«Идеальный незнакомец»: Рецензия Киноафиши

Сюжет и развязка «Идеального незнакомца» Джеймса Фоули настолько подозрительно напоминают сюжет и развязку тринадцатилетней давности фильма Питера Холла «Никогда не разговаривай с незнакомцами», что временами даже становится не по себе, хотя у Холла речь шла о расщеплении сознания, а у Фоули – об осмысленном и тщательно спланированном злодействе. Принципиальная разница поэтому состоит преимущественно в одном пункте: у героини Ребекки Де Морней из холловской картины сцены насилия, случившиеся в детстве, психоаналитически определяют весь последующий парад кошмаров, в то время как у бойкой журналистки Ровены (Хэлли Берри) эпизоды с отцом, в младые годы купавшим ее голенькой и совершавшим не вполне отеческие действия, – лишь ресурс для интриги с многоступенчатым шантажом, подстановками, убийствами и ложными следами.

Разумеется, злодеями окажутся совсем не те, на кого будут думать весь фильм зрители: не похотливые бабники и рыдающие извращенцы, не подглядывающие женушки и шпионящие секретарши. Нет, в финале будет наглядно показано, что настоящее зло исходит от как будто бы невинных и добропорядочных граждан, поскольку невинность и добропорядочность – лишь маски; и чем ярче и отчетливее проявляется каждое из этих двух свойств, тем большая скотина в действительности их обладатель, тем больше зарыто у него трупов во дворе перед домом и тем больше залитых алчностью глаз он выжег ядовитым раствором белладонны, подбросив улики более обаятельным и доверчивым проходимцам. Весь вопрос в том, как развернуть перед нами эту банальную, в общем-то, идею притворной непредсказуемости зла. И надо заметить, что авторы фильма разворачивают ее на редкость предсказуемо. Джеймс Фоули, режиссер крайне неровный и способный как на бесспорные взлеты («Гленгарри Глен Росс» (в российском прокате – «Американцы»), «Четвертак»), так и на откровенную капитуляцию перед штампами («Страх»), не сумел, похоже, освободиться от пут жанровых клише, которыми он оплел себя и в вышеупомянутом «Страхе», и в «Коррупционере», и в «Афере». «Идеальный незнакомец», посвященный, казалось бы, куда как интересной теме – анонимной вселенной виртуальных знакомств, где люди полностью отчуждены друг от друга и каждый волк может подобрать себе ягненка по вкусу («идеального незнакомца»), на деле представляет собой непрерывное и абсолютно однообразное выяснение того, кто с кем спал, кто кому изменил и кто от кого забеременел. Монотонные диалоги про цвет нижнего белья блондинки Вероники перемежаются унылыми женскими сплетнями и совсем уж чудовищными сценами вроде той, где Хэлли Берри с глазами героини Гюго успешно впаривает Брюсу Уиллису, застукавшему прохвостку за проникновением в личный компьютер, адреса семнадцати баров, в которых готовят хорошие коктейли. И даже впечатляющий финал, вносящий наконец толику подлинного драматизма в этот многоголосный хор дразняще-шушукающих декораций, и божественной красоты кадры, снятые «изнутри» человеческого глаза (в прологе и эпилоге), довольно плохо примиряют с происходящим – как раз в силу того, что происходящее слишком слабо и банально.

Vlad Dracula