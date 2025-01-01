Меню
Киноафиша Кинофестивали Каннский кинофестиваль События Каннский кинофестиваль 1969

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 1969 году

Место проведения Франция
Дата проведения 8 мая 1969 - 23 мая 1969
Золотая пальмовая ветвь
Если… 7.6
Если… If…
Линдсей Андерсон
Победитель
Все номинанты
Осада 7.7
Осада Matzor
Джильберто Тофано
Все добрые земляки 7.2
Все добрые земляки Vsichni dobrí rodáci
Войцех Ясны
Antonio das Mortes O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro
Glauber Rocha Festival title: Antonio-das-mortes.
The Prime of Miss Jean Brodie The Prime of Miss Jean Brodie
Роналд Ним
Дзета 8.2
Дзета Z
Коста-Гаврас
Скоро будет конец света 7.2
Скоро будет конец света Bice skoro propast sveta
Александр Петрович
Свидание 6.1
Свидание The Appointment
Сидни Люмет
Hymn to a Tired Man Nihon no seishun
Масаки Кобаяси
Flashback Flashback
Raffaele Andreassi
Охота на мух 6.5
Охота на мух Polowanie na muchy
Анджей Вайда
Adalen 31 Ådalen 31
Бу Видерберг
Don't Let the Angels Fall Don't Let the Angels Fall
George Kaczender
Isadora Isadora
Карел Рейш
Большая любовь 7.5
Большая любовь Grand amour, Le
Пьер Этекс
Machine Gun McCain Gli intoccabili
Джулиано Монтальдо
Моя ночь у Мод 6.7
Моя ночь у Мод Ma nuit chez Maud
Эрик Ромер
Spain Again España otra vez
Jaime Camino
Calcutta Calcutta
Луи Маль
Беспечный ездок 7.1
Беспечный ездок Easy Rider
Деннис Хоппер
Man on Horseback Michael Kohlhaas - Der Rebell
Фолькер Шлендорф
Конец священника 7.1
Конец священника Faráruv konec
Эвальд Шорм
Диллинджер мертв 7.0
Диллинджер мертв Dillinger è morto
Марко Феррери
The Man Who Thought Life Manden der tænkte ting
Jens Ravn
Love Circle Metti, una sera a cena
Джузеппе Патрони Гриффи
Slaves Slaves
Herbert J. Biberman
Премия ФИПРЕССИ
Андрей Рублев 7.8
Андрей Рублев Andrey Rublyov
Андрей Тарковский
Победитель
Главный приз жюри / Лучший короткометражный фильм
La pince à ongles La pince à ongles
Жан-Клод Каррьер
Победитель
Главный приз жюри
Adalen 31 Ådalen 31
Бу Видерберг
Победитель
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Cîntecele Renasterii Cîntecele Renasterii
Mirel Iliesiu
Победитель
Все номинанты
World of Man World of Man
Michael Collyer, Albert Fischer
Niebieska kula Niebieska kula
Miroslaw Kijowicz
Das verräterische Herz Das verräterische Herz
Paul Anczykowski
L'homme aux chats L'homme aux chats
Henri Glaeser
La pince à ongles La pince à ongles
Жан-Клод Каррьер
World of Man World of Man
Michael Collyer, Albert Fischer
Moc osudu Moc osudu
Иржи Брдечка
El triunfo de la muerte El triunfo de la muerte
José María Gutiérrez Santos
Le ballet des Jacungos Le ballet des Jacungos
Jean Manzon
Su sambene non est aba (Il sangue non è acqua) Su sambene non est aba (Il sangue non è acqua)
Guido Gomas, Manfredo Manfredi
Red Arrows Red Arrows
John Edwards
Short Seven Short Seven
Jonne Severijn
Su sambene non est aba (Il sangue non è acqua) Su sambene non est aba (Il sangue non è acqua)
Guido Gomas, Manfredo Manfredi
Toccata Toccata
Herman van der Horst
Главный технический приз – особое упоминание
Все добрые земляки 7.2
Все добрые земляки Vsichni dobrí rodáci
Войцех Ясны
Победитель
Toccata Toccata
Herman van der Horst
Победитель
Cîntecele Renasterii Cîntecele Renasterii
Mirel Iliesiu
Победитель
Лучший актер
Дзета 8.2
Дзета Z
Жан-Луи Трентиньян
Победитель
Лучшая актриса
Isadora Isadora
Ванесса Редгрейв
Победитель
Лучший режиссер
Antonio das Mortes O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro
Glauber Rocha Tied with Vsichni dobrí rodáci (1969).
Победитель
Все добрые земляки 7.2
Все добрые земляки Vsichni dobrí rodáci
Войцех Ясны Tied with O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro (1969).
Победитель
Приз жюри
Дзета 8.2
Дзета Z
Коста-Гаврас Unanimously.
Победитель
Лучшая первая работа
Беспечный ездок 7.1
Беспечный ездок Easy Rider
Деннис Хоппер
Победитель
Год проведения
Номинации

