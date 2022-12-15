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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов 2007

Рейтинг фильмов 2007 года

Я - легенда
1 Я - легенда
драма, фантастика, ужасы 2007, США
8.6
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Пираты Карибского моря: На краю света
2 Пираты Карибского моря: На краю света
сказка, боевик, комедия, приключения 2007, США
8.6
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Рататуй
3 Рататуй
комедия, семейный, анимация 2007, США
8.4
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Трансформеры
4 Трансформеры
боевик, приключения, фантастика 2007, США
8.3
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300 спартанцев
5 300 спартанцев
приключения, драма, боевик 2007, США
8.2
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Крепкий орешек 4.0
6 Крепкий орешек 4.0
приключения, триллер, боевик 2007, США
8.1
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Звездная пыль
7 Звездная пыль
приключения, мелодрама, сказка 2007, Великобритания / США
8.1
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Гарри Поттер и Орден Феникса
8 Гарри Поттер и Орден Феникса
сказка, семейный, драма, приключения 2007, Великобритания / США
8.1
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Мост в Терабитию
9 Мост в Терабитию
фэнтези, семейный, приключения 2007, США
8.0
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Поезд на Юму
10 Поезд на Юму
вестерн 2007, США
8.0
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28 недель спустя
11 28 недель спустя
фантастика, триллер, ужасы 2007, Великобритания
7.9
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Красавчик
12 Красавчик
мелодрама, комедия 2007, Германия
7.9
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Илья Муромец и Соловей Разбойник
13 Илья Муромец и Соловей Разбойник
приключения, комедия, семейный, анимация 2007, Россия
7.9
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Пророк
14 Пророк
фантастика, триллер, боевик 2007, США
7.9
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Джейн Остин
15 Джейн Остин
биография, драма, мелодрама 2007, США / Великобритания / Ирландия
7.8
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Мгла
16 Мгла
ужасы 2007, США
7.8
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Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит
17 Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит
мюзикл, ужасы, триллер 2007, США
7.8
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1408
18 1408
триллер, ужасы 2007, США
7.8
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Ультиматум Борна
19 Ультиматум Борна
приключения, триллер, драма, боевик 2007, США
7.8
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Гангстер
20 Гангстер
криминал, драма 2007, США
7.8
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Порок на экспорт
21 Порок на экспорт
драма, триллер, мистика 2007, Великобритания / Канада / США
7.8
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Старикам тут не место
22 Старикам тут не место
драма, триллер, приключения 2007, США
7.7
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День выборов
23 День выборов
комедия 2007, Россия
7.7
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Бой с тенью 2: Реванш
24 Бой с тенью 2: Реванш
спорт, боевик 2007, Россия
7.7
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Жизнь в розовом цвете
25 Жизнь в розовом цвете
биография, драма, мюзикл 2007, Франция / Великобритания / Чехия
7.6
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Призрачный гонщик
26 Призрачный гонщик
триллер, боевик, фэнтези 2007, США
7.6
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Прощай, детка, прощай
27 Прощай, детка, прощай
драма, криминал, мистика 2007, США
7.6
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P.S. Я люблю тебя
28 P.S. Я люблю тебя
комедия, драма 2007, США
7.6
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Рэмбо IV
29 Рэмбо IV
триллер, боевик, драма 2007, США
7.6
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Наркоз
30 Наркоз
триллер, драма 2007, США
7.6
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Крутая Джорджия
31 Крутая Джорджия
мелодрама, драма, комедия 2007, США
7.6
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Искупление
32 Искупление
драма 2007, Великобритания
7.6
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Золотой компас
33 Золотой компас
драма, приключения, семейный, сказка, триллер 2007, США / Великобритания
7.6
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Пекло
34 Пекло
триллер, фантастика 2007, Великобритания
7.6
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Нефть
35 Нефть
драма 2007, США
7.5
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Стрелок
36 Стрелок
боевик, драма, триллер 2007, США
7.5
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Грайндхаус
37 Грайндхаус
ужасы, боевик, фантастика, комедия 2007, США / Канада
7.5
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99 франков
38 99 франков
комедия 2007, Франция
7.5
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Зачарованная
39 Зачарованная
комедия, приключения, сказка, мюзикл, семейный, анимация 2007, США
7.5
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Шрэк-третий
40 Шрэк-третий
анимация, комедия, приключения, сказка, семейный 2007, США
7.5
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Пила 4
41 Пила 4
криминал, ужасы, триллер 2007, США
7.5
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Монгол. Часть первая
42 Монгол. Часть первая
исторический, драма, биография 2007, Казахстан / Россия / Германия
7.5
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Точка обстрела
43 Точка обстрела
драма, триллер 2007, США
7.5
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Королевство
44 Королевство
триллер, драма 2007, США
7.5
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Пристрели их
45 Пристрели их
криминал, драма, триллер, боевик 2007, США
7.5
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1814
46 1814
криминал, исторический, приключения 2007, Россия
7.5
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Человек-паук: Враг в отражении
47 Человек-паук: Враг в отражении
фантастика, боевик, приключения 2007, США
7.5
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Такси 4
48 Такси 4
боевик, комедия 2007, Франция
7.4
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Девушка моих кошмаров
49 Девушка моих кошмаров
мелодрама, комедия, драма 2007, США
7.4
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Пока не сыграл в ящик
50 Пока не сыграл в ящик
приключения, драма, комедия 2007, США
7.4
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Гнездо жаворонка
51 Гнездо жаворонка
драма 2007, Италия / Испания / Великобритания / Франция / Болгария
7.4
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12
52 12
триллер, драма, криминал 2007, Россия
7.4
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Симпсоны в кино
53 Симпсоны в кино
анимация, комедия 2007, США
7.4
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Мой домашний динозавр
54 Мой домашний динозавр
фантастика, приключения, семейный 2007, США
7.4
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Слуга государев
55 Слуга государев
боевик, военный, исторический 2007, Россия
7.4
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Приют
56 Приют
мистика, триллер, ужасы, драма 2007, Мексика / Испания
7.4
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Лови волну!
57 Лови волну!
анимация, семейный, комедия 2007, США
7.4
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Контроль
58 Контроль
мюзикл, драма, биография 2007, США / Великобритания / Австралия / Япония
7.4
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В ожидании чуда
59 В ожидании чуда
мелодрама, комедия, сказка 2007, Россия
7.4
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Джуно
60 Джуно
комедия, драма 2007, США
7.4
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Братц
61 Братц
комедия, семейный 2007, США
7.3
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Сокровище нации: Книга тайн
62 Сокровище нации: Книга тайн
приключения, боевик 2007, США
7.3
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Обитель зла 3
63 Обитель зла 3
триллер, ужасы, фантастика, боевик 2007, США / Германия / Великобритания / Франция / Австралия
7.3
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Большой Стэн
64 Большой Стэн
комедия 2007, США
7.3
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Скафандр и бабочка
65 Скафандр и бабочка
биография, драма 2007, Франция / США
7.3
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Мои черничные ночи
66 Мои черничные ночи
мелодрама 2007, Гонконг / Китай / Франция
7.3
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Классный мюзикл 2: Каникулы
67 Классный мюзикл 2: Каникулы
мюзикл, семейный, драма, комедия, мелодрама 2007, США
7.3
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Паранормальное явление
68 Паранормальное явление
ужасы 2007, США
7.3
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Черепашки ниндзя
69 Черепашки ниндзя
боевик, анимация, фэнтези, комедия, приключения 2007, США
7.3
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Мистер Бин на отдыхе
70 Мистер Бин на отдыхе
комедия 2007, Великобритания
7.3
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Час пик 3
71 Час пик 3
боевик, триллер, криминал, комедия 2007, США
7.2
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Удачи, Чак!
72 Удачи, Чак!
мелодрама, комедия 2007, США
7.2
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Через вселенную
73 Через вселенную
мелодрама, драма, мюзикл 2007, США
7.2
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Золотой век
74 Золотой век
драма 2007, Великобритания / Франция / США / Германия
7.2
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Козырные тузы
75 Козырные тузы
драма, криминал, боевик, комедия 2007, Великобритания / США / Франция
7.2
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Изгнание
76 Изгнание
драма 2007, Россия
7.2
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MAGIC PARIS: 7 историй о Париже
77 MAGIC PARIS: 7 историй о Париже
мелодрама 2007, Франция
7.1
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Сыщик
78 Сыщик
триллер, мистика 2007, США
7.1
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Би Муви: медовый заговор
79 Би Муви: медовый заговор
анимация, комедия 2007, США
7.1
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Груз 200
80 Груз 200
драма 2007, Россия
7.1
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1612
81 1612
исторический, приключения 2007, Россия
7.1
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30 дней ночи
82 30 дней ночи
триллер, ужасы 2007, Новая Зеландия / США
7.1
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Элвин и бурундуки
83 Элвин и бурундуки
семейный, комедия 2007, США
7.1
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Любовь-морковь
84 Любовь-морковь
мелодрама, комедия 2007, Россия
7.1
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Глаз
85 Глаз
драма, ужасы, триллер 2007, США
7.0
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SuperПерцы
86 SuperПерцы
комедия 2007, США
7.0
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Тринадцать друзей Оушена
87 Тринадцать друзей Оушена
криминал, комедия, драма, триллер 2007, США
7.0
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Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного Серфера
88 Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного Серфера
фантастика, боевик, приключения 2007, США
7.0
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Поезд на Дарджилинг
89 Поезд на Дарджилинг
приключения, драма, комедия 2007, США
7.0
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Код апокалипсиса
90 Код апокалипсиса
криминал, приключения, боевик 2007, Россия
6.9
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Во власти женщины
91 Во власти женщины
мелодрама, комедия, драма 2007, Норвегия
6.9
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Лавка чудес
92 Лавка чудес
семейный, сказка, комедия 2007, США
6.8
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Хитмэн
93 Хитмэн
боевик, криминал, триллер 2007, Франция / США
6.8
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Во имя короля: история осады подземелья
94 Во имя короля: история осады подземелья
фэнтези, боевик, приключения 2007, Германия / Канада / США
6.8
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Сегодня ночью я сплю с тобой
95 Сегодня ночью я сплю с тобой
комедия 2007, Франция
6.8
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Вторжение
96 Вторжение
боевик, триллер, ужасы, фантастика, драма 2007, США
6.7
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Хэллоуин 2007
97 Хэллоуин 2007
ужасы 2007, США
6.6
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Стритрейсеры
98 Стритрейсеры
криминал, боевик 2007, Россия
6.6
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Беспокойная Анна
99 Беспокойная Анна
мелодрама, комедия, драма 2007, Испания
6.5
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Чужие против Хищника. Реквием
100 Чужие против Хищника. Реквием
фантастика, ужасы, боевик 2007, США
6.5
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