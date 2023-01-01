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Лоокуут уонна Ньургуhун
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Лоокуут уонна Ньургуhун, 2023

2023 / Россия
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О фильме

Лоокуут и Ньургусун -— два юных  сердца, с детства  привязанных друг к другу. С годами их нежные чувства переросли в  ту самую  настоящую  первую любовь, когда  двое  не мыслят жизни друг без друга. Путь к счастью влюбленных преградил сын местного князя Марджаасай. - Приглянулась ему красавица Ньургусун и он решительно  намерен жениться на ней. Родители девушки  безропотно подчинились судьбе, не сумев защитить преданность и светлые чувства  своих детей. Но они не знали о том, что их Ньургусун готова умереть ради любви к своему избранному, а Лоокут ради любви к единственной готов пойти на неосознанный шаг…

Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Константин Тимофеев
В ролях
Мария Михалева
Иннокентий Луковцев
Иннокентий Луковцев
Все актеры и съемочная группа
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