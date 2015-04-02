Меню
Дата публикации: 6 мая 2025
Мадагаскар – Суперзвезды Нью-Йоркского зоопарка по недоразумению попадают на экзотический остров, в лоно дикой природы, абсолютно для них незнакомой. В своеобразном реалити-шоу "Последний герой" вынуждено принимают участие бывшие знаменитости шоу-бизнеса: зарвавшийся лев Алекс, истеричная зебра Марти, гламурная гиппопотамиха Глория и ипохондрик жираф Мелман. Чтобы горе-туристам не было скучно, к ним присоединяются ненормальные тусовщики-лемуры и чокнутые пингвины, которые постоянно плетут клубок заговоров...
Benvolio 2 апреля 2015, 12:51
Слушайте, вроде же мульт совсем скоро выходит на экране, а про него здесь ничего нет. Я уже весь чешусь, как хочу его посмотреть.✊
Ответить
Конрад 2 апреля 2015, 12:51
Ожидал от мультика большего.Бывали и посмешнее.Лучшая находка и лучший прикол создателей - это пингвины.Действительно потешно.Можно только ради этих персонажей потратить время.
Ответить
Benvolio 2 апреля 2015, 12:51
Если вызвоню сегодня свою знакомую - завтра обязательно пойдём на Мадагаскар. Уже с февраля жду его, наконец, дождался )) ✊
Ответить
Гость! :) 2 апреля 2015, 12:51
Зануды... Мультик офигенный! :)
Ответить
Monti 2 апреля 2015, 12:51
Друзья-товарищи, про мультик расписывать свое мнение особо не буду, тут итак уже почти всё сказано. Скажу лишь, что мне лично он понравлися, мультик из серии "посмеялся - и забыл". Да, не все шутки смешны, но блин, я не знаю ни одного мультика и ни одного фильма, где абсолютно всё было бы смешно...



У меня лишь один вопрос возник, дико тупой, но всё же интересно: ПРИЧЁМ ЗДЕСЬ МАДАГАСКАР??? Только не говорите, что этот остров и был Мадагаскаром, я это конечно понимаю, но просто по логике вещей такого быть не может - это же бред: плыли из Нью-Йорка то ли в Европу, то ли в Антарктиду (когда корабль захватили пингвины), а попали на Мадагаскар, который находится в юго-восточной части Африки... Бред какой-то...
Ответить
7.2 Мадагаскар
Мадагаскар комедия, анимация, приключения, сказка, семейный, 2005, США
