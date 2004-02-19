«Крупная рыба»: Рецензия Киноафиши

«Кое-что здесь не очень походит на правду, а многого и вовсе не было». Эта цитата точнее всего выражает сущность бестселлера Дэниела Уоллеса «Крупная рыба: Роман мифических пропорций» и поставленного по его мотивам фильма Тима Бёртона. Роман и фильм повествуют о жизни некоего Эдварда Блума, который в общем и не человек даже, а какой-то ходячий фейерверк историй одна фантастичнее другой; его автобиография – словно живое существо, которому в сердце всадили вечный двигатель, как Карлсону в причинное место пропеллер. Жизнь этого удивительного человека началась с прыжка из чрева матери прямо в дверь операционной, а оттуда – в другой конец коридора. В детстве Эдвард встречается с ведьмой на болоте и видит в ее стеклянном глазу свою смерть. В юности – спасает родной город от великана Карла, питавшегося в основном овцами местных жителей. Отправившись вместе с этим великаном в путешествие, он по дороге попадает в заколдованный город Spectre (у нас переведен как Мираж), где круглый год прохладное лето, а времени нету вовсе. Дальше кривая судьбы заносит Эдварда в цирк, где он три года работает на коротышку-оборотня Дэнни ДеВито, чтобы узнать имя и адрес девушки, в которую влюблен. Во время Корейской войны он бежит из вражеского тыла на китобойном судне в Россию, потом на барже – на Кубу, а уж оттуда – на грязном каноэ в Майами, причем помогают ему сестры – сиамские близнецы. Из года в год старый Эдвард Блум рассказывает историю, как в момент рождения сына поймал огромного сома (играющий Эдварда Блума в старости Альберт Финни сам-то невероятно напоминает этого большого и легендарного речного обитателя) и заставил того выплюнуть обручальное кольцо, проглоченное когда-то. Его сын Уилл знает наизусть бесчисленные отцовские байки, начиная от истории с кольцом, без которой не обходится ни один день рождения, и заканчивая обстоятельным повествованием о том, как в Техас пригнали айсберг, чтобы растопить его на питьевую воду, но на беду в этот айсберг оказался вморожен здоровенный мамонт. Блуму-младшему все эти россказни давно уже стоят поперек горла, но в один прекрасный момент он возвращается к умирающему от рака отцу, о котором ничего по большому счету не знает, и вдруг – на очередном витке родительского сочинительства – обнаруживает, что эти истории – правда… Ну хотя бы отчасти. «Крупной рыбой» эксцентричный сказочник Тим Бёртон вернулся в лоно готического комикса, из которого был когда-то извлечен, чтобы сделать идиотически-пустопорожний римейк старой доброй «Планеты обезьян». Но вернулся – «повзрослевшим», остепенившимся, мягким, далеким от радикализма «Бэтмена», «Эдварда Руки-ножницы» и «Сонной Лощины» (не говоря уж об экранизации вкладышей из коробок с сухими завтраками – «Марс атакует!»). У Бёртона уже был опыт создания биографической драмы – «Эд Вуд»; но то был опыт во многом не от мира сего, герметичный для непосвященных и слегка визионерский. Теперь Тим Бёртон вывел в свет добротную и достаточно сентиментальную семейную драму, где две магистральные линии – сказочная/цирковая/готическая и реалистически-воспитательная – неплотно пригнаны друг к другу и живут зачастую каждая своей жизнью. Мораль выводит в одну сторону, а любовно выписанные карлики и великаны – совсем в другую. Однако в любом случае это качественно сделанное кино. Vlad Dracula