сходите, там ещё бредовее))) видно рыжесеры соревнуются кто дно пробьёт.
27 октября 2025, 13:41 Ответить
User 27 октября 2025, 14:58
Оценка
Какая-то ерунда, если честно!
27 октября 2025, 14:58 Ответить
User 27 октября 2025, 15:03
в ответ на сообщение Ростислав Иванов от 26 октября 2025, 14:14
Оценка
Если только для детей, то зачем упоминать про ипотеку?
27 октября 2025, 15:03 Ответить
Олег Шербаков 29 октября 2025, 21:01
Оценка
Очень давно не хожу в кинотеатры, не только русским, но и иностранным кино интересуюсь мало, единственный повод посетить кинотеатр это ребёнок. Сходили с ребенком, посмотрели этот фильм к своему сожалению, но не побоюсь вангануть - при всём убожестве этого фильма днище ещё можно пробивать ниже и ниже. По-моему пора инициировать закон чтобы допускать к производству детских фильмов только вменяемых адекватных людей. Это не фильм , это зияющая, пустота от сценария и режиссуры так и актерской игры.
29 октября 2025, 21:01 Ответить
Kesha Celmer 29 октября 2025, 21:21
Оценка
максимально бредовый фильм, одна и та же тематика сюжет, скучный и ни о чем
29 октября 2025, 21:21 Ответить
Александра Алексеева 30 октября 2025, 00:15
Оценка
Отвратительный бессвязный не логичный сюжет, плохая игра актёров за исключением некоторых(князь, лекари, силач) , примитивные действия, шутки, хотя и задействованно в съемка много народу и графика хорошая(дракон) . Грустно что такой потенциально интересный проект по нашим сказкам доверили не тому человеку. Понравились чьи то слова из отзывов что если фильм-сказка это ещё не значит что можно расслабиться и снять кое-как. Хороших фильмов сказок очень много и спасибо их создателя за качественную хорошо проработанную сказку на экране...жалко что Горыныч в их число не вошёл.
30 октября 2025, 00:15 Ответить
kimo777 30 октября 2025, 00:49
Оценка
По-моему главная проблема фильма в том, что авторы так и не решили, что собираются снимать: детскую сказку или фэнтези про попаданца для взрослых. Для детей нужно было больше дракончика, для взрослых - что-то вроде "Последнего богатыря". А так получилось ни то ни сё.
30 октября 2025, 00:49 Ответить
natali.uz 30 октября 2025, 10:48
Оценка
Вчера прсмотрели фильм всей семьёй. Удивили здесь отрицательные отзывы. Нам, например, понравился. Прикольный, детский фильм. Надо прнимать, что идёте именно на детский фильм.
30 октября 2025, 10:48 Ответить
Галя Косенко 30 октября 2025, 12:48
Оценка
ОЧЕНЬ, понравился фильм, лучшая что видела в этом году
30 октября 2025, 12:48 Ответить
Светлана Дмитриева 30 октября 2025, 22:27
Оценка
Пустая трата своего времени и денег. Сценарий примитивный, плохой. Набор сцен с примитивными диалогами ни о чем. Дракоша себя толком никак не проявил, то в чемодане сидел, то вечно прятался. Скукота от начала и до конца. Ни одного интересного поворота сюжета, никаких эмоций не вызвал. Ни смеха, ни удивления ни слез не вызвал. Ожидание - скорей бы фильм закончился. Второй раз такой фильм смотреть не захочешь. Совсем не умеют снимать кино, как раньше снимали. Только пиарят.
30 октября 2025, 22:27 Ответить
Юлия Ккк 30 октября 2025, 22:51
Оценка
Большей лажи еще не видела((. Ни сюжета, ни декораций нормальных, игра актеров очень слабая, озвучка ещё хуже. Фильм на отмыв денег, на скорую руку снят.
30 октября 2025, 22:51 Ответить
Weteran Mc 31 октября 2025, 04:00
Оценка
Сегодня был в своём любимом кинотеатре «Буревестник», который в этом году отмечает юбилей 70 лет) на киноновинке прошлой недели, отечественного семейного фэнтези с Александром Петровым в главной роли - «Горыныч».

Сюжет повествует о морском офицере Алексее Алёхине, который попадает в древнерусское княжество через портал в подводной пещере. Там он встречает маленького дракончика и берёт его под опеку. Впереди их ждут большие приключения.

И я очень ждал эти приключения, думал, что будет схожесть с «Последним богатырём».
Вначале так и было: интересно и интригующе.
А дальше начались провалы в сюжете, что я даже начинал несколько раз дремать.
Что мне больше всего понравилось - это милый дракончик, который, кстати, был второстепенным персонажем. Увы.

В итоге, чуда не случилась. Это кино далеко не «богатырское». Обычная проходная сказка. Не более.

Моя оценка: 6 из 10.
31 октября 2025, 04:00 Ответить
Жанна Жарова 31 октября 2025, 09:54
Оценка
Какую муть сняли, Горыныч вообще причём тут маленький, все смешались в кучу, в конце кино спрашиваешь у детей о чем фильм, в чем суть, а дети в ответах теряются, даже взрослым то понять, что к чему сложно.\
Не советую к просмотру, не тратьте деньги и время.
31 октября 2025, 09:54 Ответить
Никита 31 октября 2025, 20:15
Оценка
Ой знаете фильм нормальный если сравнивать с каким нибудь три богатыря ни дня без подвига мне понравилось песня с велосипедистами но самого горыныча хотелось бы побольше
31 октября 2025, 20:15 Ответить
Никита 31 октября 2025, 20:16
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 31 октября 2025, 19:12
Оценка
Так и есть мне всё нравится
31 октября 2025, 20:16 Ответить
Влад Милета 31 октября 2025, 22:55
Оценка
Неинтересный фильм. Не о чем, было скучно , не интересно и не было понять о чем фильм не рекомендую
31 октября 2025, 22:55 Ответить
Aleks Alekc 1 ноября 2025, 09:40
в ответ на сообщение Людмила Чуваева от 24 октября 2025, 19:30
Оценка
Они виноваты ,что согласились сниматься в этом.
1 ноября 2025, 09:40 Ответить
Aleks Alekc 1 ноября 2025, 09:46
в ответ на сообщение Юлия Ккк от 30 октября 2025, 22:51
Оценка
Интересно, а какой бюджет у этого недоразумения?
1 ноября 2025, 09:46 Ответить
Соня Чернышова 1 ноября 2025, 16:07
Оценка
фильм прикольный нам очень понравился всем советую
1 ноября 2025, 16:07 Ответить
Белла Зязева 1 ноября 2025, 16:15
Оценка
Ходили с мамой, нам очень понравилось
1 ноября 2025, 16:15 Ответить
Мария Терещенко 1 ноября 2025, 17:09
Оценка
Фильм очень прикольный, смешной!!! Нам понравился много осталось впечатлений!!!
1 ноября 2025, 17:09 Ответить
User 1 ноября 2025, 17:15
Оценка
Фильм очень специфический.
Ребенок 10 лет совсем не заинтересовался.
Сюжет очень скучный.
1 ноября 2025, 17:15 Ответить
Мария Пермякова 1 ноября 2025, 18:52
Оценка
Офигенный фильм гарыныч няшка, сказка оболденная ❤️
1 ноября 2025, 18:52 Ответить
kozlopavel400 1 ноября 2025, 20:24
Оценка
Даже наличие шефа и лёвы не спасло этот фильм
1 ноября 2025, 20:24 Ответить
Маргарита Свиридова 2 ноября 2025, 09:53
Оценка
Добрый, но фигня конкретная
2 ноября 2025, 09:53 Ответить
malenkoescaste31 2 ноября 2025, 21:38
Оценка
Сегодня сходили компанией, все в восторге . 8.5/10, это стоит посмотреть, мне очень зашло) Местами был бред, но это наоборот веселило. Кто-то писал что показали в трех сценах Горыныча, считали, как минимум 5×3 раз ахах. Графика фильма отменная. Я рекомендую к просмотру, не пожалела что отдала деньги!
2 ноября 2025, 21:38 Ответить
annadruzeva5746 3 ноября 2025, 06:19
Оценка
Мы вообще ушли с него. Даже пол фильма не просидели.
3 ноября 2025, 06:19 Ответить
Настя Князева 3 ноября 2025, 17:01
Оценка
Полнейшая ерунда, зря потраченное время.
В фильме "Горыныч" Горыныча практически нет🤷‍♀️
3 ноября 2025, 17:01 Ответить
Айгуль Сарвартдинова 3 ноября 2025, 21:38
Оценка
Позор отечесивенного кинематографа. Глупый фильм, с отвратительной игрой актёров. Жаль потраченных денег и времени.
3 ноября 2025, 21:38 Ответить
Елена Варнавская 3 ноября 2025, 23:26
Оценка
Фильм так себе, из плюсов дракончик милый, остальное фигня полная! Ребёнку тоже не плнравился фильм.
3 ноября 2025, 23:26 Ответить
EzhidzeVAVA 4 ноября 2025, 14:47
Оценка
Дракон интересен, всё остальное не дотянуло
4 ноября 2025, 14:47 Ответить
tatyanag.77 4 ноября 2025, 17:17
Оценка
Добрая,хорошая сказка.
4 ноября 2025, 17:17 Ответить
Инга Морозова 4 ноября 2025, 18:58
Оценка
Отличный добрый фильм, полный зал, никто не ушёл, родители с детьми смотрели, смеялись, переживали
4 ноября 2025, 18:58 Ответить
vanchikatya 4 ноября 2025, 20:20
Оценка
Сказка без фантастики, чего сейчас много во всех современных сказках, но Горыныча, который вовсе не Змей, а Дракоша, маловато
4 ноября 2025, 20:20 Ответить
User 5 ноября 2025, 18:04
Оценка
Я не из тех людей, кто хает отечественный кинематограф. И считаю, что народные сказки неплохо снимают. Но этот фильм что-то…что-то несуразное. Два балла поставила за умиляющиего дракончика, но акцент фильма был не на нём. На середине я подумала, ну ладно, на троечку. Но концовка меня добила! Ощущение, что не знали как закончить то, что начали…
5 ноября 2025, 18:04 Ответить
Наташа Ганина 5 ноября 2025, 21:23
Оценка
Фильм не стоит смотреть , просто намешали все подряд , как будто сон выпившего человека .
Дракончик вообще просто сам по себе , сюжет с больной головой придуманный . Потраченные время и деньги .
5 ноября 2025, 21:23 Ответить
Елена Иванова 6 ноября 2025, 13:40
Оценка
Хуже сказки еще не снимали , да и вообще игра ктеров и сам сюжет г...о полное , даже самым маленьким не зайдет... Если не хвает фантазии существует масса сказок не только наших с замечательными сюжетами... Сняли дешман ,а продали людям за кучу денег ...
6 ноября 2025, 13:40 Ответить
Алексей Поворов 7 ноября 2025, 08:18
Оценка
Единственный фильм где мы с семьей встали и вышли через 30 мин. Это смотреть нельзя а уж темболее показывать за деньги. Жаль что нельзя потребовать деньги обратно. Думал что хуже чем летучий корабль снять уже нельзя, но нет могут удивить. ПОЗОРИЩЕ А НЕ ФИЛЬМ.
7 ноября 2025, 08:18 Ответить
Галина Кутянина 7 ноября 2025, 14:53
Оценка
Как старались все актёры! Отличные актёрские работы. Но фильм... Эти новые сказки... Скучно, долго, даже зверёныш не вытянул плохой сюжет.
7 ноября 2025, 14:53 Ответить
拉里萨 梁赞采娃 8 ноября 2025, 11:38
Оценка
Сходили с дочкой 12 лет. Я в середине фильма поспала немного.
Сюжет - «я его слепила из того что было»,мешанина полнейшая и скукота.
Оживил сюжет -Рома Курцын,в роли циркача Бамбулы, но тоже сюжет откуда-то содранный, уже было такое.
Дракоша-милейшей, шикарнейший, но эпизодичный, хотя фильм вроде про него))
У меня осталось ощущение фильма-пародии на миск из чего-то, не досказанности,не доснятости, не доигранности.
Но дочка, сказала что понравилось)
8 ноября 2025, 11:38 Ответить
Светомир Пасичник 8 ноября 2025, 15:57
в ответ на сообщение natali.uz от 30 октября 2025, 10:48
Оценка
У нас видимо много невыросших взрослых, которые в душе ещё дети, но требуют взрослого сюжета ))) Я тоже удивился отзывам. Мои дети редко досиживают фильмы до конца, а тут были в восторге. Да и моему внутреннему ребёнку понравилось!
8 ноября 2025, 15:57 Ответить
User 8 ноября 2025, 16:24
Оценка
Мне очень понравилось есть моменты переживание за героев и очень радосные и смешные эпизоды
8 ноября 2025, 16:24 Ответить
Марк 9 ноября 2025, 11:15
Оценка
Фильм очень хороший, особенно Дракоша такой милый. Сходил с подругой очень круто. Советую сходить на горыныча. Фильм весёлый,классный, короче очень крутой😍
9 ноября 2025, 11:15 Ответить
eluscha.78 9 ноября 2025, 12:32
Оценка
Странный фильм , не советую
9 ноября 2025, 12:32 Ответить
Юлия Хайрутдинова 9 ноября 2025, 16:57
Оценка
Большинство коментариев негативные , люди вы вообще рехнулись ?\
Это СКАЗКА , а не кино 18+\
Хотите инересеое кино так и идите на то которое 18+ \
Я в возрасте 25 с удовольствием посмотрела эту сказу , и кто там пишет сто дракошку показали мало , так вы получается большинство даже не посмотрели до середины и конца , в общем ксли вы не ходили то сходите не пожалеете
9 ноября 2025, 16:57 Ответить
User 9 ноября 2025, 17:07
Оценка
Слишком детский, какой-то не логичный абсольтно в конце, концовка прям замазана. Участие дракончика в фильме минимальное..
9 ноября 2025, 17:07 Ответить
Виктор Хованов 10 ноября 2025, 12:42
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 31 октября 2025, 11:21
Главное, что - Цой жив!!))
10 ноября 2025, 12:42 Ответить
Анна Кирсанова 10 ноября 2025, 12:58
Оценка
Мне фильм понравился, легкий, смешной, веселый, и песни в тему, и герои. Конечно все выдумано на современный лад, но это не портит фильм, а только его плюс!
10 ноября 2025, 12:58 Ответить
Анна Кирсанова 10 ноября 2025, 13:01
в ответ на сообщение Настя Князева от 3 ноября 2025, 17:01
Оценка
Не надо обманывать людей, Горыныч на протяжении всего фильма, если плохое зрение носите очки.
10 ноября 2025, 13:01 Ответить
Елена Монава 10 ноября 2025, 19:36
Оценка
Очень хороший фильм, всем советую
10 ноября 2025, 19:36 Ответить
n-galushkin 10 ноября 2025, 21:13
Очень сильно понравился фильм, смешной фильм, актёры сильные, сценарий фильма очень интересный 👍 рекомендую всем, советую посмотреть, рекомендую 👍👍👍
10 ноября 2025, 21:13 Ответить
User 11 ноября 2025, 01:18
Оценка
Ребенку 6 лет фильм понравился, я три раза уснула во время просмотра, муть…
11 ноября 2025, 01:18 Ответить
User 11 ноября 2025, 01:21
в ответ на сообщение User от 27 октября 2025, 15:03
Оценка
Ипотека наше все!
11 ноября 2025, 01:21 Ответить
Игорь Евсеев 11 ноября 2025, 21:44
Оценка
Отличный фильм, легкий, весёлый, музыкальный. Хорошая игра актёров. Пошли всей семьёй, хорошо провели время, отдохнули, расслабились. Особенно понравилось детям, они потом весь вечер его обсуждали.
11 ноября 2025, 21:44 Ответить
Татьяна Мостецкая 13 ноября 2025, 13:58
Оценка
Отличный фильм, удивляет столько негатива в отзывах. С ребенком 10 лет посмотрела с огромным удовольствием.
13 ноября 2025, 13:58 Ответить
Руслан Лебедев 13 ноября 2025, 17:25
Оценка
Редкостная бредятина. Смешали все что можно в единую кашу. Просто кровь из глаз. Что курил режиссер, мне не понятно.Фильм не спасли даже знаменитые актеры. Единственное, понравился Бамбула в исполнение Романа Курцина.В целом,100% ОТМЫВ БАБЛА. Не рекомендую, от слова совсем.
13 ноября 2025, 17:25 Ответить
Юлия Николаевна 17 ноября 2025, 20:12
Оценка
Одидала большего. Есть фильмы, которые смотришь и погружаешься в них полностью. Здесь же, вообще не «зацепило»к сожалению((
17 ноября 2025, 20:12 Ответить
uspen-work2 21 ноября 2025, 23:15
Ах, какая безвкусица! Ох, какое уродство! Глупее фильма еще не видела(
Жаль,что такое кино не стыдятся снимать....
Не понимаю, почему прекрасные, талантливые актеры С.Маковецкий и А.Робак согласились в этом участвовать.....грустно....
21 ноября 2025, 23:15 Ответить
Miss Smith 24 ноября 2025, 00:32
Оценка
Тина канделаки рекламировала у себя в блоге, фильм отстой, не тратьте время, после 10 мин ушли
24 ноября 2025, 00:32 Ответить
oksana2012201210 6 декабря 2025, 11:06
Оценка
Классный фильм!!!
6 декабря 2025, 11:06 Ответить
Роман Куташкин 5 января 2026, 22:09
в ответ на сообщение Руслан Лебедев от 13 ноября 2025, 17:25
Курили скорее всего вы
5 января 2026, 22:09 Ответить
Роман Куташкин 5 января 2026, 22:11
в ответ на сообщение User от 11 ноября 2025, 01:18
Если вы спали,как вы могли понять, что фильм плохой? Может вам не надо пить перед тем как смотреть кино.
5 января 2026, 22:11 Ответить
Роман Куташкин 5 января 2026, 22:12
в ответ на сообщение Алексей Поворов от 7 ноября 2025, 08:18
Позорище это вы
5 января 2026, 22:12 Ответить
5.2 Горыныч
Горыныч приключения, сказка, 2025, Россия
