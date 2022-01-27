Меню
Трейлеры
Паранормальные. Дублированный трейлер
Паранормальные. Дублированный трейлер
Дата публикации: 25 января 2022
Паранормальные
– Группа детей раскрывает свои таинственные и темные сверхъестественные способности. Оригинальный и захватывающий хоррор, в котором детские игры принимают опасный поворот.
zhizneradostnaia
27 января 2022, 16:59
Зря время потратила
27 января 2022, 16:59
Ferensy
31 июля 2023, 14:21
Фильм добротный. Смотрится примерно с 30 минуты на одном дыхании.
Особый шарм фильму придаёт норвежская атмосфера загорода, которая есть в оригинальном постере к фильму (а не к стандартному постеру с глазом, который характерен для всех ужастиков).
Очень понравилась актриса - мама в сцене, когда её больной ребёнок начинает разговаривать в песочнике с подругой. Это что-то за гранью.
Идея с темным миром, которую мы видели в Дозорах или пока ещё свежем Очень странные дела, тут смотрится прекрасно. Её совсем не много и она многое объясняет.
Последняя сцена битвы - классная задумка. Именно таким образом и должны происходить битвы сверхлюдей. Обыденно. Мрачно. Жестоко. А не всякие эти битвы между бессмертными супергероями.
Итого:
Возможно я очень редко смотрю подобное кино, но именно этот фильм мне зашел. Персонажи интересные, развиваются. У каждого есть своя небольшая, но абсолютно понятная история.
31 июля 2023, 14:21
Ferensy
11 августа 2023, 02:42
Пересмотрел фильм ещё раз. Явно 10 из 10. Отличная картина, которая может пугать на ровном месте.
11 августа 2023, 02:42
Киноафиша.инфо
11 августа 2023, 15:32
в ответ на сообщение
Ferensy от 31 июля 2023, 14:21
Добрый день! Спасибо за отзыв!
11 августа 2023, 15:32
Киноафиша.инфо
11 августа 2023, 15:32
в ответ на сообщение
Ferensy от 11 августа 2023, 02:42
Рады, что фильм сумел вас напугать!
11 августа 2023, 15:32
6.8
Паранормальные
драма, ужасы, триллер, 2021, Норвегия / Швеция / Дания / Великобритания / Франция / Финляндия
