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Дело Дело
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Дело, 2021

2021 / Россия
4.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Драма с Александром Палем и Светланой Ходченковой о борьбе за справедливость
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Давид (Мераб Нинидзе) – профессор университета в провинциальном российском городке, который явно видел лучшие дни, – запускает кампанию в социальных сетях, призывая вывести местного мэра-коррупционера на чистую воду. Он решает нарисовать карикатуру на чиновника, занимающегося сексом со страусом. Почему же страус? На что главный герой фильма ответит: «А почему не страус?»

Несмотря на все это, главное то, что рисунок произвел слишком сильный эффект. Он настолько разозлил мэра, что тот решает натравить на профессора всех своих приспешников. Таким образом, Давида обвиняют в хищении крупной суммы денег, предназначенной для финансирования международной академической конференции. 

Обожающий Ахматову и Мандельштама Давид рискует сам оказаться на месте тех, чьи голоса усердно пытаются заглушить. 

Оказавшись под домашним арестом, он не знает, как ему дальше бороться за справедливость.

Его престарелая мать (Роза Хайруллина), которая раньше всегда была рядом, постоянно курила и засыпала его острой критикой, кажется теперь невероятно далекой. Его бывшая жена (Анастасия Мельникова) приносит еду и пытается поддержать его советом, но зависящая от нынешнего мужа-государственного деятеля, она не спешит помогать Давиду и предоставить ему доступ к квитанциям, которые бы помогли доказать всему городу, кто на самом деле является главным вором.

В этом мире запуганных людей только его адвокат Анна (Анна Михалкова) советует ему не сдаваться и гнуть свою линию до конца.

Однако те, кому не нужна правда бедного профессора, могут в конечном счете оказаться куда сильнее: они могут появиться посреди ночи в его квартире и попытаться его убить.

Продюсеру Артему Васильеву пришлось прервать работу над фильмом «Воздух» из-за пандемии и серьезных ограничений. Поэтому он решил временно заняться другим, менее масштабным проектом, которым как раз и является картина «Дело». Он обратился к сценарию, который был написан несколько лет назад Алексеем Германом-младшим и его соавтором Марией Огневой.

Съемочную группу и команду фильма собрали примерно за месяц. В итоге оставалось лишь решить вопрос с приездом актера Мераба Нинидзе, который на тот момент находился в Австрии. Однако и это создатели фильма смогли решить благодаря содействию Министерства культуры и Михаила Швыдкого. 

Съемки фильма проходили под Петербургом в живописном посёлке Репино. Весь материал успели отснять всего за 25 дней.  

Режиссер Алексей Герман-младший выиграл «Серебряного льва» на Венецианском кинофестивале за «Бумажного солдата» в 2008 году, а два его предыдущих фильма «Под электрическими облаками» и «Довлатов» были показаны на Берлинском кинофестивале. Тем не менее это первый фильм режиссера, который был представлен в официальном отборе Каннского кинофестиваля.

Премьера фильма прошла на Каннском кинофестивале в программе «Особый взгляд». 

Режиссер Алексей Герман-младший родился и вырос в творческой семье. Его отец также известный режиссер, мать – сценаристка, а дед – писатель.

Международным прокатом картины занимается компания MK2 Films.

Продюсированием картины занимается компания «Метрафилмс».

Продюсерами фильма выступили Артем Васильев, а также Юрий Степанов и Илья Цофин.

Фильм рассказывает о том, как преподаватель ВУЗа в небольшом городе сражается за справедливость. Он вступает в борьбу за свои идеалы, свое имя, а порой и за существование.

4.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 23 сентября 2021
Премьера в мире 9 июля 2021
Возраст 16+
Прокатчик All Media
Режиссер
Алексей Герман-младший
Алексей Герман-младший
В ролях
Мераб Нинидзе
Мераб Нинидзе
Анна Михалкова
Анна Михалкова
Роза Хайруллина
Роза Хайруллина
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова
Александр Паль
Александр Паль
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Новая картина Алексея Германа-мл. могла не выйти на экраны (или выйти значительно позднее), не окажись мы все заложниками пандемии. Режиссер работал совсем над другим проектом, более масштабным и дорогим «Воздухом», но из-за закрытия границ съемки пришлось приостановить. Тогда Герман занялся фильмом, снять который можно было в условиях локдауна, ведь главной декорацией является квартира главного героя. Давид Гурамович – профессор, специализирующийся в литературе Серебряного…
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