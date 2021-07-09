Дело, 2021

Давид (Мераб Нинидзе) – профессор университета в провинциальном российском городке, который явно видел лучшие дни, – запускает кампанию в социальных сетях, призывая вывести местного мэра-коррупционера на чистую воду. Он решает нарисовать карикатуру на чиновника, занимающегося сексом со страусом. Почему же страус? На что главный герой фильма ответит: «А почему не страус?»

Несмотря на все это, главное то, что рисунок произвел слишком сильный эффект. Он настолько разозлил мэра, что тот решает натравить на профессора всех своих приспешников. Таким образом, Давида обвиняют в хищении крупной суммы денег, предназначенной для финансирования международной академической конференции.

Обожающий Ахматову и Мандельштама Давид рискует сам оказаться на месте тех, чьи голоса усердно пытаются заглушить.

Оказавшись под домашним арестом, он не знает, как ему дальше бороться за справедливость.

Его престарелая мать (Роза Хайруллина), которая раньше всегда была рядом, постоянно курила и засыпала его острой критикой, кажется теперь невероятно далекой. Его бывшая жена (Анастасия Мельникова) приносит еду и пытается поддержать его советом, но зависящая от нынешнего мужа-государственного деятеля, она не спешит помогать Давиду и предоставить ему доступ к квитанциям, которые бы помогли доказать всему городу, кто на самом деле является главным вором.

В этом мире запуганных людей только его адвокат Анна (Анна Михалкова) советует ему не сдаваться и гнуть свою линию до конца.

Однако те, кому не нужна правда бедного профессора, могут в конечном счете оказаться куда сильнее: они могут появиться посреди ночи в его квартире и попытаться его убить.