«Стрелок»: Рецензия Киноафиши

Антуан Фукуа, вволю поглумившись над циклом артуровских легенд, вернулся к тому, что получается у него гораздо лучше, а именно – к теме американского военного присутствия в Африке. Однако если в «Слезах солнца» спецназ самой демократической страны мира во главе с самым героическим человеком мира Брюсом Уиллисом спасал самых мирных африканцев мира и самую красивую женщину мира Монику Беллуччи от грязных, отвратительных и злых черных головорезов, то в «Стрелке» американские «миротворцы» (как остроумно замечено в начале, именно там, где появляются названные «миротворцы», ни о каком мире речи идти уже не может) безжалостно косят местное население, которое своими невпопад раскиданными там и сям деревеньками мешает строительству стратегически важного эритрейского нефтепровода. Поэтому главный герой – один из лучших снайперов США Боб Ли Суэггер (Марк Уолберг), – потеряв в бою близкого друга, выходит в отставку, предварительно расквитавшись с командиром, бросившим его сотне рассерженных африканцев, вооруженных всем необходимым вплоть до военного вертолета.

Однако вся прелесть африканского послевкусия этого снайперского сюжета заключается в том, что вскоре по душу Суэггера приходят люди, которым позарез нужно предотвратить покушение на президента, точнее говоря – указанное покушение организовать, а еще точнее – подстрелить не президента, но стоящего подле него патриарха Эфиопского, вроде бы собиравшегося сказать правду о сотнях истребленных американским спецназом африканцах (впрочем, судя по верноподданническому лепету, несшемуся с трибуны, патриарх Эфиопский вряд ли порадовал бы слушателей чем-нибудь подобным). Таким образом, персонаж Уолберга, консультируя глубоко законспирированных злодеев, подставляется под обвинение в убийстве патриарха, якобы случайно укокошенного вместо президента, которого он, персонаж Уолберга, якобы охраняет, пока по трибунам стреляет другой снайпер – Раде Сербеджия в инвалидном кресле. Говоря коротко, заговорщики по воле авторов фильма, образно выражаясь, почесали правой ногой левое ухо, и вдобавок сделали это весьма комически. Тем не менее на гребне такой излишне разухабистой волны вспениваются крайне важные для понимания исторического процесса реалии. Перед зрителем разворачивается махина «накопления власти и денег», перемалывающая всё и вся (в том числе – в самом что ни на есть буквальном смысле – человеческие кости) ради нефтедолларовых прибылей и уходящая своими ключевыми звеньями в высшие эшелоны власти. «Все основано на человеческой слабости, – объясняет волшебному стрелку американской армии общественное устройство один из коррумпированных боссов, – а ее не застрелишь». В этом контексте, правда, выглядит странно, что Фукуа ограничился в своей политической эксгумации фигурой сенатора из Монтаны в колоритном исполнении Неда Битти (аналогичную роль, только гораздо жестче и мощнее, Битти сыграл еще в 1976 году в гениальной сатире Сидни Люмета по сценарию Пэдди Чаефски Network) и не стал копать дальше, однако устами Суэггера постановщик «Стрелка» обмолвился, что порядочные граждане от нынешнего президента не в восторге, да и прошлый им был не по душе. Намек, надо сказать, вполне прозрачный.

Вся это то ли связанная, то ли не связанная с то ли покушением, то ли якобы покушением на президента США история, естественно, бьет прямой наводкой по сюжету почти полувековой давности, когда другой любитель пострелять, Ли Харви Освальд, чье имя подозрительно напоминает имя Боба Ли Суэггера, как бы отправил на тот свет президента Кеннеди. То есть Кеннеди-то, конечно, умер по-настоящему, а вот тот факт, что убил его именно Освальд, был опровергнут, кажется, всеми независимыми от официальных властей экспертизами. Кроме всего прочего, трюк с «подставой» анаграмматически близкого Освальду Суэггера прямым текстом разъясняется в блестящем эпизоде с консультантом по стрелковому оружию, который то ли в шутку, то ли всерьез замечает, что до сих пор хранит лопату, при помощи коей были закопаны непосредственные и неведомые миру исполнители убийства Кеннеди (а, отвлекаясь уже от фильма, стреляли в JFK разные люди с нескольких позиций – и совсем не из «освальдовского» окна).

Увы, абсурдная сцена у генпрокурора, несущего благостную околесицу о «системе сдержек и противовесов», и совсем уж тупой финал с покаранием зла старыми добрыми шварценеггеровскими методами (тень фильма «Коммандо» регулярно маячит «на хвосте» у резвой съемочной группы) напрочь разрушают динамичную мастеровитость и политическую зрелость, демонстрируемую режиссером на протяжении большей части картины. Именно поэтому – в отличие от фильма «Слезы солнца», сохраняющего стилистическую целостность и сжатость, несмотря на ураганный шквал пафоса, – фильм «Стрелок» следует признать режиссерским поражением. Если бы Антуан Фукуа иногда перечитывал Бальзака, хотя бы по паре страничек на ночь, то он бы наверняка гораздо четче представлял себе соотношение добра и зла в этом лучшем из всех невозможных миров.

Vlad Dracula