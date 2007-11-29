«Хитмэн»: Рецензия Киноафиши

Кому на XVI фестивале «Послание к Человеку» в 2006 году (или каким-либо иным образом) посчастливилось увидеть абсолютно гениальную короткометражку француза Ксавье Жана «На рассвете» (в оригинале – Au petit matin), рассказывавшую о любви женщины к умершему сыну и о переносе этой любви на избившего ее юного преступника, – тому экранизация видеоигры Hitman, осуществленная тем же Ксавье Жаном, покажется чудовищным недоразумением. Этот очередной взращенный под крылом Люка Бессона кинопродукт эксплуатирует все мыслимые и немыслимые штампы романтического боевика, прямо-таки благоухающего детсадовской наивностью и чистотой восприятия. Из кадра в кадр уверенно и широко шагает лысый суперспецагент под номером 47 и со штрих-кодом на затылке, поражающий все живое из двух гипертрофированных стволов и являющий запредельные чудеса безмятежной эквилибристики. Перед ним расступаются карикатурные идиоты из ЦРУ, ФСБ и Интерпола, двойник им же застреленного российского президента и брат вышеупомянутого президента, торгующий женщинами, оружием, наркотой и разве что не бурыми медведями.

Визит к брату покойного первого лица Российской Федерации по степени «разлюли-малиновости» превосходит даже шедевр по имени «Красная жара» (точнее – «Красный полицейский»), где Шварценеггер играл доблестного советского милиционера Ивана Данко: какие-то псевдоскифские пугала в шубах и халатах снюхивают марафонские дорожки дури, протискиваясь меж полуголых баб и паля почем зря из автоматического оружия. Поскольку часть российских эпизодов снималась в Болгарии, все надписи в этих эпизодах (вроде огромной, во весь экран, «Народен театър “Иван Вазов”»), естественно, болгарские, что только добавляет густоты в столь смачное пюре из дикоцветущей «клюквы». Равно как и пулеметный обстрел православного собора, и беззаботный подрыв целого подразделения спецназа в отеле, и прочее в том же духе. Агент 47, который пачками «мочит» президентов по всем встречающимся на пути сортирам, явно превзошел бессоновского Леона, и роднит его с последним лишь одна слабость: он боится женской любви. До такой степени боится, что даже вырубает заползшую на него проститутку специально, видимо, для этого припасенным успокоительным устройством.

Впрочем, у спасаемой агентом 47 президентской проститутки в исполнении украинской модели Ольги Куриленко столь ужасающий вид, что использование шокеров и транквилизаторов в данном случае вполне оправданно. Неоправдан только финальный эпизод, где градус квазиромантического экшен-идиотизма зашкаливает за отметку, выше которой уже, кажется, и не может быть. Однако ж нет – может. И единственный козырь Ксавье Жана – обладающий явным актерским талантом и мощнейшей энергетикой исполнитель главной роли Тимоти Олифант, идеальный убийца с детским лицом, – оказывается бит. В переносном смысле. В то время как все остальные – в буквальном.

Vlad Dracula