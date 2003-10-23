«Дети шпионов 3-D: Игра окончена»: Рецензия Киноафиши

Не успел Родригес снять вторую часть «Детей шпионов», как уж и третья готова. Причем с каждой серией фильм становится все более и более детским – на «Spy Kids 3-D» уже вполне можно ходить младшими группами детского сада. Действие происходит в трехмерном пространстве, так что каждому зрителю в кинотеатрах выдаются специальные очки – для лучшего усвоения спецэффектов. У этого устройства одно, простите, очко – багряно-розоватое, а другое – аквамариновое, и получается, что зритель одним глазом видит розовые иллюзии, а на другой глаз слеп (у слепых, как известно, линзы зеленовато-синеватые). Заботливый режиссер по ходу фильма огромными рельефными буквами – ну точно для слабовидящих – пишет: «Glasses on!» («Очки наголо!») и «Glasses off!» («Очки долой!»), в зависимости от ситуации. Можно, конечно, и весь фильм смотреть без очков, но тогда в трехмерных сценах будет слегка размыто изображение и «поплывет» цветовая гамма. А кроме того, вы не увидите, как Сильвестр Сталлоне протягивает злодейскую руку прямо в зал, чтобы утащить всех непослушных детей, которые оставляют после себя еду на тарелке, не чистят зубы на ночь и злоупотребляют мороженым, конфетами и компьютерными играми. Так, кажется, меня слегка занесло. Вернемся-ка лучше к нашим баранам. Стало быть, протягивает Сильвестр Сталлоне злодейскую руку, а делает он это оттого, что придумал новую суперигру под названием «Конец игры» («Игра окончена»). В нее должны сыграть дети всего мира, и тогда злой Сильвестр поработит их разум и изменит будущее человечества. Учитывая, что свою кинокарьеру Рокки и Рэмбо начинал с порнографического опуса «Итальянский жеребец», трудно даже представить, какие ужасы он мог бы учинить над неокрепшими детскими умами. Но мир спасут Кортесы – дети шпионов. Они даже говорят друг другу запросто: «Пошли спасать мир». Типа, на велике погоняем, купим по эскимо, ну и мир уж заодно спасем, так и быть. Однако все не столь просто. Сильвестр Сталлоне страдает тяжелой формой шизофрении, достойной юнговского психоанализа: ему сопутствуют сразу три личности, одна из которых – грубый немецкий солдафон времен Бисмарка, другая – всемирно отзывчивый китайский мудрец, а третья – резонерствующий профессор, почему-то до неприличия похожий на народного артиста Льва Дурова. Зато на четверых гораздо сподручнее сообразить (после «сообразить» следовало бы поставить точку, но я сейчас о другом)… так вот, стало быть, сообразить, как заманить в ловушку глупых шпиончиков. А шпиончики должны выйти на непроходимый пятый уровень и вырубить всю игру целиком. Поскольку же разношерстной команде малолеток и их случайных сетевых спутников не под силу сделать практически ничего, на помощь вызывается дедушка Кортес. Дедушка вообще-то тридцать лет по вине Сильвестра провел в инвалидном кресле, ибо по причине предательства последнего (как именно – не поясняется) утратил способность к передвижению, но в рамках игры получил бонус – суперноги, при помощи коих запрыгал, аки сумчатый австралийский кенгуру. Лично мне вся эта история напоминает один старинный добрый анекдот. Смотрят, значит, папа с сыном телевизор. Сын канючит: «Пап, переключи канал, там скоро мультики начнутся». А отец ему: «Не мешай футбол смотреть». Сын снова: «Пап, ну переключи, мультики уже начались». Отец непоколебим: «Отстань, дай футбол посмотреть». Сын уже вовсю хнычет: «Ну пап, ну мультики уже идут». Отец взрывается: «Слушай, если тебе надо, встань да переключи». – «Ну пап, ты же знаешь, что у меня нет ножек». – «Нет ножек, сынок, – нет и мультиков». Простите, я отвлекся. Тридцать лет, стало быть, дедушка вынашивал план и наконец выносил его: специально повернув не тот рубильник, дед выпустил Сильвестра Сталлоне из трехмерного 3D-пространства в пресловутый реальный мир, чтобы поквитаться со злодеем, так сказать, реально. Сильвестр обрушил на дедушку свои боевые машины, но эти машины, помня о неприятностях 11 сентября 2001-го, так тщательно и деликатно обходили небоскребы, федеральные здания и башни различных торговых и не очень торговых центров, что вызвали в конце концов лишь циничную ухмылку. Семья Кортесов – Бандерас и К – легко справилась с восстанием машин, а дедушка залез в генеральную матрицу, где восседал злодей Сильвестр, и просто посмотрел ему в глаза с печальным укором (именно таков был план). Сильвестр заплакал и стал хорошим. Если первые три четверти фильма еще отсвечивают изредка чем-то похожим на кино, являя внутри средней руки компьютерной «догонялки» с пристойной, но не слишком изобретательной графикой то перепев «Бесконечной истории», то дежа-вю из «Звездных войн» (поединок на световых мечах), то пародию на «Властелина Колец» с явлением Фродо – Илайджи Вуда (а лавовые монстры так вообще без всякой иронии срисованы с барлогов), – последняя четверть представляет из себя уже просто младенческий лепет. Вот смотришь на Родригеса и думаешь: а ведь игра-то его и вправду окончена. Осталось ему только снять мексиканский вариант «Дюймовочки», где заглавную роль исполнит Бандерас с гитарой, а роль жабы – Дэнни Трехо с автоматом. Vlad Dracula