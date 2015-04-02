Меню
Дата публикации: 29 февраля 2008
Наркоз – Каждый год более 21 миллиона человек получают общую анестезию. Большинство погружается в сон, не помня происходящего. 30 тысячам везёт намного меньше - они не могут отключиться, попадая в плен явления, известного как "интранаркозное пробуждение". Клэй во время операции на сердце неожиданно приходит в себя. Полностью обездвиженный, не способный закричать и позвать на помощь, он, тем не менее, полностью осознает происходящее, чувствуя каждое касание скальпеля к своей плоти...
КатяКатяКатя 2 апреля 2015, 12:51
Сегодня сходили!понравилось,даже не ожидали. Необычный сюжет, оригинальный конец. Фильм держит в напряжении. Ставлю 10-ку, по сегодняшним меркам особенно,т.к. много туфты в кино.
КатяКатяКатя 2 апреля 2015, 12:51
Супер!!!!оч.понравилось. необычный сюжет,шокирующая середина и непредсказуемый конец!

Не ожидала 10 баллов!!!
чихуахуа 2 апреля 2015, 12:51
посмотрела этот фильм. впечатление сильное. тут говорили, что хейден плохо сыграл, а альба наоборот хорошо. не согласна. у меня мнение противоположное: смотрела на альбу и всё ждала, что вот-вот откуда-нибудь выскочит чак с пингвинами.. ну, не знаю, она везде какая-то слишком одинаковая..(( а вот кристенсен наоборот очень обрадовал. расцветает понемногу) на фильм, думаю, стоит идти всем просто потому что стоит. каждый найдёт в нём то, что ищет
gbr 2 апреля 2015, 12:51
MaxSL 2 апреля 2015, 12:51
9/10. И то только потому что режиссер явно переборщил со сценами с операцией, слишком подробно они показывали процесс вскрытия и и последующего проведения операции. Это было явно излишне.

А сравнивать этот фильм с фильмами ужасов я считаю вообще неуместным! Наркоз - это фильм совсем не об этом.
smart_kino 2 апреля 2015, 12:51
Фильм, как поезд, постепенно набирает свой темп и в какой - то момент держит и неотпускает. Без монстров, без спецэффектов, без стрельбы. Фильм достоин внимания. Но не более.
