Всё прошло хорошо. Дублированный тизер
Всё прошло хорошо. Дублированный тизер
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 21 декабря 2021
Всё прошло хорошо
– Привычный уклад жизни сестёр переворачивается, когда их отец попадает в больницу. Его неожиданная просьба ставит дочерей перед непростым выбором.
Развернуть
Комментарии
Обсудить в чате
Ferensy
13 июля 2023, 13:50
Оценка
Фильм понравился. Особенно живыми персонажами, как бы это странно тут не звучало.
Когда смотришь фильмы ужасов. самое страшное в них это незнание. Вероятно по этому человек и боится смерти. Что будет после, что будет в момент. Фильм хорошо показывает метания персонажа от мольбы об эвтаназии, до страха перед своим же выбором.
Особенно тяжело смотреть на близких, которые хотят помочь любимому человеку, но его метания, ставят их в сложные ситуации, а порой и просто юридически опасные.
Тем не менее фильм хороший. Сложный, но хороший. Я рад что его посмотрел.
После фильма захотелось о многом подумать и посмотреть на многое с другой стороны, а разве не такое хочет услышать каждый творец, который делает что-то для людей?
13 июля 2023, 13:50
0
0
Киноафиша.инфо
13 июля 2023, 19:09
в ответ на сообщение
Ferensy от 13 июля 2023, 13:50
Добрый вечер! Спасибо за отзыв!
13 июля 2023, 19:09
0
0
