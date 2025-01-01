Меню
Кинофестивали
Каннский кинофестиваль
События
Каннский кинофестиваль 2021
Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 2021 году
Место проведения
Франция
Дата проведения
6 июля 2021 - 17 июля 2021
Золотая пальмовая ветвь
6.2
Титан
Titane
Джулия Дюкорно
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.4
Три семьи
Tre piani / Kolm korrust
Нанни Моретти
6.9
Нитрам
Nitram
Джастин Курзель
Смотреть трейлер
6.1
Остров Бергмана
Bergman Island
Миа Хансен-Лёв
Смотреть трейлер
5.1
Фальшивомонетчик
Flag Day
Шон Пенн
Смотреть трейлер
6.8
Париж, 13-й округ
Les Olympiades
Жак Одиар
Смотреть трейлер
6.4
Всё прошло хорошо
Tout s'est bien passé
Франсуа Озон
Смотреть трейлер
7.4
Купе номер 6
Hytti nro 6
Юхо Куосманен
Смотреть трейлер
7.5
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
The French Dispatch
Уэс Андерсон
Смотреть трейлер
5.5
Суперзвезда
France
Брюно Дюмон
Смотреть трейлер
Ahed's Knee
Ha'berech
Надав Лапид
7.9
Герой
Ghahreman
Асгар Фархади
Смотреть трейлер
6.6
Супруги
Les intranquilles
Жоаким Лафосс
Смотреть трейлер
6.1
Аннетт
Annette
Леос Каракс
Смотреть трейлер
6.6
Искушение
Benedetta
Пол Верховен
Смотреть трейлер
7.1
Красная ракета
Red Rocket
Шон Бэйкер
Смотреть трейлер
6.5
Перелом
La fracture
Катрин Корсини
5.6
История моей жены
The Story of My Wife
Ильдико Эньеди
Смотреть трейлер
6.0
Память
Memoria
Апитчатпон Вирасетакул
Смотреть трейлер
6.8
Петровы в гриппе
Petrovy v grippe
Кирилл Серебренников
Смотреть трейлер
7.7
Худший человек на свете
Verdens verste menneske
Йоаким Триер
Смотреть трейлер
Lingui
Lingui
Махамат-Салех Харун
Casablanca Beats
Haut et fort
Набиль Аюш
7.2
Сядь за руль моей машины
Doraibu mai kâ / Drive My Car
Рюсукэ Хамагути
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
7.2
Сядь за руль моей машины
Doraibu mai kâ / Drive My Car
Рюсукэ Хамагути
Победитель
Смотреть трейлер
Премия ФИПРЕССИ / Параллельные секции
Feathers
Feathers
Omar El Zohairy
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / В некоторой перспективе
7.2
Невидимый мир
La naissance des arbres
Лаура Вандел
Победитель
Смотреть трейлер
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
All the Crows in the World
Tian xia wu ya
Yi Tang
Победитель
Все номинанты
Absence
Xue yun
Ланг Ву
The Right Words
Haut les coeurs
Adrian Moyse Dullin
Through the Haze
Noite Turva
Diogo Salgado
Orthodontics
Orthodontics
Mohammadreza Mayghani
In the Soil
Det er i jorden
Casper Rudolf Emil Kjeldsen
August Sky
Céu de Agosto
Jasmin Tenucci
North Pole
North Pole
Marija Apcevska
Sideral
Sideral
Carlos Segundo
Displaced
Pa vend
Samir Karahoda
Показать всех номинантов
Лучший актер
6.9
Нитрам
Nitram
Калеб Лэндри Джонс
Победитель
Смотреть трейлер
Лучшая актриса
7.7
Худший человек на свете
Verdens verste menneske
Ренате Реинсве
Победитель
Смотреть трейлер
Лучший режиссер
6.1
Аннетт
Annette
Леос Каракс
Победитель
Смотреть трейлер
Лучший сценарий
7.2
Сядь за руль моей машины
Doraibu mai kâ / Drive My Car
Рюсукэ Хамагути, Оэ Такамаса
Победитель
Смотреть трейлер
7.2
Сядь за руль моей машины
Doraibu mai kâ / Drive My Car
Рюсукэ Хамагути, Оэ Такамаса
Победитель
Смотреть трейлер
Премия Канал+ / Лучший короткометражный фильм
Brutalia, Days of Labour
Brutalia, ergasimes meres
Manolis Mavris
Победитель
Все номинанты
Inherent
Inherent
Nicolai G.H. Johansen
Intercom 15
Interfon 15
Andrei Epure
An Invitation
Fang ke
Hao Zhao, Yeung Tung
On Solid Ground
Über Wasser
Jela Hasler
Noir-soleil
Noir-soleil
Marie Larrivé
Lili Alone
Lili Alone
Jing Zou
If It Ain't Broke
If It Ain't Broke
Elinor Nechemya
Black Soldier
Soldat noir
Jimmy Laporal-Trésor
An Invitation
Fang ke
Hao Zhao, Yeung Tung
Safe
Safe
Ian Barling
Показать всех номинантов
Премия «Синефондасьон»
The Salamander Child
L'enfant salamandre
Théo Degen
Победитель
Все номинанты
The Fall of the Swift
La caída del vencejo
Gonzalo Quincoces
Saint Android
Saint Android
Lukas von Berg
Beasts Among Us
Bestie wokól nas
Natalia Durszewicz
Billy Boy
Billy Boy
Sacha Amaral
Frida
Frida
Aleksandra Odic
Other Half
Other Half
Lina Kalcheva
Night Visit
Habikur
Mya Kaplan
Bill and Joe Go Duck Hunting
Bill and Joe Go Duck Hunting
Auden Lincoln-Vogel
Free Men
Frie mænd
Óskar Kristinn Vignisson
Fonica M-120
Fonica M-120
Olivér Rudolf
Cicada
Cicada
Daewoen Yoon
Second Prize
Love Stories on the Move
Prin oras circula scurte povesti de dragoste
Carina-Gabriela Dasoveanu
Joint Third Prize (tied with Cantareira)
King Max
King Max
Adèle Vincenti-Crasson
Red Shoes
Rudé boty
Anna Podskalská
The Cat from the Deep Sea
Oyogeruneko
Menglu Huang
Cantareira
Cantareira
Rodrigo Ribeyro
Joint Third Prize (tied with Prin oras circula scurte povesti de dragoste)
Показать всех номинантов
Золотая камера / Золотая камера
6.8
Мурина
Murina
Antoneta Alamat Kusijanovic
Победитель
Все номинанты
Streetwise
Gaey wa'r
Jiazuo Na
My Brothers and I
Mes frères et moi
Yohan Manca
La civil
La civil
Teodora Mihai
The Heroics
Les héroïques
Maxime Roy
6.4
Влюблённости Анаис
Les amours d'Anaïs
Шарлин Буржуа-Так
6.4
Под облаками
Rien à foutre
Эммануэль Марре, Жюли Лекустр
Смотреть трейлер
Clara Sola
Clara Sola
Nathalie Álvarez Mesén
Bruno Reidal, Confessions of a Murderer
Bruno Reidal
Vincent Le Port
7.2
Невидимый мир
La naissance des arbres
Лаура Вандел
Смотреть трейлер
Olga
Olga
Elie Grappe
Mi iubita, mon amour
Mi iubita, mon amour
Ноэми Мерлан
Moneyboys
Moneyboys
C.B. Yi
A Brighter Tomorrow
De bas étage
Yassine Qnia
A Night of Knowing Nothing
A Night of Knowing Nothing
Payal Kapadia
Feathers
Feathers
Omar El Zohairy
7.2
Hit the Road
Jaddeh Khaki
Panah Panahi
The Gravedigger's Wife
Guled & Nasra
Khadar Ayderus Ahmed
6.4
Под облаками
Rien à foutre
Эммануэль Марре, Жюли Лекустр
Смотреть трейлер
A Radiant Girl
Une jeune fille qui va bien
Сандрин Киберлэн
The Hill Where Lionesses Roar
La colline où rugissent les lionnes
Луана Байрами
The Sea Ahead
Albahr 'amamakum
Ely Dagher
Magnetic Beats
Les magnétiques
Vincent Maël Cardona
6.4
Агнец
Lamb
Вальдимар Йоханнссон
Смотреть трейлер
6.7
Сказка о Короле-крабе
Re Granchio
Алессио Риго де Риги, Маттео Зоппис
Small Body
Piccolo corpo
Laura Samani
Freda
Freda
Gessica Geneus
Libertad
Libertad
Клара Роке
5.6
Защитница
Robuste
Констанс Мейер
Neptune Frost
Neptune Frost
Сол Уильямс, Anisia Uzeyman
Amparo
Amparo
Simón Mesa Soto
6.0
Тебе одиноко сегодня вечером?
Re dai wang shi
Вэнь Шипэй
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Приз жюри
Ahed's Knee
Ha'berech
Надав Лапид
Победитель
6.0
Память
Memoria
Апитчатпон Вирасетакул
Победитель
Смотреть трейлер
Приз Экуменического жюри
7.2
Сядь за руль моей машины
Doraibu mai kâ / Drive My Car
Рюсукэ Хамагути
Победитель
Смотреть трейлер
Приз экуменического жюри – особое упоминание
7.4
Купе номер 6
Hytti nro 6
Юхо Куосманен
Победитель
Смотреть трейлер
Премия «Особый взгляд»
5.9
Разжимая кулаки
Razzhimaya kulaki
Кира Коваленко
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Onoda: 10,000 Nights in the Jungle
Onoda
Артур Харари
Moneyboys
Moneyboys
C.B. Yi
Women Do Cry
Zhenite naistina plachat
Vesela Kazakova, Mina Mileva
My Brothers and I
Mes frères et moi
Yohan Manca
Good Mother
Bonne mère
Афсия Эрси
5.2
Дело
Delo
Алексей Герман-младший
Смотреть трейлер
7.2
Невидимый мир
La naissance des arbres
Лаура Вандел
Смотреть трейлер
6.7
После Янга
After Yang
Когонада
Смотреть трейлер
6.4
Агнец
Lamb
Вальдимар Йоханнссон
Смотреть трейлер
Let It Be Morning
Vayehi Boker
Эран Колирин
7.6
Великая свобода
Grosse Freiheit
Себастьян Майзе
6.8
Паранормальные
De uskyldige
Эскиль Вогт
Смотреть трейлер
Commitment Hasan
Baglilik Hasan
Семих Капланоглу
6.7
Голубой Байу
Blue Bayou
Джастин Чон
La civil
La civil
Teodora Mihai
Rehana
Rehana Maryam Noor
Abdullah Mohammed Saad
Streetwise
Gaey wa'r
Jiazuo Na
Freda
Freda
Gessica Geneus
7.4
Молитвы об украденных
Noche de fuego
Татьяна Уэсо
Смотреть трейлер
Women Do Cry
Zhenite naistina plachat
Vesela Kazakova, Mina Mileva
Показать всех номинантов
Премия SACD / Неделя критиков
Olga
Olga
Raphaëlle Desplechin, Elie Grappe
Победитель
Награда / Гран При
7.4
Купе номер 6
Hytti nro 6
Юхо Куосманен
Победитель
Смотреть трейлер
7.9
Герой
Ghahreman
Асгар Фархади
Победитель
Смотреть трейлер
Премия Франсуа Шале
7.9
Герой
Ghahreman
Асгар Фархади
Победитель
Смотреть трейлер
Золотая карета
Почетная золотая пальма / Почетная Золотая пальмовая ветвь
Марко Беллоккьо
Победитель
Джоди Фостер
Победитель
Особый приз жюри
7.6
Великая свобода
Grosse Freiheit
Себастьян Майзе
Победитель
Лейбл "Европа Синема" / Лейбл "Европа Синема"
6.9
Кьяра
A Chiara
Йонас Карпиньяно
Победитель
Шопард Трофи / Женское откровение
Джесси Бакли
Победитель
Шопард Трофи / Мужское откровение
Кингсли Бен-Адир
Победитель
Особое отличие / Короткометражный фильм
August Sky
Céu de Agosto
Jasmin Tenucci
Победитель
Премия SACD (Две недели режиссеров) / Премия SACD
Magnetic Beats
Les magnétiques
Catherine Paillé, Vincent Maël Cardona, Chloé Larouchi, Romain Compingt, Rose Philippon, Maël Le Garrec
Победитель
Magnetic Beats
Les magnétiques
Catherine Paillé, Vincent Maël Cardona, Chloé Larouchi, Romain Compingt, Rose Philippon, Maël Le Garrec
Победитель
Премия «Особый взгляд» — особое упоминание
7.4
Молитвы об украденных
Noche de fuego
Татьяна Уэсо
Победитель
Смотреть трейлер
Премия Илли
Все номинанты
Anxious Body
Anxious Body
Yoriko Mizushiri
Показать всех номинантов
Квир-пальма
6.5
Перелом
La fracture
Катрин Корсини
Победитель
Все номинанты
The Hill Where Lionesses Roar
La colline où rugissent les lionnes
Луана Байрами
Women Do Cry
Zhenite naistina plachat
Vesela Kazakova, Mina Mileva
6.2
Титан
Titane
Джулия Дюкорно
Смотреть трейлер
Venus by Water
Venus by Water
Lin Wang
Moneyboys
Moneyboys
C.B. Yi
Bruno Reidal, Confessions of a Murderer
Bruno Reidal
Vincent Le Port
Ghost Song
Ghost Song
Nicolas Peduzzi
7.1
Хрупкость
Petite nature
Сэмюэл Тейс
7.1
Возвращение в Реймс (фрагменты)
Retour à Reims (Fragments)
Jean-Gabriel Périot
6.4
Всё прошло хорошо
Tout s'est bien passé
Франсуа Озон
Смотреть трейлер
7.6
Великая свобода
Grosse Freiheit
Себастьян Майзе
7.4
Купе номер 6
Hytti nro 6
Юхо Куосманен
Смотреть трейлер
6.6
Искушение
Benedetta
Пол Верховен
Смотреть трейлер
6.4
Влюблённости Анаис
Les amours d'Anaïs
Шарлин Буржуа-Так
Women Do Cry
Zhenite naistina plachat
Vesela Kazakova, Mina Mileva
Neptune Frost
Neptune Frost
Сол Уильямс, Anisia Uzeyman
6.8
Париж, 13-й округ
Les Olympiades
Жак Одиар
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Поддержка распространения Фондом Гана / Премия распространения Фондом Гана
6.4
Под облаками
Rien à foutre
Победитель
Смотреть трейлер
«Особый взгляд» — приз ансамбля
Good Mother
Bonne mère
Афсия Эрси
Победитель
Пальмовая собака
7.2
Сувенир: Часть 2
The Souvenir: Part II
Rosie, Dora, Snowbear
Победитель
7.2
Сувенир: Часть 2
The Souvenir: Part II
Rosie, Dora, Snowbear
Победитель
Квир-пальма - короткометражный фильм
Frida
Frida
Aleksandra Odic
Победитель
The Fall of the Swift
La caída del vencejo
Gonzalo Quincoces
Победитель
Все номинанты
Brutalia, Days of Labour
Brutalia, ergasimes meres
Manolis Mavris
The Right Words
Haut les coeurs
Adrian Moyse Dullin
Simone Is Gone
Simone est partie
Mathilde Chavanne
Billy Boy
Billy Boy
Sacha Amaral
King Max
King Max
Adèle Vincenti-Crasson
On Solid Ground
Über Wasser
Jela Hasler
Cicada
Cicada
Daewoen Yoon
Показать всех номинантов
Премия Франсуа Шале – особое упоминание
Freda
Freda
Gessica Geneus
Победитель
Золотой глаз / Золотой глаз
A Night of Knowing Nothing
A Night of Knowing Nothing
Payal Kapadia
We were all won over by a film with a strong artistic vision, which combines the personal and the political in a hypnotic way. For a first film, that makes it even more amazing.
Победитель
Все номинанты
All About Yves Montand
Montand est à nous
Yves Jeuland
7.1
Возвращение в Реймс (фрагменты)
Retour à Reims (Fragments)
Jean-Gabriel Périot
7.8
В поисках снежного барса
La panthère des neiges
Мари Амиге
Смотреть трейлер
Val
Val
Ting Poo, Leo Scott
Satoshi Kon: The Illusionist
Satoshi Kon, l'illusionniste
Паскаль Винсент
7.1
Корова
Cow
Андреа Арнольд
7.4
Лед в огне
Ice on Fire
Лейла Коннерс Петерсон
Flickering Ghosts of Loves Gone By
Et j'aime à la fureur
Андрэ Бонзел
7.1
Above Water
Marcher sur l'eau
Аиса Маига
7.7
Бабий Яр. Контекст
Babi Yar. Context
Сергей Лозница
Bigger Than Us
Bigger Than Us
Flore Vasseur
Buñuel: A Surrealist Filmmaker
Buñuel, un cineasta surrealista
Javier Espada
7.5
Как убили Джона Кеннеди
JFK Revisited: Through the Looking Glass
Оливер Стоун
Смотреть трейлер
5.9
Джейн глазами Шарлотты
Jane par Charlotte
Шарлотта Гeнcбур
Смотреть трейлер
6.1
Год вечной бури
The Year of the Everlasting Storm
Джафар Панахи, Лора Пойтрас, Апитчатпон Вирасетакул, Дэвид Лоури, Малик Бут, Энтони Чен, Dominga Sotomayor
Invisible Demons
Invisible demons: tuhon merkit
Рахул Джайн
Futura
Futura
Франческо Мунци, Пьетро Марчелло, Аличе Рорвахер
Oscar Micheaux: The Superhero of Black Filmmaking
Oscar Micheaux: The Superhero of Black Filmmaking
Francesco Zippel
The Velvet Underground
The Velvet Underground
Тодд Хейнс
The Storms of Jeremy Thomas
The Storms of Jeremy Thomas
Марк Казинс
Val
Val
Ting Poo, Leo Scott
New Worlds: The Cradle of Civilization
New Worlds: The Cradle of Civilization
Andrew Muscato
7.4
Маркс может подождать
Marx può aspettare
Марко Беллоккьо
6.1
Год вечной бури
The Year of the Everlasting Storm
Джафар Панахи, Лора Пойтрас, Апитчатпон Вирасетакул, Дэвид Лоури, Малик Бут, Энтони Чен, Dominga Sotomayor
7.3
История кино: Новое поколение
The Story of Film: A New Generation
Марк Казинс
Смотреть трейлер
Black Notebooks: Ronit
Cahiers Noirs
Шломи Элькабец
I'm So Sorry
I'm So Sorry
Жао Лианг
H6
H6
Ye Ye
Futura
Futura
Франческо Мунци, Пьетро Марчелло, Аличе Рорвахер
7.0
Animal
Сирил Дион
Показать всех номинантов
Золотой глаз – особое упоминание
7.7
Бабий Яр. Контекст
Babi Yar. Context
Сергей Лозница
A film with masterful editing and a director who has meticulously woven a lost part of the story into the continuum of our collective memory.
Победитель
Каннская премия за саундтрек / Лучший композитор
6.1
Аннетт
Annette
Ron Mael, Russell Mael
Победитель
Смотреть трейлер
6.8
Париж, 13-й округ
Les Olympiades
Rone
Победитель
Смотреть трейлер
Премия Kering «Женщины в движении» / Премия Kering «Женщины в движении»
Сальма Хайек
Победитель
Главный приз Недели критики
Feathers
Feathers
Omar El Zohairy
Победитель
Все номинанты
Libertad
Libertad
Клара Роке
Olga
Olga
Elie Grappe
6.4
Под облаками
Rien à foutre
Эммануэль Марре, Жюли Лекустр
Смотреть трейлер
Small Body
Piccolo corpo
Laura Samani
The Gravedigger's Wife
Guled & Nasra
Khadar Ayderus Ahmed
6.4
Под облаками
Rien à foutre
Эммануэль Марре, Жюли Лекустр
Смотреть трейлер
Amparo
Amparo
Simón Mesa Soto
Показать всех номинантов
Премия Фонда Луи Редерера «Восходящая звезда»
Amparo
Amparo
Sandra Melissa Torres
Победитель
Приз "Отрытие Лейтц Синема"
Lili Alone
Lili Alone
Jing Zou
Победитель
«Особый взгляд» – приз за оригинальность
6.4
Агнец
Lamb
Вальдимар Йоханнссон
Победитель
Смотреть трейлер
«Особый взгляд» – приз за мужество
La civil
La civil
Teodora Mihai
Победитель
CST Художник - Приз технического специалиста
6.8
Петровы в гриппе
Petrovy v grippe
Vladislav Opelyants
Chief director of photography
Победитель
Смотреть трейлер
Премия CST молодому кинотехнику
Mi iubita, mon amour
Mi iubita, mon amour
Armance Durix
Head sound engineer
Победитель
Дань уважения Пьеру Анженье / Премия Пьера Анженье "ExcelLens" за операторскую работу
Agnès Godard
Победитель
Дань уважения Пьеру Анженье / Специальная награда Анженье
Pamela Albarran
Победитель
Премия "Канны XR x VeeR Future" / Лучший интерактивный VR-опыт
Все номинанты
Under the pillow
Under the pillow
Georgy Molodtsov
Показать всех номинантов
Год проведения
Каннский кинофестиваль 2025
Каннский кинофестиваль 2024
Каннский кинофестиваль 2023
Каннский кинофестиваль 2022
Каннский кинофестиваль 2021
Каннский кинофестиваль 2020
Показать все
Каннский кинофестиваль 2019
Каннский кинофестиваль 2018
Каннский кинофестиваль 2017
Каннский кинофестиваль 2016
Каннский кинофестиваль 2015
Каннский кинофестиваль 2014
Каннский кинофестиваль 2013
Каннский кинофестиваль 2012
Каннский кинофестиваль 2011
Каннский кинофестиваль 2010
Каннский кинофестиваль 2009
Каннский кинофестиваль 2008
Каннский кинофестиваль 2007
Каннский кинофестиваль 2006
Каннский кинофестиваль 2005
Каннский кинофестиваль 2004
Каннский кинофестиваль 2003
Каннский кинофестиваль 2002
Каннский кинофестиваль 2001
Каннский кинофестиваль 2000
Каннский кинофестиваль 1999
Каннский кинофестиваль 1998
Каннский кинофестиваль 1997
Каннский кинофестиваль 1996
Каннский кинофестиваль 1995
Каннский кинофестиваль 1994
Каннский кинофестиваль 1993
Каннский кинофестиваль 1992
Каннский кинофестиваль 1991
Каннский кинофестиваль 1990
Каннский кинофестиваль 1989
Каннский кинофестиваль 1988
Каннский кинофестиваль 1987
Каннский кинофестиваль 1986
Каннский кинофестиваль 1985
Каннский кинофестиваль 1984
Каннский кинофестиваль 1983
Каннский кинофестиваль 1982
Каннский кинофестиваль 1981
Каннский кинофестиваль 1980
Каннский кинофестиваль 1979
Каннский кинофестиваль 1978
Каннский кинофестиваль 1977
Каннский кинофестиваль 1976
Каннский кинофестиваль 1975
Каннский кинофестиваль 1974
Каннский кинофестиваль 1973
Каннский кинофестиваль 1972
Каннский кинофестиваль 1971
Каннский кинофестиваль 1970
Каннский кинофестиваль 1969
Каннский кинофестиваль 1967
Каннский кинофестиваль 1966
Каннский кинофестиваль 1965
Каннский кинофестиваль 1964
Каннский кинофестиваль 1963
Каннский кинофестиваль 1962
Каннский кинофестиваль 1961
Каннский кинофестиваль 1960
Каннский кинофестиваль 1959
Каннский кинофестиваль 1958
Каннский кинофестиваль 1957
Каннский кинофестиваль 1956
Каннский кинофестиваль 1955
Каннский кинофестиваль 1954
Каннский кинофестиваль 1953
Каннский кинофестиваль 1952
Каннский кинофестиваль 1951
Каннский кинофестиваль 1949
Каннский кинофестиваль 1947
Каннский кинофестиваль 1946
Каннский кинофестиваль 1939
Номинации
Главный приз фестиваля
Короткометражный фильм
Лучший короткометражный фильм
Полнометражный фильм
Золотая пальмовая ветвь
Best Immersive Work Award
Показать все
Un Certain Regard - Youth Prize
Directors' Fortnight Audience Award
Critics' Week - Next Step Award
Fipresci Award
AFCAE Award - Special Mention
Palm Dog - Mutt Moment
Премия за короткометражный фильм «Новый взгляд»
Приз жюри – короткометражный фильм
«Любимый» сеанс
Премия Франсуа Шале – особое упоминание
Квир-пальма - короткометражный фильм
Премия "Открытие" – особое упоминание
Пальмовая собака – особое упоминание
Пальмовая собака – приз жюри
Пальмовая собака
Приз Экуменического жюри – Специальная награда
«Особый взгляд» — приз ансамбля
Премия "Открытие" / Короткометражный фильм
Премия "Открытие"
Поддержка распространения Фондом Гана
Поддержка распространения Фондом Гана / Премия распространения Фондом Гана
Премия SFR / Премия SFR
Золотая пальмовая ветвь
«Особый взгляд» — режиссерский приз
Особый взгляд - Премия Авенир
«Особый взгляд» — приз за определенный талант
Квир-пальма
Премия Илли – особое упоминание
Премия Илли
Премия SACD (Две недели режиссеров) — особое упоминание / Премия SACD (Две недели режиссеров)
Премия Вулкаина техническому художнику
Премия "Открытие Никон"
Премия за выдающиеся достижения "France 4"
«Особый взгляд» — особое отличие жюри
Неделя критиков – особое упоминание
«Особый взгляд» — лучший режиссёр
Выставка молодых режиссеров Американского павильона
Выставка молодых режиссеров Американского павильона / Лучший документальный фильм
Выставка молодых режиссеров Американского павильона / Лучший короткометражный фильм
Выставка молодых режиссеров Американского павильона / Презентация начинающего режиссера ЛГБТК
Приз "С уважением, женщины"
Премия «Особый взгляд» — особое упоминание
Премия "Перспективы кинематографа" - Специальное упоминание
Премия к 40-летию
Премия к 35-летию
Премия к 25-летию
Премия Гэри Купера
Лучшая музыка
Международная премия мира
Приз международного жюри
Премия «Шанс в Каннах»
Премия к 45-летию
Премия ФИПРЕССИ – особое упоминание
Премия молодого кино
Премия OCIC – особое упоминание
Лучшая актриса второго плана
Лучший актер второго плана
Премия OCIC
Лучшая первая работа
Премия к 20-летию
Пальма Пальм
Премия ФИФА
Премия к 50-летию
Лучший художественный вклад
Главный приз "Юнифрансе" за короткометражные фильмы
Премия SACD (Две недели режиссеров) / Премия SACD
Награда C.I.C.A.E. – особое упоминание
Лучшее художественное направление
Специальная награда
Премия "Уважительный нокаут"
Премия «Перспективы кино» / Лучший короткометражный фильм
Премия «Перспективы кино»
Премия Хохоа
Особое отличие / Короткометражный фильм
Особое отличие / Уважение единогласным решением жюри
Фестивальный трофей / Дань уважения
Фестивальный трофей
«Особый взгляд» — любимчики жюри
Приз зрительских симпатий
Премия к 60-летию
Онлайн-конкурс короткометражных фильмов NFB
Премия "Музыка Франции" (музыка к фильму)
Премия UCMF в области киномузыки
«Особый взгляд» — специальный приз жюри
«Особый взгляд» - Приз председателя жюри / «Особый взгляд» — приз за определенный талант
«Особый взгляд» — лучшая женская роль
«Особый взгляд» — лучший актер / Best Actor
«Особый взгляд» — лучший актер
Приз Гран Крю
Награда города Рима
Шопард Трофи / Женское откровение
Шопард Трофи / Мужское откровение
Лучший фильм для молодежи / Лучший фильм
Лучший фильм для молодежи
Премия SACD за короткометражный фильм
Награда за близость
С уважением, премия «Надежда»
Премия Нормана Макларена
Лейбл "Европа Синема" / Лейбл "Европа Синема"
Премия Гра Савойя - особое упоминание
Премия Гра Савойя
Исследовательские кинотеатры – особое упоминание
Премия ACID / Премия ACID
Премия C.I.C.A.E.
Премия SACD за сценарий
Оригинальная премия "Регард"
30-я юбилейная премия экуменического жюри
Награда "Кодак" за короткометражный фильм - особое упоминание
Премия "Синефондасьон" - Специальное упоминание
Особый приз жюри
Награда за первую работу
Приз "С уважением, молодой человек" / Две недели режиссеров
Приз "С уважением, молодой человек" / Лучший короткометражный фильм
Приз "С уважением, молодой человек" / Лучший полнометражный фильм
Приз "С уважением, молодой человек" / Неделя критиков
Приз "С уважением, молодой человек"
Награда "Кодак" за короткометражный фильм / Лучший короткометражный фильм
Награда "Кодак" за короткометражный фильм / Награда "Кодак" за короткометражный фильм
Почетная золотая пальма / Почетная Золотая пальмовая ветвь
Золотая карета
Премия Франсуа Шале / Best Film
Премия Франсуа Шале
Премия Франции в области культуры / Зарубежный кинооператор года
Премия Франции в области культуры / Освящение кино
Премия Франции в области культуры
Премия Франции в области культуры / Студенческое кино
Премия Франции в области культуры / Французский кинооператор года
Премия DVD «Наследие»
Премия за дизайн DVD
Кинематографическая премия Французской национальной системы образования
Каннская юниорская премия
Каннская юниорская премия / Каннские юниорские экраны
Премия AFCAE
Награда / Short Film
Награда / Гран При
Награда / Дань уважения
Награда / Лучшая кинематографическая транспозиция
Награда / Лучшая комедия
Награда / Лучшая музыкальная комедия
Награда / Лучшее воспоминание потрясающего мир эпоса
Награда / Лучшее музыкальное сопровождение
Награда / Лучший анимационный дизайн
Награда / Лучший выбор
Награда / Лучший выбор – короткометражный фильм
Награда / Лучший документальный фильм о людях
Награда / Лучший документальный фильм – короткометражный фильм
Награда / Лучший драматический фильм
Награда / Лучший короткометражный документальный фильм
Награда / Лучший кукольный фильм — короткометражный фильм
Награда / Лучший лирический фильм
Награда / Лучший поэтический юмор
Награда / Лучший приключенческий и криминальный фильм
Награда / Лучший психологический и любовный фильм
Награда / Лучший социальный фильм
Награда / Лучший сюжет – короткометражный фильм
Награда / Лучший фантастическо-поэтический фильм
Награда / Лучший художественный короткометражный фильм
Награда / Лучший цвет
Награда / Полнометражный фильм
Награда / Романтический документальный фильм
Лучшая операторская работа
Малый Золотой Рельс
Большой Золотой Рельс
Золотая камера – особое упоминание
Премия к 55-летию
Международная премия / Драматический фильм
Международная премия / Исследовательский фильм
Международная премия / Комедийный фильм
Международная премия / Лучшее визуальное повествование
Международная премия
Международная премия / Международная премия критиков
Международная премия / Приключенческий фильм
Международная премия / Развлекательный фильм
Международная премия / Сказочный фильм
Премия молодых критиков / Короткометражный фильм
Премия молодых критиков / Полнометражный фильм
Премия молодых критиков
Специальная премия молодежи
Премия SACD / Две недели режиссеров
Премия SACD / Короткометражный фильм
Премия SACD / Лучший полнометражный фильм
Премия SACD / Неделя критиков
Премия SACD
Премия Мерседес-Бенц
Специальный приз жюри / Короткометражный фильм
Специальный приз жюри / Лучший короткометражный фильм
Специальный приз жюри
Премия «Особый взгляд»
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Приз Экуменического жюри
Приз жюри / Лучший короткометражный фильм
Приз жюри
Золотая камера / Золотая камера
Главный приз Недели критики
Главный приз Недели критики / Короткометражный фильм
Премия «Синефондасьон» / Best Short Film
Премия «Синефондасьон»
Премия Канал+ / Лучший короткометражный фильм
Премия Канал+
Лучший сценарий
Лучший режиссер
Лучшая актриса
Лучший актер
Премия молодежи / Иностранный фильм
Премия молодежи / Молодежная премия
Премия молодежи / Французский фильм
Главный технический приз – особое упоминание
Главный технический приз / Технический главный приз
Особое упоминание / Palme d'Or - Short Film
Особое упоминание / Документальный фильм-расследование — короткометражный фильм
Особое упоминание / Короткометражный фильм
Особое упоминание / Лучший короткометражный фильм
Особое упоминание
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Главный приз жюри
Главный приз жюри / Лучший короткометражный фильм
Премия ФИПРЕССИ / В некоторой перспективе
Премия ФИПРЕССИ / Две недели режиссеров
Премия ФИПРЕССИ / Две недели режиссеров
Премия ФИПРЕССИ / Две недели режиссеров или Неделя критиков
Премия ФИПРЕССИ / Международная неделя критиков
Премия ФИПРЕССИ / Неделя критиков
Премия ФИПРЕССИ / Параллельные секции
Премия ФИПРЕССИ
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
«Особый взгляд» — Премия свободы
«Особый взгляд» — премия «Новый голос»
Премия "Канны XR x VeeR Future" / Лучшая VR-история
Премия "Канны XR x VeeR Future" / Лучший интерактивный VR-опыт
Премия к 75-летию
Короткометражный фильм – особое упоминание
«Особый взгляд» — лучшее выступление / Best Actor
«Особый взгляд» — лучшее выступление / Best Actress
«Особый взгляд» — лучшее выступление
Приз жюри "Французское прикосновение" Недели критики
Дань уважения Пьеру Анженье / Премия Пьера Анженье "ExcelLens" за операторскую работу
Дань уважения Пьеру Анженье / Специальная награда Анженье
Премия CST молодому кинотехнику
CST Художник - Приз технического специалиста
«Особый взгляд» – приз за мужество
«Особый взгляд» – приз за оригинальность
Главный приз Международного научного фильма – короткометражный фильм / Короткометражные фильмы
Премия арабских критиков / Лучший актер
Приз "Отрытие Лейтц Синема"
Премия Пьера Анженье "ExcelLens" за операторскую работу / Оператор
Премия Пьера Анженье "ExcelLens" за операторскую работу / Оператор-постановщик
Премия Пьера Анженье "ExcelLens" за операторскую работу
Гражданская премия
Премия Фонда Луи Редерера «Восходящая звезда»
Специальная Золотая пальмовая ветвь / Особая Золотая пальмовая ветвь
Отборочная премия Альянса документалистов
Золотая карета / Золотая карета
Пальме де Вискерс
Премия к 70-летию
«Особый взгляд» — премия «Поэзия кино»
Главный приз Недели критики
Главный приз SACD
Международный Гран-при Ассоциации киноавторов
Премия Kering «Женщины в движении» / Премия Kering «Женщины в движении»
Премия Kering «Женщины в движении» за молодые таланты
Премия ФИПРЕССИ – Специальная награда
Международная премия ARTE
Премия SACD – особое упоминание / Две недели режиссера
Премия SACD / Две недели режиссеров
Премия SACD / Неделя критиков
«Особый взгляд» — приз за сценарий
Каннская премия за саундтрек
Каннская премия за саундтрек / Лучшая синхронизированная музыка
Каннская премия за саундтрек / Лучший композитор
Гуманитарная премия "Палм Дог"
Премия технического художника «Вулкан» - Специальное упоминание
Квир-пальма - Специальное упоминание
Золотой глаз – особое упоминание
Золотой глаз / Documentary Prize
Золотой глаз / Special Jury Prize
Золотой глаз / Золотой глаз
Другие награды и фестивали
Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Послание к Человеку
1993-2025
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Окно в Европу
1993-2025
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
