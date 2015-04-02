Мадагаскар
– Суперзвезды Нью-Йоркского зоопарка по недоразумению попадают на экзотический остров, в лоно дикой природы, абсолютно для них незнакомой. В своеобразном реалити-шоу "Последний герой" вынуждено принимают участие бывшие знаменитости шоу-бизнеса: зарвавшийся лев Алекс, истеричная зебра Марти, гламурная гиппопотамиха Глория и ипохондрик жираф Мелман. Чтобы горе-туристам не было скучно, к ним присоединяются ненормальные тусовщики-лемуры и чокнутые пингвины, которые постоянно плетут клубок заговоров...
У меня лишь один вопрос возник, дико тупой, но всё же интересно: ПРИЧЁМ ЗДЕСЬ МАДАГАСКАР??? Только не говорите, что этот остров и был Мадагаскаром, я это конечно понимаю, но просто по логике вещей такого быть не может - это же бред: плыли из Нью-Йорка то ли в Европу, то ли в Антарктиду (когда корабль захватили пингвины), а попали на Мадагаскар, который находится в юго-восточной части Африки... Бред какой-то...
