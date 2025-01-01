Меню
Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 1975 году

Место проведения Франция
Дата проведения 9 мая 1975 - 23 мая 1975
Золотая пальмовая ветвь
Chronicle of the Years of Fire Ahdat Sanawovach El-Djamr
Mohammed Lakhdar-Hamina
Победитель
Все номинанты
Марикен из Ньюмейхен 7.0
Марикен из Ньюмейхен Mariken van Nieumeghen
Йос Стеллинг
Pastoral: To Die in the Country Den-en ni shisu
Сюдзи Тэраяма
Ленни 7.6
Ленни Lenny
Боб Фосси
Special Section Section spéciale
Коста-Гаврас
The Amulet of Ogum O Amuleto de Ogum
Нельсон Перейра Дос Сантос
Man Friday Man Friday
Джек Голд
Aloïse Aloïse
Liliane de Kermadec
Каждый за себя, а Бог против всех 7.2
Каждый за себя, а Бог против всех Jeder für sich und Gott gegen alle
Вернер Херцог
Приказы 8.1
Приказы Les ordres
Michel Brault
Cher Victor Ce cher Victor
Робин Дэвис
Do You Hear the Dogs Barking? ¿No oyes ladrar los perros?
François Reichenbach
Касание Дзен 7.6
Касание Дзен Hsia nu
Кинг Ху
Любовь моя, Электра 7.0
Любовь моя, Электра Szerelmem, Elektra
Миклош Янчо
Lotte in Weimar Lotte in Weimar
Egon Günther
Они сражались за Родину 8.4
Они сражались за Родину Oni srazhalis za rodinu
Сергей Бондарчук
Yuppi du Yuppi du
Адриано Челентано
A Happy Divorce Un divorce heureux
Хеннинг Карлсен
Профессия: репортер 7.5
Профессия: репортер Professione: reporter / The passenger
Микеланджело Антониони
Запах женщины 7.4
Запах женщины Profumo di donna
Дино Ризи
Алиса здесь больше не живет 7.4
Алиса здесь больше не живет Alice Doesn't Live Here Anymore
Мартин Скорсезе
The Story of Sin Dzieje grzechu
Валериан Боровчик
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
Каждый за себя, а Бог против всех 7.2
Каждый за себя, а Бог против всех Jeder für sich und Gott gegen alle
Вернер Херцог
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Параллельные секции
Комедианты 7.9
Комедианты Thiasos, O
Тео Ангелопулос
Победитель
Главный приз жюри
Каждый за себя, а Бог против всех 7.2
Каждый за себя, а Бог против всех Jeder für sich und Gott gegen alle
Вернер Херцог
Победитель
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Lautrec Lautrec
Geoff Dunbar
Победитель
Все номинанты
WOW Women of the World WOW Women of the World
Faith Hubley
Pedestrians Pedestrians
Andrew Ruhl
Дарю тебе звезду 7.7
Дарю тебе звезду Daryu tebe zvezdu
Федор Хитрук
La corrida La corrida
Christian Broutin
Don't Don't
Robin Lehman
L'empreinte L'empreinte
Jacques Cardon
Kolory zycia Kolory zycia
Piotr Szpakowicz
Главный технический приз / Технический главный приз
Касание Дзен 7.6
Касание Дзен Hsia nu
Кинг Ху
Победитель
Лучший актер
Запах женщины 7.4
Запах женщины Profumo di donna
Витторио Гассман
Победитель
Лучшая актриса
Ленни 7.6
Ленни Lenny
Валери Перрайн
Победитель
Лучший режиссер
Приказы 8.1
Приказы Les ordres
Michel Brault Tied with Section spéciale (1975).
Победитель
Special Section Section spéciale
Коста-Гаврас Tied with Les ordres (1974).
Победитель
Приз жюри / Лучший короткометражный фильм
Дарю тебе звезду 7.7
Дарю тебе звезду Daryu tebe zvezdu
Федор Хитрук
Победитель
Приз Экуменического жюри
Каждый за себя, а Бог против всех 7.2
Каждый за себя, а Бог против всех Jeder für sich und Gott gegen alle
Вернер Херцог
Победитель
