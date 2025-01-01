Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Каннский кинофестиваль События Каннский кинофестиваль 2021

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 2021 году

Место проведения Франция
Дата проведения 6 июля 2021 - 17 июля 2021
Золотая пальмовая ветвь
Титан 6.2
Титан Titane
Джулия Дюкорно
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Три семьи 6.4
Три семьи Tre piani / Kolm korrust
Нанни Моретти
Нитрам 6.9
Нитрам Nitram
Джастин Курзель
Смотреть трейлер
Остров Бергмана 6.1
Остров Бергмана Bergman Island
Миа Хансен-Лёв
Смотреть трейлер
Фальшивомонетчик 5.1
Фальшивомонетчик Flag Day
Шон Пенн
Смотреть трейлер
Париж, 13-й округ 6.8
Париж, 13-й округ Les Olympiades
Жак Одиар
Смотреть трейлер
Всё прошло хорошо 6.4
Всё прошло хорошо Tout s'est bien passé
Франсуа Озон
Смотреть трейлер
Купе номер 6 7.4
Купе номер 6 Hytti nro 6
Юхо Куосманен
Смотреть трейлер
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан» 7.5
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан» The French Dispatch
Уэс Андерсон
Смотреть трейлер
Суперзвезда 5.5
Суперзвезда France
Брюно Дюмон
Смотреть трейлер
Ahed's Knee Ha'berech
Надав Лапид
Герой 7.9
Герой Ghahreman
Асгар Фархади
Смотреть трейлер
Супруги 6.6
Супруги Les intranquilles
Жоаким Лафосс
Смотреть трейлер
Аннетт 6.1
Аннетт Annette
Леос Каракс
Смотреть трейлер
Искушение 6.6
Искушение Benedetta
Пол Верховен
Смотреть трейлер
Красная ракета 7.1
Красная ракета Red Rocket
Шон Бэйкер
Смотреть трейлер
Перелом 6.5
Перелом La fracture
Катрин Корсини
История моей жены 5.6
История моей жены The Story of My Wife
Ильдико Эньеди
Смотреть трейлер
Память 6.0
Память Memoria
Апитчатпон Вирасетакул
Смотреть трейлер
Петровы в гриппе 6.8
Петровы в гриппе Petrovy v grippe
Кирилл Серебренников
Смотреть трейлер
Худший человек на свете 7.7
Худший человек на свете Verdens verste menneske
Йоаким Триер
Смотреть трейлер
Lingui Lingui
Махамат-Салех Харун
Casablanca Beats Haut et fort
Набиль Аюш
Сядь за руль моей машины 7.2
Сядь за руль моей машины Doraibu mai kâ / Drive My Car
Рюсукэ Хамагути
Смотреть трейлер
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
Сядь за руль моей машины 7.2
Сядь за руль моей машины Doraibu mai kâ / Drive My Car
Рюсукэ Хамагути
Победитель
Смотреть трейлер
Премия ФИПРЕССИ / Параллельные секции
Feathers Feathers
Omar El Zohairy
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / В некоторой перспективе
Невидимый мир 7.2
Невидимый мир La naissance des arbres
Лаура Вандел
Победитель
Смотреть трейлер
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
All the Crows in the World Tian xia wu ya
Yi Tang
Победитель
Все номинанты
Absence Xue yun
Ланг Ву
The Right Words Haut les coeurs
Adrian Moyse Dullin
Through the Haze Noite Turva
Diogo Salgado
Orthodontics Orthodontics
Mohammadreza Mayghani
In the Soil Det er i jorden
Casper Rudolf Emil Kjeldsen
August Sky Céu de Agosto
Jasmin Tenucci
North Pole North Pole
Marija Apcevska
Sideral Sideral
Carlos Segundo
Displaced Pa vend
Samir Karahoda
Лучший актер
Нитрам 6.9
Нитрам Nitram
Калеб Лэндри Джонс
Победитель
Смотреть трейлер
Лучшая актриса
Худший человек на свете 7.7
Худший человек на свете Verdens verste menneske
Ренате Реинсве
Победитель
Смотреть трейлер
Лучший режиссер
Аннетт 6.1
Аннетт Annette
Леос Каракс
Победитель
Смотреть трейлер
Лучший сценарий
Сядь за руль моей машины 7.2
Сядь за руль моей машины Doraibu mai kâ / Drive My Car
Рюсукэ Хамагути, Оэ Такамаса
Победитель
Смотреть трейлер
Сядь за руль моей машины 7.2
Сядь за руль моей машины Doraibu mai kâ / Drive My Car
Рюсукэ Хамагути, Оэ Такамаса
Победитель
Смотреть трейлер
Премия Канал+ / Лучший короткометражный фильм
Brutalia, Days of Labour Brutalia, ergasimes meres
Manolis Mavris
Победитель
Все номинанты
Inherent Inherent
Nicolai G.H. Johansen
Intercom 15 Interfon 15
Andrei Epure
An Invitation Fang ke
Hao Zhao, Yeung Tung
On Solid Ground Über Wasser
Jela Hasler
Noir-soleil Noir-soleil
Marie Larrivé
Lili Alone Lili Alone
Jing Zou
If It Ain't Broke If It Ain't Broke
Elinor Nechemya
Black Soldier Soldat noir
Jimmy Laporal-Trésor
An Invitation Fang ke
Hao Zhao, Yeung Tung
Safe Safe
Ian Barling
Премия «Синефондасьон»
The Salamander Child L'enfant salamandre
Théo Degen
Победитель
Все номинанты
The Fall of the Swift La caída del vencejo
Gonzalo Quincoces
Saint Android Saint Android
Lukas von Berg
Beasts Among Us Bestie wokól nas
Natalia Durszewicz
Billy Boy Billy Boy
Sacha Amaral
Frida Frida
Aleksandra Odic
Other Half Other Half
Lina Kalcheva
Night Visit Habikur
Mya Kaplan
Bill and Joe Go Duck Hunting Bill and Joe Go Duck Hunting
Auden Lincoln-Vogel
Free Men Frie mænd
Óskar Kristinn Vignisson
Fonica M-120 Fonica M-120
Olivér Rudolf
Cicada Cicada
Daewoen Yoon Second Prize
Love Stories on the Move Prin oras circula scurte povesti de dragoste
Carina-Gabriela Dasoveanu Joint Third Prize (tied with Cantareira)
King Max King Max
Adèle Vincenti-Crasson
Red Shoes Rudé boty
Anna Podskalská
The Cat from the Deep Sea Oyogeruneko
Menglu Huang
Cantareira Cantareira
Rodrigo Ribeyro Joint Third Prize (tied with Prin oras circula scurte povesti de dragoste)
Золотая камера / Золотая камера
Мурина 6.8
Мурина Murina
Antoneta Alamat Kusijanovic
Победитель
Все номинанты
Streetwise Gaey wa'r
Jiazuo Na
My Brothers and I Mes frères et moi
Yohan Manca
La civil La civil
Teodora Mihai
The Heroics Les héroïques
Maxime Roy
Влюблённости Анаис 6.4
Влюблённости Анаис Les amours d'Anaïs
Шарлин Буржуа-Так
Под облаками 6.4
Под облаками Rien à foutre
Эммануэль Марре, Жюли Лекустр
Смотреть трейлер
Clara Sola Clara Sola
Nathalie Álvarez Mesén
Bruno Reidal, Confessions of a Murderer Bruno Reidal
Vincent Le Port
Невидимый мир 7.2
Невидимый мир La naissance des arbres
Лаура Вандел
Смотреть трейлер
Olga Olga
Elie Grappe
Mi iubita, mon amour Mi iubita, mon amour
Ноэми Мерлан
Moneyboys Moneyboys
C.B. Yi
A Brighter Tomorrow De bas étage
Yassine Qnia
A Night of Knowing Nothing A Night of Knowing Nothing
Payal Kapadia
Feathers Feathers
Omar El Zohairy
Hit the Road 7.2
Hit the Road Jaddeh Khaki
Panah Panahi
The Gravedigger's Wife Guled & Nasra
Khadar Ayderus Ahmed
Под облаками 6.4
Под облаками Rien à foutre
Эммануэль Марре, Жюли Лекустр
Смотреть трейлер
A Radiant Girl Une jeune fille qui va bien
Сандрин Киберлэн
The Hill Where Lionesses Roar La colline où rugissent les lionnes
Луана Байрами
The Sea Ahead Albahr 'amamakum
Ely Dagher
Magnetic Beats Les magnétiques
Vincent Maël Cardona
Агнец 6.4
Агнец Lamb
Вальдимар Йоханнссон
Смотреть трейлер
Сказка о Короле-крабе 6.7
Сказка о Короле-крабе Re Granchio
Алессио Риго де Риги, Маттео Зоппис
Small Body Piccolo corpo
Laura Samani
Freda Freda
Gessica Geneus
Libertad Libertad
Клара Роке
Защитница 5.6
Защитница Robuste
Констанс Мейер
Neptune Frost Neptune Frost
Сол Уильямс, Anisia Uzeyman
Amparo Amparo
Simón Mesa Soto
Тебе одиноко сегодня вечером? 6.0
Тебе одиноко сегодня вечером? Re dai wang shi
Вэнь Шипэй
Смотреть трейлер
Приз жюри
Ahed's Knee Ha'berech
Надав Лапид
Победитель
Память 6.0
Память Memoria
Апитчатпон Вирасетакул
Победитель
Смотреть трейлер
Приз Экуменического жюри
Сядь за руль моей машины 7.2
Сядь за руль моей машины Doraibu mai kâ / Drive My Car
Рюсукэ Хамагути
Победитель
Смотреть трейлер
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Купе номер 6 7.4
Купе номер 6 Hytti nro 6
Юхо Куосманен
Победитель
Смотреть трейлер
Премия «Особый взгляд»
Разжимая кулаки 5.9
Разжимая кулаки Razzhimaya kulaki
Кира Коваленко
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Onoda: 10,000 Nights in the Jungle Onoda
Артур Харари
Moneyboys Moneyboys
C.B. Yi
Women Do Cry Zhenite naistina plachat
Vesela Kazakova, Mina Mileva
My Brothers and I Mes frères et moi
Yohan Manca
Good Mother Bonne mère
Афсия Эрси
Дело 5.2
Дело Delo
Алексей Герман-младший
Смотреть трейлер
Невидимый мир 7.2
Невидимый мир La naissance des arbres
Лаура Вандел
Смотреть трейлер
После Янга 6.7
После Янга After Yang
Когонада
Смотреть трейлер
Агнец 6.4
Агнец Lamb
Вальдимар Йоханнссон
Смотреть трейлер
Let It Be Morning Vayehi Boker
Эран Колирин
Великая свобода 7.6
Великая свобода Grosse Freiheit
Себастьян Майзе
Паранормальные 6.8
Паранормальные De uskyldige
Эскиль Вогт
Смотреть трейлер
Commitment Hasan Baglilik Hasan
Семих Капланоглу
Голубой Байу 6.7
Голубой Байу Blue Bayou
Джастин Чон
La civil La civil
Teodora Mihai
Rehana Rehana Maryam Noor
Abdullah Mohammed Saad
Streetwise Gaey wa'r
Jiazuo Na
Freda Freda
Gessica Geneus
Молитвы об украденных 7.4
Молитвы об украденных Noche de fuego
Татьяна Уэсо
Смотреть трейлер
Women Do Cry Zhenite naistina plachat
Vesela Kazakova, Mina Mileva
Премия SACD / Неделя критиков
Olga Olga
Raphaëlle Desplechin, Elie Grappe
Победитель
Награда / Гран При
Купе номер 6 7.4
Купе номер 6 Hytti nro 6
Юхо Куосманен
Победитель
Смотреть трейлер
Герой 7.9
Герой Ghahreman
Асгар Фархади
Победитель
Смотреть трейлер
Премия Франсуа Шале
Герой 7.9
Герой Ghahreman
Асгар Фархади
Победитель
Смотреть трейлер
Золотая карета
Почетная золотая пальма / Почетная Золотая пальмовая ветвь
Марко Беллоккьо
Марко Беллоккьо
Победитель
Джоди Фостер
Джоди Фостер
Победитель
Особый приз жюри
Великая свобода 7.6
Великая свобода Grosse Freiheit
Себастьян Майзе
Победитель
Лейбл "Европа Синема" / Лейбл "Европа Синема"
Кьяра 6.9
Кьяра A Chiara
Йонас Карпиньяно
Победитель
Шопард Трофи / Женское откровение
Джесси Бакли
Джесси Бакли
Победитель
Шопард Трофи / Мужское откровение
Кингсли Бен-Адир
Кингсли Бен-Адир
Победитель
Особое отличие / Короткометражный фильм
August Sky Céu de Agosto
Jasmin Tenucci
Победитель
Премия SACD (Две недели режиссеров) / Премия SACD
Magnetic Beats Les magnétiques
Catherine Paillé, Vincent Maël Cardona, Chloé Larouchi, Romain Compingt, Rose Philippon, Maël Le Garrec
Победитель
Magnetic Beats Les magnétiques
Catherine Paillé, Vincent Maël Cardona, Chloé Larouchi, Romain Compingt, Rose Philippon, Maël Le Garrec
Победитель
Премия «Особый взгляд» — особое упоминание
Молитвы об украденных 7.4
Молитвы об украденных Noche de fuego
Татьяна Уэсо
Победитель
Смотреть трейлер
Премия Илли
Все номинанты
Anxious Body Anxious Body
Yoriko Mizushiri
Квир-пальма
Перелом 6.5
Перелом La fracture
Катрин Корсини
Победитель
Все номинанты
The Hill Where Lionesses Roar La colline où rugissent les lionnes
Луана Байрами
Women Do Cry Zhenite naistina plachat
Vesela Kazakova, Mina Mileva
Титан 6.2
Титан Titane
Джулия Дюкорно
Смотреть трейлер
Venus by Water Venus by Water
Lin Wang
Moneyboys Moneyboys
C.B. Yi
Bruno Reidal, Confessions of a Murderer Bruno Reidal
Vincent Le Port
Ghost Song Ghost Song
Nicolas Peduzzi
Хрупкость 7.1
Хрупкость Petite nature
Сэмюэл Тейс
Возвращение в Реймс (фрагменты) 7.1
Возвращение в Реймс (фрагменты) Retour à Reims (Fragments)
Jean-Gabriel Périot
Всё прошло хорошо 6.4
Всё прошло хорошо Tout s'est bien passé
Франсуа Озон
Смотреть трейлер
Великая свобода 7.6
Великая свобода Grosse Freiheit
Себастьян Майзе
Купе номер 6 7.4
Купе номер 6 Hytti nro 6
Юхо Куосманен
Смотреть трейлер
Искушение 6.6
Искушение Benedetta
Пол Верховен
Смотреть трейлер
Влюблённости Анаис 6.4
Влюблённости Анаис Les amours d'Anaïs
Шарлин Буржуа-Так
Women Do Cry Zhenite naistina plachat
Vesela Kazakova, Mina Mileva
Neptune Frost Neptune Frost
Сол Уильямс, Anisia Uzeyman
Париж, 13-й округ 6.8
Париж, 13-й округ Les Olympiades
Жак Одиар
Смотреть трейлер
Поддержка распространения Фондом Гана / Премия распространения Фондом Гана
Под облаками 6.4
Под облаками Rien à foutre
Победитель
Смотреть трейлер
«Особый взгляд» — приз ансамбля
Good Mother Bonne mère
Афсия Эрси
Победитель
Пальмовая собака
Сувенир: Часть 2 7.2
Сувенир: Часть 2 The Souvenir: Part II
Rosie, Dora, Snowbear
Победитель
Сувенир: Часть 2 7.2
Сувенир: Часть 2 The Souvenir: Part II
Rosie, Dora, Snowbear
Победитель
Квир-пальма - короткометражный фильм
Frida Frida
Aleksandra Odic
Победитель
The Fall of the Swift La caída del vencejo
Gonzalo Quincoces
Победитель
Все номинанты
Brutalia, Days of Labour Brutalia, ergasimes meres
Manolis Mavris
The Right Words Haut les coeurs
Adrian Moyse Dullin
Simone Is Gone Simone est partie
Mathilde Chavanne
Billy Boy Billy Boy
Sacha Amaral
King Max King Max
Adèle Vincenti-Crasson
On Solid Ground Über Wasser
Jela Hasler
Cicada Cicada
Daewoen Yoon
Премия Франсуа Шале – особое упоминание
Freda Freda
Gessica Geneus
Победитель
Золотой глаз / Золотой глаз
A Night of Knowing Nothing A Night of Knowing Nothing
Payal Kapadia We were all won over by a film with a strong artistic vision, which combines the personal and the political in a hypnotic way. For a first film, that makes it even more amazing.
Победитель
Все номинанты
All About Yves Montand Montand est à nous
Yves Jeuland
Возвращение в Реймс (фрагменты) 7.1
Возвращение в Реймс (фрагменты) Retour à Reims (Fragments)
Jean-Gabriel Périot
В поисках снежного барса 7.8
В поисках снежного барса La panthère des neiges
Мари Амиге
Смотреть трейлер
Val Val
Ting Poo, Leo Scott
Satoshi Kon: The Illusionist Satoshi Kon, l'illusionniste
Паскаль Винсент
Корова 7.1
Корова Cow
Андреа Арнольд
Лед в огне 7.4
Лед в огне Ice on Fire
Лейла Коннерс Петерсон
Flickering Ghosts of Loves Gone By Et j'aime à la fureur
Андрэ Бонзел
Above Water 7.1
Above Water Marcher sur l'eau
Аиса Маига
Бабий Яр. Контекст 7.7
Бабий Яр. Контекст Babi Yar. Context
Сергей Лозница
Bigger Than Us Bigger Than Us
Flore Vasseur
Buñuel: A Surrealist Filmmaker Buñuel, un cineasta surrealista
Javier Espada
Как убили Джона Кеннеди 7.5
Как убили Джона Кеннеди JFK Revisited: Through the Looking Glass
Оливер Стоун
Смотреть трейлер
Джейн глазами Шарлотты 5.9
Джейн глазами Шарлотты Jane par Charlotte
Шарлотта Гeнcбур
Смотреть трейлер
Год вечной бури 6.1
Год вечной бури The Year of the Everlasting Storm
Джафар Панахи, Лора Пойтрас, Апитчатпон Вирасетакул, Дэвид Лоури, Малик Бут, Энтони Чен, Dominga Sotomayor
Invisible Demons Invisible demons: tuhon merkit
Рахул Джайн
Futura Futura
Франческо Мунци, Пьетро Марчелло, Аличе Рорвахер
Oscar Micheaux: The Superhero of Black Filmmaking Oscar Micheaux: The Superhero of Black Filmmaking
Francesco Zippel
The Velvet Underground The Velvet Underground
Тодд Хейнс
The Storms of Jeremy Thomas The Storms of Jeremy Thomas
Марк Казинс
Val Val
Ting Poo, Leo Scott
New Worlds: The Cradle of Civilization New Worlds: The Cradle of Civilization
Andrew Muscato
Маркс может подождать 7.4
Маркс может подождать Marx può aspettare
Марко Беллоккьо
Год вечной бури 6.1
Год вечной бури The Year of the Everlasting Storm
Джафар Панахи, Лора Пойтрас, Апитчатпон Вирасетакул, Дэвид Лоури, Малик Бут, Энтони Чен, Dominga Sotomayor
История кино: Новое поколение 7.3
История кино: Новое поколение The Story of Film: A New Generation
Марк Казинс
Смотреть трейлер
Black Notebooks: Ronit Cahiers Noirs
Шломи Элькабец
I'm So Sorry I'm So Sorry
Жао Лианг
H6 H6
Ye Ye
Futura Futura
Франческо Мунци, Пьетро Марчелло, Аличе Рорвахер
7.0
Animal
Сирил Дион
Золотой глаз – особое упоминание
Бабий Яр. Контекст 7.7
Бабий Яр. Контекст Babi Yar. Context
Сергей Лозница A film with masterful editing and a director who has meticulously woven a lost part of the story into the continuum of our collective memory.
Победитель
Каннская премия за саундтрек / Лучший композитор
Аннетт 6.1
Аннетт Annette
Ron Mael, Russell Mael
Победитель
Смотреть трейлер
Париж, 13-й округ 6.8
Париж, 13-й округ Les Olympiades
Rone
Победитель
Смотреть трейлер
Премия Kering «Женщины в движении» / Премия Kering «Женщины в движении»
Сальма Хайек
Сальма Хайек
Победитель
Главный приз Недели критики
Feathers Feathers
Omar El Zohairy
Победитель
Все номинанты
Libertad Libertad
Клара Роке
Olga Olga
Elie Grappe
Под облаками 6.4
Под облаками Rien à foutre
Эммануэль Марре, Жюли Лекустр
Смотреть трейлер
Small Body Piccolo corpo
Laura Samani
The Gravedigger's Wife Guled & Nasra
Khadar Ayderus Ahmed
Под облаками 6.4
Под облаками Rien à foutre
Эммануэль Марре, Жюли Лекустр
Смотреть трейлер
Amparo Amparo
Simón Mesa Soto
Премия Фонда Луи Редерера «Восходящая звезда»
Amparo Amparo
Sandra Melissa Torres
Победитель
Приз "Отрытие Лейтц Синема"
Lili Alone Lili Alone
Jing Zou
Победитель
«Особый взгляд» – приз за оригинальность
Агнец 6.4
Агнец Lamb
Вальдимар Йоханнссон
Победитель
Смотреть трейлер
«Особый взгляд» – приз за мужество
La civil La civil
Teodora Mihai
Победитель
CST Художник - Приз технического специалиста
Петровы в гриппе 6.8
Петровы в гриппе Petrovy v grippe
Vladislav Opelyants Chief director of photography
Победитель
Смотреть трейлер
Премия CST молодому кинотехнику
Mi iubita, mon amour Mi iubita, mon amour
Armance Durix Head sound engineer
Победитель
Дань уважения Пьеру Анженье / Премия Пьера Анженье "ExcelLens" за операторскую работу
Agnès Godard
Победитель
Дань уважения Пьеру Анженье / Специальная награда Анженье
Pamela Albarran
Победитель
Премия "Канны XR x VeeR Future" / Лучший интерактивный VR-опыт
Все номинанты
Under the pillow Under the pillow
Georgy Molodtsov
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Азог или Болг? Почему главный враг в «Хоббите» не тот, кого придумал Толкин
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше