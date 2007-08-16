«Симпсоны в кино»: Рецензия Киноафиши

Одни думают, что главный город США – это Вашингтон, другие – что Нью-Йорк, обитателям Голливуда лестно видеть в этой роли Лос-Анджелес, а те, чей коготок увяз в инфернальной американской глуши Стивена Кинга, охотно назовут Касл Рок. Однако вовсе не лишено оснований предположение, что главный город США на самом деле Спрингфилд, где, нанося вред всему окружающему, обитает взращенное обществом потребления семейство Симпсонов, а по ночам простой школьный гардеробщик Фредди Крюгер превращает фрейдовскую свалку сновидений в строгий, стройный и эффектно дисциплинирующий юность кошмар. Конечно, наверняка найдутся такие, кто скажет, что речь идет о двух разных Спрингфилдах и что Спрингфилд Мэтта Грёнинга, Джеймса Л. Брукса и Дэвида Силвермана не имеет никакого отношения к Спрингфилду Уэса Крейвена, однако мне-то сдается, что все вышеназванные авторы усердно распахивают одно и то же весеннее поле, только высевают немного разные кинематографические сорта.

Понятное дело, двухмерные ужасы от семейки Симпсонов веселее, чем безмерные ужасы от старины Фредди, но… Когда тупой и похотливый любитель фаст-фуда Гомер Симпсон сливает в озеро, где он периодически глушит рыбу электрошоком, резервуар со свиными фекалиями, перемешанными с его собственными экскрементами, это почти ничем не отличается от деятельности различных корпоративных структур, выкачивающих из Аляски нефть и закачивающих туда производственные отходы (разница лишь в том, что корпорации за лояльность платят жителям деньгами, а Гомер Симпсон – одним не обеспеченным в валюте враньем). Соответственно это уж совсем ничем не отличается от действий верховной власти во главе с язвительно спародированным Шварценеггером (один из немногих приверженцев политики Белого дома в оппозиционной голливудской среде), который даже не читает собственных распоряжений, в результате коих ТНК получают возможность зачищать любые куски американской территории в любом тротиловом эквиваленте. Кстати, вполне в духе фильмов, осененных присутствием Железного Арни.

Разумеется, «Симпсоны» заточены не под жесткую политическую сатиру, а под гораздо более мягкий, пусть и социально актуальный, семейный юмор. В конце концов, вся эта история рассчитана на детей не в меньшей степени, чем на взрослых, так что наряду с экологическими филиппиками авторы выплескивают на экран изрядную толику детского абсурда (оставляющий коричневые следы на потолке свин-паук), хотя, с другой стороны, выступающие из-за птичек и листочков гениталии Симпсона-младшего и указующие путь индейские груди трудновато причислить к юмору именно для детской аудитории. Впрочем, за счет тематического и стилистического разнообразия гэгов создателям этого телекинопродукта удалось заманить на свою сторону самые разные зрительские слои, что особенно важно для «плоского» мультфильма в мире стремительно наращивающей победы объема и объем побед трехмерной анимации.

Vlad Dracula