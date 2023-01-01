Лоокуут уонна Ньургуhун, 2023

Лоокуут и Ньургусун -— два юных сердца, с детства привязанных друг к другу. С годами их нежные чувства переросли в ту самую настоящую первую любовь, когда двое не мыслят жизни друг без друга. Путь к счастью влюбленных преградил сын местного князя Марджаасай. - Приглянулась ему красавица Ньургусун и он решительно намерен жениться на ней. Родители девушки безропотно подчинились судьбе, не сумев защитить преданность и светлые чувства своих детей. Но они не знали о том, что их Ньургусун готова умереть ради любви к своему избранному, а Лоокут ради любви к единственной готов пойти на неосознанный шаг…