65-й Каннский кинофестиваль прошёл с 16 по 27 мая 2012 года. Председателем жюри смотра стал итальянский кинорежиссёр Нанни Моретти, главным в программе «Особый взгляд» был британский актёр Тим Рот.

Фестиваль открылся лентой Уэса Андерсона «Королевство полной луны», на красной дорожке открытия собрались многочисленные голливудские звезды - Билл Мюррей, Брюс Уиллис, Тильда Суинтон, Эдвард Нортон, Джейсон Шварцман.

Церемонию открытия провела звезда фильма «Артист» Беренис Бежо. После её вступительных слов на сцене появилась певица Бет Дитто, исполнившая композицию, посвящённую памяти Мэрилин Монро.

В состав жюри основного конкурса вошли: