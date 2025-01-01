Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Каннский кинофестиваль События Каннский кинофестиваль 1973

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 1973 году

Место проведения Франция
Дата проведения 10 мая 1973 - 25 мая 1973
Золотая пальмовая ветвь
The Hireling The Hireling
Alan Bridges Tied with Scarecrow (1973).
Победитель
Пугало 7.5
Пугало Scarecrow
Джерри Шатцберг Tied with The Hireling (1973).
Победитель
Все номинанты
The Invitation L'invitation
Клод Горетта
One Hamlet Less Un Amleto di meno
Carmelo Bene
Большая жратва 7.1
Большая жратва Grande bouffe, La
Марко Феррери
Love & Anarchy Film d'amore e d'anarchia, ovvero 'stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza...'
Лина Вертмюллер
Godspell Godspell: A Musical Based on the Gospel According to St. Matthew
Дэвид Грин
Petöfi '73 Petöfi '73
Ferenc Kardos
Secrets of a Nurse Bisturi, la mafia bianca
Луиджи Дзампа
Мамочка и шлюха 7.8
Мамочка и шлюха La maman et la putain
Жан Эсташ
Дикая планета 7.9
Дикая планета Planete sauvage, La
Рене Лалоукс
Смотреть трейлер
Belle Belle
Андре Дельво
Electra Glide in Blue Electra Glide in Blue
James William Guercio
La otra imagen La otra imagen
Антонио Рибас
Vogliamo i colonnelli Vogliamo i colonnelli
Марио Моничелли
Far West Le Far-West
Жак Брель
The Vows A Promessa
António de Macedo
Jeremy Jeremy
Arthur Barron
The Death of a Lumberjack La mort d'un bûcheron
Gilles Carle
The Effect of Gamma Rays on Man-in-the-Moon Marigolds The Effect of Gamma Rays on Man-in-the-Moon Marigolds
Пол Ньюман
Санаторий под Клепсидрой 7.5
Санаторий под Клепсидрой Sanatorium pod klepsydra
Войцех Хас
Монолог 7.4
Монолог Monolog
Илья Авербах
О, счастливчик! 7.0
О, счастливчик! O lucky man!
Линдсей Андерсон
Анна и волки 7.4
Анна и волки Ana y los lobos
Карлос Саура
Премия ФИПРЕССИ
Большая жратва 7.1
Большая жратва Grande bouffe, La
Марко Феррери Tied with La maman et la putain (1973).
Победитель
Мамочка и шлюха 7.8
Мамочка и шлюха La maman et la putain
Жан Эсташ Tied with La grande bouffe (1973).
Победитель
Главный приз жюри
Мамочка и шлюха 7.8
Мамочка и шлюха La maman et la putain
Жан Эсташ
Победитель
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Balablok Balablok
Bretislav Pojar
Победитель
Все номинанты
Langage du geste Langage du geste
Kamal El-Shaikh
Space Boy Space Boy
Renate Druks
La tête La tête
Emile Bourget
Az 1812-es év Az 1812-es év
Sándor Reisenbüchler
Skagen 1972 Skagen 1972
Claus Weeke
La ligne de Sceaux La ligne de Sceaux
Jean-Paul Török
Главный технический приз / Технический главный приз
Шепоты и крики 7.7
Шепоты и крики Cries and Whispers
Ингмар Бергман
Победитель
Лучший актер
Love & Anarchy Film d'amore e d'anarchia, ovvero 'stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza...'
Джанкарло Джаннини
Победитель
Лучшая актриса
The Effect of Gamma Rays on Man-in-the-Moon Marigolds The Effect of Gamma Rays on Man-in-the-Moon Marigolds
Джоэнн Вудворд
Победитель
Приз жюри / Лучший короткометражный фильм
Az 1812-es év Az 1812-es év
Sándor Reisenbüchler
Победитель
Приз жюри
The Invitation L'invitation
Клод Горетта Tied with Sanatorium pod Klepsydra (1973).
Победитель
Санаторий под Клепсидрой 7.5
Санаторий под Клепсидрой Sanatorium pod klepsydra
Войцех Хас Tied with L'invitation (1973).
Победитель
Международная премия / Драматический фильм
The Invitation L'invitation
Клод Горетта
Победитель
Специальная награда
Дикая планета 7.9
Дикая планета Planete sauvage, La
Рене Лалоукс
Победитель
Смотреть трейлер
The Hireling The Hireling
Сара Майлз
Победитель
Лучшая первая работа
Jeremy Jeremy
Arthur Barron
Победитель
Премия OCIC
Пугало 7.5
Пугало Scarecrow
Джерри Шатцберг
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
«Долгая прогулка» могла и дальше пылиться на полке: Кинг сделал так, что у студии не осталось выбора — вот его главное условие
«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше