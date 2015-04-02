Меню
Дата публикации: 16 сентября 2009
Человек-паук: Враг в отражении – Как долго человек может сражаться с тьмой, пока не обнаружит её внутри себя? Питеру Паркеру, обладающему сверхспособностями Человека-паука, придётся вступить в схватку с новыми противниками — Песочным Человеком, Черной Смертью и скрывающимся под маской Зелёного Гоблина своим заклятым врагом Гарри Осборном. Но главным врагом Человека-паука на этот раз станет... сам Человек-паук.
newman1 2 апреля 2015, 12:51
Кто тут так яростное отстаивает паука? Не буду писать глупых опусо по пол страницы, скажу что бесит все это нытье и сюсюканье, вторую часть за это ненавижу. А че все так тупо? А эта фишка с третьей страницы про то что режиссер не жалеет героев и они травмы получают (тут я дико ржу), да чтоб он сдох там этот паук, вот это я понимаю интересно! Или же завалил бы этот песочник его девушку, супер!!! А ещё мало я знаю в реале бандюков, которые раскаиваются, точнее не знаю. От фильма только имя осталось. Туфта товарищ paul
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Newman1 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Paul, 04/05/2007 - 03:53:37):И что – ты и, правда, так много бандюков знаешь? Уау!

Поверь, достаточно. Я сказал свое мнение по этому фильму, говно. Не собираюсь я проникаться глубиной философской мысли в третьем акте этого бреда. Я хотел прийти на фильм и отдохнуть, а вместо этого вижу бред и все одно и тоже, все предсказуемо. Что там за ломки у него в душе? надо было ему мир захватить, вот эт я понимаю конец классный)) И не считай меня за глупый контингент который ходит в 10 утра на сеансы.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
чпук 2 апреля 2015, 12:51
хочу игру купить на PS3...

завтра пойду на фильм
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тина 2 апреля 2015, 12:51
фильм меня разачаровал

пару спеэфектов ничего

но вот к списку жанра я бы добавила комедия и мелодрама

а не трилер-фантастика-приключения✊

че-то третья часть меня не впечатлила

слишком банально и скучно и не так интересно.чем ожидала
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
darkconsoles 2 апреля 2015, 12:51
peacefrog

я с тобой полностью солидарен,отличный отзыв о фильме

а главное точный✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
саша 2 апреля 2015, 12:51
класный фильм
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
