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Киноафиша Рецензии «Человек-паук: Враг в отражении»: Рецензия Киноафиши

«Человек-паук: Враг в отражении»: Рецензия Киноафиши

3 мая 2007 00:00
«Человек-паук: Враг в отражении»: Рецензия Киноафиши

ИМЯ: Питер Паркер

АНАМНЕЗ: Пациент обратился с острым ипохондрическим психозом и раздвоением ложной личности. Ему кажется, что временами он превращается в гибрид человека и паука и, раскачиваясь меж небоскребами, спасает ньюйоркцев от преступности и стихийных несчастных случаев. Паутина, на которой он покоится вместе с невестой, символизирует желание вернуться в материнское лоно, что подчеркивает эскапистскую направленность сознания больного. В своих видениях пациент созерцает толпы людей с плакатами и транспарантами, радостно скандирующих его имя и ласково называющих его Паучком: налицо, таким образом, тяжелая мания величия. Также он фиксирует себя на фоне американского флага, что означает сверхличностную идентификацию пациента с собственной страной и присвоение функций государства. Кроме того, Паркер жалуется на расщепление ложной (паучьей) личности, в результате которого возникает непримиримый антагонизм между светлым, окрашенным в красные тона, и темным, агрессивным эго. Отождествление с темной стороной ложного Я приводит к пробуждению хищнических и сексуальных инстинктов, сопровождающемуся созданием себе челки а-ля фюрер. Помимо этого, пациент подсознательно уверен в космическом происхождении указанной темной стороны, что свидетельствует об изощренности фантазма. Подобное раздвоение рождает, в свою очередь, острую депрессию, приводящую временами к краткосрочной амнезии, которая переносится на якобы существующего лучшего друга, одновременно являющегося соперником в любви и антигероем, мстящим за смерть отца-гоблина. Пациент холост; лишен родительского присмотра. Имеет тетушку… нет, впрочем, это не очень корректная формулировка; выразимся иначе: из родственников у пациента есть лишь тетушка, служащая олицетворением высшей мудрости, то есть Сверх-Я. Паркер влюблен в бродвейскую певичку, страсть к которой, очевидно не удовлятворяемую естественным путем, сублимирует в акробатические этюды, совершаемые на глазах многотысячной толпы. По причине отсутствия необходимой сексуальной разрядки пациент страдает тяжелыми галлюцинациями: ему кажется, что его пытаются убить песочный человек и темное существо, переселившееся из темного паучьего эго самого Паркера в тело другого фотожурналиста (заметим, что пациент выбрал для своего главного антагониста собственную профессию: это лишний раз доказывает, что речь во всех указанных выше случаях идет об ипостасях и измененных состояниях сознания больного). Испытывая чувство вины вследствие утраты дяди, убитого в ходе уличного ограбления, Паркер персонифицирует свою вину в фигуре песочного человека, якобы совершившего убийство. Ссора с объектом эротических фантазий катализирует психический кризис пациента, в результате которого все ипостаси его расщепленного сознания вступают в агрессивное шизоидное противостояние. Страстное желание обладать предметом вожделения приводит к вспышке немотивированного насилия, вынуждающего Паркера сбросить свою невесту с 80-го этажа. Однако светлая сторона личности пациента не может принять подобного исхода и, в очередной раз подменив реальность галлюцинацией, убивает сразу несколько ипостасей внутри расколотого сознания.

ДИАГНОЗ: Острая шизофрения. Тяжелый ипохондрический психоз. Маниакально-депрессивное психическое расстройство.

ЛЕЧЕНИЕ: Срочная принудительная госпитализация. НАЗНАЧЕНИЯ: 1. Зелдокс – 60 мг 2 раза/сут. 2. Ремерон – 30 мг 1 раз/сут. 3. Галоперидол – 10 мл в/в 2 раза/сут. 4. Амитриптилин – 20 мл в/м 4 раза/сут. 5. Циклодол – 2 мг 3 раза/сут. 6. Рисполепт – 2 мг 1 раз/сут. 7. Феназепам – 4 мл 0,1 % раствора в/в 2 раза/сут.

Лечащий врачVlad Dracula

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