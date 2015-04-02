Наркоз
– Каждый год более 21 миллиона человек получают общую анестезию. Большинство погружается в сон, не помня происходящего. 30 тысячам везёт намного меньше - они не могут отключиться, попадая в плен явления, известного как "интранаркозное пробуждение". Клэй во время операции на сердце неожиданно приходит в себя. Полностью обездвиженный, не способный закричать и позвать на помощь, он, тем не менее, полностью осознает происходящее, чувствуя каждое касание скальпеля к своей плоти...
Не ожидала 10 баллов!!!
А сравнивать этот фильм с фильмами ужасов я считаю вообще неуместным! Наркоз - это фильм совсем не об этом.
Авторизация по e-mail