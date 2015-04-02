Человек-паук: Враг в отражении
– Как долго человек может сражаться с тьмой, пока не обнаружит её внутри себя?
Питеру Паркеру, обладающему сверхспособностями Человека-паука, придётся вступить в схватку с новыми противниками — Песочным Человеком, Черной Смертью и скрывающимся под маской Зелёного Гоблина своим заклятым врагом Гарри Осборном. Но главным врагом Человека-паука на этот раз станет... сам Человек-паук.
Поверь, достаточно. Я сказал свое мнение по этому фильму, говно. Не собираюсь я проникаться глубиной философской мысли в третьем акте этого бреда. Я хотел прийти на фильм и отдохнуть, а вместо этого вижу бред и все одно и тоже, все предсказуемо. Что там за ломки у него в душе? надо было ему мир захватить, вот эт я понимаю конец классный)) И не считай меня за глупый контингент который ходит в 10 утра на сеансы.
завтра пойду на фильм
пару спеэфектов ничего
но вот к списку жанра я бы добавила комедия и мелодрама
а не трилер-фантастика-приключения✊
че-то третья часть меня не впечатлила
слишком банально и скучно и не так интересно.чем ожидала
я с тобой полностью солидарен,отличный отзыв о фильме
а главное точный✊
