«Пекло»: Рецензия Киноафиши

Новый фильм бывшего кинореформатора и бывшего кинопровокатора Дэнни Бойла называется не то чтобы «Пекло» (не слишком оригинальное заглавие для российского проката, да тут еще смотря где ударение поставишь…), а гораздо более светло и радостно – Sunshine, что означает «Солнечное сияние». И этой своей светлой радостностью картина почему-то напоминает бородатый анекдот о советских космонавтах, которые – наперекор американцам, высадившимся на Луне, – должны, по решению Политбюро, высадиться на Солнце и которых Брежнев успокаивает перед вылетом: «Как же вы можете сгореть? Вы же ночью полетите!» Конечно, Дэнни Бойл и его сценарист Алекс Гарланд, консультировавшиеся с маститыми астрофизиками, не доходят до вершин, покоренных создателями фильма «Ядро», в коем Хилари Суонк с друзьями залезла аж внутрь земного ядра и, слегка там поковырявшись, выправила пару-тройку серьезных планетарных отклонений; однако мысль о том, что угасающее Солнце можно подкорректировать, подлетев к нему и сбросив некоторое количество мегатонн зажигательного коктейля, явственно балансирует между заторможенной брежневской лучезарностью и оптимизмом умельцев по части шастанья внутри земных ядер.

Разумеется, «Пекло» – научно-фантастический блокбастер голливудского образца, пусть и несколько модифицированный. Зрителя вряд ли должно смущать то обстоятельство, что солнечные зажигатели, вопреки обыкновениям жанра, зажгут (раскроем, так уж и быть, и без того, в общем-то, открытые карты) на собственных космических похоронах. Да, «Пекло» сделано более элегантно и артистично, чем «Армагеддон», без прибауток и не в меру раздутых хэппи-эндов, но рецептура, если как следует присмотреться, одна и та же. Драматургии в «Пекле» нет почти никакой: характеры набросаны грубыми штрихами, герои сведены к собственным функциям (этот – паникер, тот – человеколюбец, третья вообще весь фильм одними овощами да цветочками занимается), интрига движется не слишком понятными зигзагами. Собственно, из всех препятствий, какие Бойл с Гарландом выставляют перед персонажами, ясно и четко объясняется лишь первое – раскрытие нескольких панелей щита при отклонении от курса. Дальнейшие сбои и поломки на «Икаре-2» окружены ореолом невнятности и не вполне уместной загадочности, при том что настоящих загадок в чреве этой экспедиции все-таки нет.

Единственный значимый субъект действия – расплывающийся в намеренно предательском фокусе кинокамеры визитер с не долетевшего до Солнца «Икара-1», наполовину лишившийся кожи микс Джека-Потрошителя, сумасшедшего богослова и неудавшегося «сверхчеловека», – представляет собой не столько разрешение сюжетных обещаний, сколько иллюстрацию авторского тезиса о том, что апокалиптическое сознание по сути верный путь к мутации и безумию. Тем, собственно, означенный персонаж и интересен: ему одному есть что сказать и есть ради чего воткнуть острый предмет во всякое встретившееся на пути мыслящее (увы, каждый раз слишком мелко мыслящее) тело.

А вот что Дэнни Бойлу в «Пекле» удалось безусловно – так это красота ближайшей к Земле звезды. Завораживающие картины белого переливающегося света, окутывающего кадр, периодически заставляют забыть о космических подвигах очередных (де)конструкторов Вселенной; в эти минуты понимаешь, что мир прекрасен, даже если ты не стимулируешь его время от времени хорошей дозой ядерного боезаряда.

Vlad Dracula