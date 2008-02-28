«Точка обстрела»: Рецензия Киноафиши

По мнению многих американских сценаристов, в частности дебютанта Барри Леви, в спецслужбах США работают исключительно либо тупые флегматики, либо одержимые неврозами меланхолики, которые бесцельно бегают по площадям и тротуарам, пока прибывшие из Марокко террористы катают в испанской карете скорой помощи похищенного американского президента, прикованного к аппарату искусственного дыхания, а на каждом повороте слетающего с койки и больно ударяющегося головой о разные металлические предметы. Как раз такая картина предстает глазам изумленного зрителя в фильме «Точка обстрела», повествующем о новых, усовершенствованных хитростях мирового зла и рецепте по искоренению оного. Рецепт, кстати, диаметрально противоположен тому, что давался в 70–80-х и даже зачастую в 90-х годах. Тогда приходил большой человек-скала, цельный как глыба мрамора, с большим-пребольшим ружьем, Шварценеггер там или Грязный Гарри, и всех клал лицом в землю на глубину 6 футов. Теперь ровно наоборот: спасением мира движет неврастеник, побитый и небритый, с умеренно выраженной мускулатурой, но прометеевским огнем в налитых кровью и залитых спиртом глазах. Если по сценарию не положено спирта, подойдут антидепрессанты, – так даже еще драматичнее. Поэтому пространство слегка ошалевшего от переизбытка экшен кадра то и дело решительно рассекает безбожно переигрывающий Деннис Куэйд, чьего персонажа в действительности не то что не взяли бы в охранники президента – не пустили бы даже на порог мало-мальски значимого федерального учреждения.

Впрочем, главная «фишка» авторов фильма состоит вовсе не в продвижении идеи о том, что президента США, окруженного охранниками, двойниками и ракетно-ядерными комплексами, может тем не менее легко изловить крохотная группка нелегалов-самоучек. Основный козырь «Точки обстрела» – эстетического, так сказать, порядка: картина последовательно воспроизводит одно и то же событие, покушение на флагмана мировой демократии, с точки зрения различных участников и очевидцев происшествия. Центральная сцена повторяется снова и снова, лишь меняя ракурс и, соответственно, смысл, так что к тому времени, когда режиссер решает вырулить к привычному линейному повествованию, зрительный зал начинает оглашать воздух матом, причем отнюдь не благим. В самом деле, не всякий посетитель кинотеатра любит эксперименты с осевой структурой рассказа. С другой стороны, постановщик Vantage Point Пит Трэвис проявляет очевидную непоследовательность: вместо того чтобы довести до конца множественное отслоение сюжета, он вдруг резко притормаживает, вводит в кадр непомерно долгую и непомерно глупо снятую автомобильную погоню и венчает действо таким букетом самых дремучих клише, что хотя бы в какой-то степени экспериментальные, пусть и не вполне новаторские, первые две трети фильма решительно теряют всякую цель существования. Действительно, зачем такие изощрения и ухищрения, если в финале нервное, но горячо преданное своему делу добро с нечаянной помощью одной маленькой девочки в минималистском платьице устроит всё по высшему разряду?..

Vlad Dracula