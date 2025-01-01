Меню
Киноафиша Кинофестивали Каннский кинофестиваль События Каннский кинофестиваль 1952

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 1952 году

Место проведения Франция
Дата проведения 23 апреля 1952 - 10 мая 1952
Главный приз фестиваля
Отелло 7.6
Отелло Othello
Орсон Уэллс Tied with Due soldi di speranza (1952).
Победитель
Два гроша надежды 7.3
Два гроша надежды Due soldi di speranza
Ренато Кастеллани Tied with The Tragedy of Othello: The Moor of Venice (1951).
Победитель
Все номинанты
Desires Das letzte Rezept
Рольф Ханзен
Она танцевала одно лето 6.8
Она танцевала одно лето Hon dansade en sommar
Арне Маттсон
Son of the Nile Ibn el Nil
Юссеф Шахин
Nødlanding Nødlanding
Arne Skouen
A Devil of a Woman Der Weibsteufel
Wolfgang Liebeneiner
A Night of Love Lailat gharam
Ahmed Badrakhan
Pasó en mi barrio Pasó en mi barrio
Mario Soffici
Детективная история 7.5
Детективная история Detective Story
Уильям Уайлер
Cry, the Beloved Country Cry, the Beloved Country
Золтан Корда
Американец в Париже 7.4
Американец в Париже American In Paris, An
Винсент Миннелли
Tico-Tico no Fubá Tico-Tico no Fubá
Адольфо Чели
Arashi no naka no hara Arashi no naka no hara
Kôzô Saeki
The Medium The Medium
Gian Carlo Menotti
The Absentee La ausente
Julio Bracho
Surcos Surcos
José Antonio Nieves Conde
The Immortal Song Amar Bhoopali
Shantaram Rajaram Vankudre
6.3
Повесть о Гэндзи Genji monogatari
Кодзабуро Есимура
Шинель 7.5
Шинель Il cappotto
Альберто Латтуада
Three Women Trois femmes
Андре Мишель
Полицейские и воры 7.2
Полицейские и воры Guardie e ladri
Марио Моничелли, Стено
Вива, Сапата! 7.3
Вива, Сапата! Viva Zapata!
Элиа Казан
The Evil Forest Parsifal
Daniel Mangrané, Carlos Serrano de Osma
Умберто Д. 8.1
Умберто Д. Umberto D.
Витторио Де Сика
Unter den tausend Laternen Unter den tausend Laternen
Erich Engel
No Greater Love Herz der Welt
Харальд Браун
Лестница в небо 7.1
Лестница в небо Subida al cielo
Луис Бунюэль
Nami Nami
Noboru Nakamura
Encore Encore
Harold French, Pat Jackson, Anthony Pelissier
Фанфан-Тюльпан 7.1
Фанфан-Тюльпан Fanfan la tulipe
Кристиан-Жак
Le banquet des fraudeurs Le banquet des fraudeurs
Анри Сторк
María Morena María Morena
Педро Ласага, Хосе Мария Форке
We Are All Murderers Nous sommes tous des assassins
Андре Кайатт
Dead City Nekri politeia
Frixos Iliadis
Лучший актер
Вива, Сапата! 7.3
Вива, Сапата! Viva Zapata!
Марлон Брандо
Победитель
Лучшая актриса
Детективная история 7.5
Детективная история Detective Story
Ли Грант
Победитель
Лучший режиссер
Фанфан-Тюльпан 7.1
Фанфан-Тюльпан Fanfan la tulipe
Кристиан-Жак
Победитель
Лучший сценарий
Полицейские и воры 7.2
Полицейские и воры Guardie e ladri
Piero Tellini
Победитель
Специальный приз жюри
We Are All Murderers Nous sommes tous des assassins
Андре Кайатт
Победитель
Специальный приз жюри / Короткометражный фильм
Indian Village Indisk by
Arne Sucksdorff
Победитель
Награда / Лучший лирический фильм
The Medium The Medium
Gian Carlo Menotti
Победитель
Премия OCIC
Два гроша надежды 7.3
Два гроша надежды Due soldi di speranza
Ренато Кастеллани
Победитель
Премия OCIC – особое упоминание
The Life of Christ La vie de Jésus
Marcel Gibaud
Победитель
Лучшая музыка
Она танцевала одно лето 6.8
Она танцевала одно лето Hon dansade en sommar
Sven Sköld
Победитель
