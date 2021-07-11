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Бабий Яр. Контекст
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Babi Yar. Context

Бабий Яр. Контекст, 2021

2021 / Украина / Нидерланды
7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8
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О фильме

Один из важнейших в мире режиссеров-киноархивистов Сергей Лозница в этот раз объединился с музеем «Бабий Яр», чтобы собрать исчерпывающее исследование истории киевского урочища, в котором остались навеки похоронены десятки и сотни тысяч человек, расстрелянных нацистами, в том числе огромное количество евреев. Лозница подходит к этому вопросу с максимально нейтральной позиции, отыскивает огромное количество материала, который ранее никогда не публиковался, и пытается благодаря этому фильму ответить на примере Бабьего Яра для себя на вопрос: как же устроен любой геноцид, каковы его симптомы и механизмы. Проще говоря, помещает ужас Бабьего Яра в глобальный контекст.

7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2021
Премьера в мире 11 июля 2021
Режиссер
Сергей Лозница
Сергей Лозница
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бабий Яр. Контекст 2 постера
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