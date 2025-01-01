Меню
Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 2012 году

Место проведения Франция
Дата проведения 16 мая 2012 - 27 мая 2012

65-й Каннский кинофестиваль прошёл с 16 по 27 мая 2012 года. Председателем жюри смотра стал итальянский кинорежиссёр Нанни Моретти, главным в программе «Особый взгляд» был британский актёр Тим Рот.

Фестиваль открылся лентой Уэса Андерсона «Королевство полной луны», на красной дорожке открытия собрались многочисленные голливудские звезды - Билл Мюррей, Брюс Уиллис, Тильда Суинтон, Эдвард Нортон, Джейсон Шварцман.

Церемонию открытия провела звезда фильма «Артист» Беренис Бежо. После её вступительных слов на сцене появилась певица Бет Дитто, исполнившая композицию, посвящённую памяти Мэрилин Монро.

В состав жюри основного конкурса вошли:

  • Нанни Моретти, режиссёр
  • Эмманюэль Дево, актриса
  • Жан-Поль Готье, модельер
  • Диана Крюгер, актриса
  • Юэн Макгрегор, актёр
  • Александр Пэйн, режиссёр
  • Рауль Пек, режиссёр
Золотая пальмовая ветвь
Любовь 7.4
Любовь Amour
Михаэль Ханеке
Победитель
Все номинанты
Реальность 6.5
Реальность Reality
Маттео Гарроне
В другой стране 6.0
В другой стране Da-reun na-ra-e-suh
Хон Сан-су
The Taste of Money Donui mat
Им Санг Су
Рай. Любовь 6.5
Рай. Любовь Paradies: Liebe
Ульрих Зайдль
В тумане 6.6
В тумане V tumane
Сергей Лозница
Ржавчина и кость 7.6
Ржавчина и кость De rouille et d'os / Rust & Bone
Жак Одиар
После мрака свет 6.8
После мрака свет Post Tenebras Lux
Карлос Рейгадас
За холмами 7.0
За холмами Dupa dealuri
Кристиан Мунджиу
Корпорация "Святые моторы" 7.5
Корпорация "Святые моторы" Holy Motors
Леос Каракс
Королевство полной луны 7.5
Королевство полной луны Moonrise Kingdom
Уэс Андерсон
Ограбление казино 6.4
Ограбление казино Killing Them Softly
Эндрю Доминик
Доля ангелов 7.2
Доля ангелов The Angels' Share
Кен Лоуч
Like Someone in Love Like Someone in Love
Аббас Киаростами
Вы еще ничего не видели 6.4
Вы еще ничего не видели Vous n'avez encore rien vu
Ален Рене
Мад 7.6
Мад Mud
Джефф Николс
Газетчик 6.3
Газетчик The Paperboy
Ли Дэниелс
After the Battle Baad el mawkeaa
Yousry Nasrallah
На дороге 6.8
На дороге On the road
Уолтер Саллес
Охота 8.1
Охота Jagten
Томас Винтерберг
Космополис 5.2
Космополис Cosmopolis
Дэвид Кроненберг
Самый пьяный округ в мире 7.4
Самый пьяный округ в мире Lawless
Джон Хиллкоут
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
В тумане 6.6
В тумане V tumane
Сергей Лозница
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Две недели режиссеров
Rachid Djaidani
Hold Back
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / В некоторой перспективе
Звери дикого Юга 7.5
Звери дикого Юга Beasts of the Southern Wild
Бен Зайтлин
Победитель
Главный приз жюри
Реальность 6.5
Реальность Reality
Маттео Гарроне
Победитель
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Silent Sessiz - Be Deng
L. Rezan Yesilbas
Победитель
Yardbird Yardbird
Michael Spiccia
Cockaigne Cockaigne
Emilie Verhamme
Night Shift Night Shift
Zia Mandviwalla
Mi santa mirada Mi santa mirada
Álvaro Aponte Centeno
Herd Leader Chef de meute
Chloé Robichaud
The Chair The Chair
Grainger David
Falastein, sandouk al intezar lil burtuqal Falastein, sandouk al intezar lil burtuqal
Bassam Sammy Chekhes
This Path Ahead Ce chemin devant moi
Hamé Bourokba
Gasp Gasp
Eicke Bettinga
Премия молодежи / Молодежная премия
Корпорация "Святые моторы" 7.5
Корпорация "Святые моторы" Holy Motors
Леос Каракс
Победитель
Лучший актер
Охота 8.1
Охота Jagten
Мадс Миккельсен
Победитель
Лучшая актриса
За холмами 7.0
За холмами Dupa dealuri
Козмина Стратан, Кристина Флутур
Победитель
Лучший режиссер
После мрака свет 6.8
После мрака свет Post Tenebras Lux
Карлос Рейгадас
Победитель
Лучший сценарий
За холмами 7.0
За холмами Dupa dealuri
Кристиан Мунджиу
Победитель
Премия Канал+
Circle Line Circle Line
Su-won Shin
Победитель
Премия «Синефондасьон»
Дорога на... 5.6
Дорога на... Road to...
Таисия Игуменцева
Победитель
The Raptures Les ravissements
Arthur Cahn
The Camp in Razoare Tabara din Razoare
Cristi Iftime
Abigail Abigail
Matthew James Reilly
Behind the Olive Trees Khalfi shajar al zaytoun
Pascale Abou Jamra
Dog Leash Resen
Eti Tsicko
Matteus Matteus
Leni Huyghe
The Ballad of Finn + Yeti The Ballad of Finn + Yeti
Meryl O'Connor
Riyoushi Riyoushi
Shôichi Akino
Slug Invasion Slug Invasion
Casper Wermuth, Morten Baunbjerg Helgeland
Terra Terra
Пьеро Мессина
Head Over Heels Head Over Heels
Тимоти Рекарт
The Hosts Los anfitriones
Miguel Angel Moulet
Could See a Puma Pude ver un puma
Eduardo Williams
Tambylles Tambylles
Michal Hogenauer
Главный приз Недели критики
Aquí y Allá: Here and There Aquí y allá
Антонио Мендез Эспарза
Победитель
Sofia's Last Ambulance Poslednata lineika na Sofia
Ilian Metev
Peddlers Peddlers
Васан Бала
Beyond the Walls Hors les murs
David Lambert
Соседи Бога 6.8
Соседи Бога Ha-Mashgihim
Мэни Яэш
Галопом 5.8
Галопом Au galop
Луи-До де Ланкесэ
The Wild Ones Los salvajes
Алехандро Фадель
Золотая камера / Золотая камера
Звери дикого Юга 7.5
Звери дикого Юга Beasts of the Southern Wild
Бен Зайтлин
Победитель
Мусор 7.8
Мусор Trashed
Кандида Брэди
Антивирус 5.6
Антивирус Antiviral
Брэндон Кроненберг
Me and Me Dad Me and Me Dad
Августина 6.1
Августина Augustine
Алис Винокур
Beyond the Walls Hors les murs
David Lambert
Соседи Бога 6.8
Соседи Бога Ha-Mashgihim
Мэни Яэш
Галопом 5.8
Галопом Au galop
Луи-До де Ланкесэ
Сломленные 6.9
Сломленные Broken
Руфус Норрис
The King of Pigs Dwae-ji-ui wang
Ён Сан-хо
Комната 237 6.2
Комната 237 Room 237
Родни Ашер
Красные хвосты 6.7
Красные хвосты Red Tails
Энтони Хемингуэй
Aliyah Alyah
Эли Важеман
The Wild Ones Los salvajes
Алехандро Фадель
The Towrope La sirga
William Vega
Aquí y Allá: Here and There Aquí y allá
Антонио Мендез Эспарза
Подпольное детство 6.7
Подпольное детство Infancia clandestina
Бенджамин Авила
Sofia's Last Ambulance Poslednata lineika na Sofia
Ilian Metev
Villegas Villegas
Гонсало Тобаль
Hold Back Rengaine
Rachid Djaidani
Сапфиры 7.1
Сапфиры The Sapphires
Уэйн Блэр
Гони бабки. Лето в Нью-Йорке 4.9
Гони бабки. Лето в Нью-Йорке Gimme the Loot
Адам Леон
La Playa D.C. La Playa D.C.
Juan Andrés Arango Garcia
Peddlers Peddlers
Васан Бала
A Respectable Family Yek khanévadéh-e mohtaram
Масуд Бахши
Приз жюри
Доля ангелов 7.2
Доля ангелов The Angels' Share
Кен Лоуч
Победитель
Приз Экуменического жюри
Охота 8.1
Охота Jagten
Томас Винтерберг In "The Hunt", Lucas, an inherently good man becomes the target of a community torn apart by lies, manipulation and betrayal ; where he continually fights for his lost friendship's, forgiveness and reputation. Thomas Vinterberg's direction gives us a strong statement: showing us a new way of looking at modern society where men and children are concerned; things are not always what they seem!
Победитель
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Звери дикого Юга 7.5
Звери дикого Юга Beasts of the Southern Wild
Бен Зайтлин "Beasts of the Southern Wild", a brilliant film debut from Benh Zeitlin illustrates the fundamental issues of freedom, human life and parental love with boundless emotion and true originality. The authenticity of the acting and cinematography are present from beginning to end. A true ode to the meaning of life, love and hope!
Победитель
Премия «Особый взгляд»
После Люсии 6.8
После Люсии Después de Lucía
Мишель Франко
Победитель
Гавана, я люблю тебя 6.2
Гавана, я люблю тебя 7 días en La Habana
Бенисио Дель Торо, Лоран Канте, Хулио Медем, Гаспар Ноэ, Элиа Сулейман, Хуан Карлос Табио, Пабло Траперо
Большая вечеринка 4.6
Большая вечеринка Le grand soir
Бенуа Делепин, Гюстав Керверн
Children of Sarajevo Djeca
Aida Begic
Ренуар. Последняя любовь 6.3
Ренуар. Последняя любовь Renoir
Жиль Бурдо
Звери дикого Юга 7.5
Звери дикого Юга Beasts of the Southern Wild
Бен Зайтлин
Гони бабки. Лето в Нью-Йорке 4.9
Гони бабки. Лето в Нью-Йорке Gimme the Loot
Адам Леон
Гавана, я люблю тебя 6.2
Гавана, я люблю тебя 7 días en La Habana
Бенисио Дель Торо, Лоран Канте, Хулио Медем, Гаспар Ноэ, Элиа Сулейман, Хуан Карлос Табио, Пабло Траперо
Miss Lovely Miss Lovely
Ашим Ахлувалиа
Student Student
Дарежан Омирбаев
После любви 6.7
После любви A perdre la raison
Жоаким Лафосс
И все же Лоранс 7.0
И все же Лоранс Laurence Anyways
Ксавье Долан
Признания отпрыска века 4.4
Признания отпрыска века Confession of a Child of the Century
Сильви Веред
Белый слон 6.5
Белый слон Elefante blanco
Пабло Траперо
La Playa D.C. La Playa D.C.
Juan Andrés Arango Garcia
Horses of God Les chevaux de Dieu
Набиль Аюш
Mystery Fu cheng mi shi
Лоу Е
Пирога 6.8
Пирога La pirogue
Мусса Туре
Three Worlds Trois mondes
Катрин Корсини
Мисима. Финальная глава 5.9
Мисима. Финальная глава 11.25 jiketsu no hi: Mishima Yukio to wakamono-tachi
Кодзи Вакамацу
Антивирус 5.6
Антивирус Antiviral
Брэндон Кроненберг
Большая вечеринка 4.6
Большая вечеринка Le grand soir
Бенуа Делепин, Гюстав Керверн
Премия SACD
Соседи Бога 6.8
Соседи Бога Ha-Mashgihim
Мэни Яэш
Победитель
Большой Золотой Рельс
Beyond the Walls Hors les murs
David Lambert
Победитель
Малый Золотой Рельс
It's Not a Cowboy Movie Ce n'est pas un film de cow-boys
Бенжамен Парен
Победитель
Премия Франсуа Шале
Horses of God Les chevaux de Dieu
Набиль Аюш
Победитель
Золотая карета
Приз "С уважением, молодой человек"
Звери дикого Юга 7.5
Звери дикого Юга Beasts of the Southern Wild
Бен Зайтлин
Победитель
Премия C.I.C.A.E.
Нет 7.1
Нет No
Пабло Ларраин
Победитель
3 3
Pablo Stoll
The Repentant El taaib
Мерзак Аллуаш
Мы и я 6.1
Мы и я The We and the I
Мишель Гондри
Operation Libertad Operation Libertad
Nicolas Wadimoff
Hold Back Rengaine
Rachid Djaidani
Fogo Fogo
Yulene Olaizola
The Towrope La sirga
William Vega
Camille Rewinds Camille redouble
Ноэми Львовски
Подпольное детство 6.7
Подпольное детство Infancia clandestina
Бенджамин Авила
Aliyah Alyah
Эли Важеман
Прощай, Берта, или Похороны бабушки 6.0
Прощай, Берта, или Похороны бабушки Adieu Berthe - L'enterrement de mémé
Брюно Подалидес
Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя 7.9
Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя Ernest and Celestine
Стефан Обье, Венсан Патар, Бенжамин Реннер
The King of Pigs Dwae-ji-ui wang
Ён Сан-хо
Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя 7.9
Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя Ernest and Celestine
Стефан Обье, Венсан Патар, Бенжамин Реннер
Комната 237 6.2
Комната 237 Room 237
Родни Ашер
Gangs of Wasseypur Gangs of Wasseypur
Анураг Кашьяп
Ночь напротив 6.1
Ночь напротив La noche de enfrente
Рауль Руис
A Respectable Family Yek khanévadéh-e mohtaram
Масуд Бахши
Dangerous Liaisons Wi-heom-han gyan-gye
Хо Джин-хо
Dream and Silence Sueño y silencio
Jaime Rosales
Премия ACID / Премия ACID
The Wild Ones Los salvajes
Алехандро Фадель
Победитель
Лейбл "Европа Синема" / Лейбл "Европа Синема"
The Repentant El taaib
Мерзак Аллуаш
Победитель
Шопард Трофи / Женское откровение
Шейлин Вудли
Шейлин Вудли
Победитель
Шопард Трофи / Мужское откровение
Эзра Миллер
Эзра Миллер
Победитель
«Особый взгляд» — лучшая женская роль
И все же Лоранс 7.0
И все же Лоранс Laurence Anyways
Сюзанн Клеман
Победитель
После любви 6.7
После любви A perdre la raison
Эмили Декьенн
Победитель
«Особый взгляд» — специальный приз жюри
Большая вечеринка 4.6
Большая вечеринка Le grand soir
Бенуа Делепин, Гюстав Керверн
Победитель
Большая вечеринка 4.6
Большая вечеринка Le grand soir
Бенуа Делепин, Гюстав Керверн
Победитель
Премия SACD (Две недели режиссеров) / Премия SACD
Camille Rewinds Camille redouble
Ноэми Львовски
Победитель
Выставка молодых режиссеров Американского павильона
I Am Neda I Am Neda
Nicole Sadighi
«Особый взгляд» — особое отличие жюри
Children of Sarajevo Djeca
Aida Begic
Победитель
Премия за выдающиеся достижения "France 4"
Sofia's Last Ambulance Poslednata lineika na Sofia
Ilian Metev
Победитель
Премия Вулкаина техническому художнику
Охота 8.1
Охота Jagten
Шарлотта Бруус Кристенсен
Победитель
Премия SACD (Две недели режиссеров) — особое упоминание / Премия SACD (Две недели режиссеров)
Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя 7.9
Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя Ernest and Celestine
Стефан Обье, Венсан Патар, Бенжамин Реннер
Победитель
Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя 7.9
Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя Ernest and Celestine
Стефан Обье, Венсан Патар, Бенжамин Реннер
Победитель
Премия Илли
The Curse The Curse
Fyzal Boulifa
Победитель
Премия Илли – особое упоминание
Os Vivos Também Choram Os Vivos Também Choram
Победитель
Квир-пальма
И все же Лоранс 7.0
И все же Лоранс Laurence Anyways
Ксавье Долан
Победитель
Премия "Открытие"
Un dimanche matin Un dimanche matin
Damien Manivel
Победитель
Red River Fleuve rouge, sông hông
François Leroy, Stéphanie Lansaque
Circle Line Circle Line
Su-won Shin
Return Hazara
Shay Levi
Family Dinner Middag med familjen
Stefan Constantinescu
Yeguas y cotorras Yeguas y cotorras
Natalia Garagiola
Doppelgänger O Duplo
Джулиана Рохас
Orizont Orizont
Паул Негоеску
The Dickslap La bifle
Jean-Baptiste Saurel
It's Not a Cowboy Movie Ce n'est pas un film de cow-boys
Бенжамен Парен
Пальмовая собака
Раз! Два! Три! Умри! 5.9
Раз! Два! Три! Умри! Sightseers
Ged, Smurf
Победитель
Раз! Два! Три! Умри! 5.9
Раз! Два! Три! Умри! Sightseers
Ged, Smurf
Победитель
Пальмовая собака – приз жюри
Большая вечеринка 4.6
Большая вечеринка Le grand soir
Billy Bob
Победитель
Премия "Открытие" – особое упоминание
Doppelgänger O Duplo
Джулиана Рохас
Победитель
Квир-пальма - короткометражный фильм
It's Not a Cowboy Movie Ce n'est pas un film de cow-boys
Бенжамен Парен
Победитель
Пальме де Вискерс
Королевство полной луны 7.5
Королевство полной луны Moonrise Kingdom
-Tabitha
Победитель
Год проведения
Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
