Бабий Яр. Контекст, 2021

Один из важнейших в мире режиссеров-киноархивистов Сергей Лозница в этот раз объединился с музеем «Бабий Яр», чтобы собрать исчерпывающее исследование истории киевского урочища, в котором остались навеки похоронены десятки и сотни тысяч человек, расстрелянных нацистами, в том числе огромное количество евреев. Лозница подходит к этому вопросу с максимально нейтральной позиции, отыскивает огромное количество материала, который ранее никогда не публиковался, и пытается благодаря этому фильму ответить на примере Бабьего Яра для себя на вопрос: как же устроен любой геноцид, каковы его симптомы и механизмы. Проще говоря, помещает ужас Бабьего Яра в глобальный контекст.