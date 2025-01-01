Меню
Золотая пальмовая ветвь
6.8
Анора
Anora
Шон Бэйкер
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.2
Девушка с иглой
Pigen med nålen
Магнус фон Хорн
Смотреть трейлер
5.5
О, Канада
Oh Canada
Пол Шредер
Смотреть трейлер
7.1
Самый ценный груз
La plus précieuse des marchandises
Мишель Хазанавичус
Смотреть трейлер
7.0
Птица
Bird
Андреа Арнольд
Смотреть трейлер
6.5
Ученик. Восхождение Трампа
The Apprentice
Али Аббаси
Смотреть трейлер
6.2
Поколение романтиков
Feng liu yi dai
Цзя Чжанкэ
5.2
Мегалополис
Megalopolis
Фрэнсис Форд Коппола
Смотреть трейлер
6.2
Эмилия Перес
Emilia Pérez
Жак Одиар
Смотреть трейлер
6.2
Мотель Дестино
Motel Destino
Карим Айнуз
5.8
Саван
The Shrouds
Дэвид Кроненберг
Смотреть трейлер
7.8
Семя священного инжира
The Seed of the Sacred Fig
Мохаммад Расулоф
Смотреть трейлер
5.7
Лимонов, баллада об Эдичке
Limonov: The Ballad of Eddie
Кирилл Серебренников
Смотреть трейлер
6.2
Гранд тур
Grand Tour
Мигель Гомеш
Смотреть трейлер
6.2
Дикий алмаз
Diamant brut
Agathe Riedinger
Смотреть трейлер
6.6
Разбитые сердца
L'Amour ouf
Жиль Леллуш
Смотреть трейлер
5.6
Мой Марчелло
Marcello Mio
Кристоф Оноре
Смотреть трейлер
7.0
Всё, что нам кажется светом
All We Imagine as Light
Payal Kapadia
Смотреть трейлер
7.0
Субстанция
The Substance
Корали Фаржа
Смотреть трейлер
6.7
Три километра на краю света
Trei kilometri pâna la capatul lumii
Эмануэль Парву
Смотреть трейлер
6.5
Партенопа
Parthenope
Паоло Соррентино
Смотреть трейлер
7.1
Виды доброты
Kinds of Kindness
Йоргос Лантимос
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Главный приз фестиваля
7.0
Всё, что нам кажется светом
All We Imagine as Light
Payal Kapadia
Победитель
Смотреть трейлер
Премия «Синефондасьон» / Best Short Film
Все номинанты
Banished Love
Banished Love
Xiwen Cong
It'll Pass
Praeis
Dovydas Draksas
Показать всех номинантов
Best Immersive Work Award
Colored
Colored
Stéphane Foenkinos, Tania de Montaigne, Pierre-Alain Giraud
Победитель
Все номинанты
Maya: Birth of a Superhero
Maya: Birth of a Superhero
CJ Clarke, Poulomi Basu
Human Violins - Prelude
Human Violins - Prelude
Ioana Mischie
En amour
En amour
Laurent Bardainne, Adrien Mondot, Claire Bardainne
The Roaming
The Roaming
Mathieu Pradat
Telos I
Telos I
Dorotea Saykaly, Emil Dam Seidel
Telos I
Telos I
Dorotea Saykaly, Emil Dam Seidel
En amour
En amour
Laurent Bardainne, Adrien Mondot, Claire Bardainne
Traversing the Mist
Traversing the Mist
Tung-yen Chou
Показать всех номинантов
Un Certain Regard - Youth Prize
6.1
Черт возьми!
Vingt dieux
Louise Courvoisier
Победитель
Смотреть трейлер
Особое упоминание / Palme d'Or - Short Film
Bad for a Moment
Mau por um momento
Daniel Soares
Победитель
«Особый взгляд» — лучшее выступление / Best Actor
Abou Sangare
Souleymane's Story
Победитель
«Особый взгляд» — лучшее выступление / Best Actress
Anasuya Sengupta
The Shameless
Победитель
Directors' Fortnight Audience Award
6.7
Универсальный язык
Universal Language
Matthew Rankin
Победитель
Смотреть трейлер
Critics' Week - Next Step Award
A Girl Unknown
A Girl Unknown
Jing Zou
Победитель
Fipresci Award
7.8
Семя священного инжира
The Seed of the Sacred Fig
Мохаммад Расулоф
Победитель
Смотреть трейлер
Премия Франсуа Шале / Best Film
7.8
Семя священного инжира
The Seed of the Sacred Fig
Мохаммад Расулоф
Победитель
Смотреть трейлер
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
The Man Who Could Not Remain Silent
Covjek koji nije mogao sutjeti
Nebojsa Slijepcevic
Победитель
Все номинанты
On the Way
Rrugës
Samir Karahoda
Amarela
Amarela
André Hayato Saito
Tea
Tea
Blake Rice
Ootid
Ootidé
Egle Razumaite
Across the Waters
Across the Waters
Viv Li
Sanki Yoxsan
Sanki Yoxsan
Azer Guliev
Bad for a Moment
Mau por um momento
Daniel Soares
Les belles cicatrices
Les belles cicatrices
Raphaël Jouzeau
Perfectly a Strangeness
Perfectly a Strangeness
Alison McAlpine
Volcelest
Volcelest
Eric Briche
Показать всех номинантов
Лучший актер
7.1
Виды доброты
Kinds of Kindness
Джесси Племонс
Победитель
Смотреть трейлер
Лучшая актриса
6.2
Эмилия Перес
Emilia Pérez
Зои Салдана, Karla Sofía Gascón, Селена Гомес, Адриана Пас
Ensemble Cast
Победитель
Смотреть трейлер
6.2
Эмилия Перес
Emilia Pérez
Зои Салдана, Karla Sofía Gascón, Селена Гомес, Адриана Пас
Ensemble Cast
Победитель
Смотреть трейлер
Лучший режиссер
6.2
Гранд тур
Grand Tour
Мигель Гомеш
Победитель
Смотреть трейлер
Лучший сценарий
7.0
Субстанция
The Substance
Корали Фаржа
Победитель
Смотреть трейлер
Премия Канал+
Absent
Noksan
Cem Demirer
Победитель
Премия «Синефондасьон»
Sunflowers Were the First Ones to Know...
Sunflowers Were the First Ones to Know...
Chidananda S Naik
Победитель
Все номинанты
Echoes
Echoes
Robinson Drossos
In spirito
In spirito
Nicolò Folin
Out the Window Through the Wall
Out the Window Through the Wall
Asya Segalovich
Weeds
Plevel
Pola Kazak
Us and Them
Mauvais coton
Nicolas Dumaret
The Chaos She Left Behind
To Chaos Pou Afise Piso Tis
Nikos Kolioukos
Three
Three
Amie Song
Crow Man
Crow Man
Yohann Abdelnour
It'll Pass
Praeis
Dovydas Draksas
The Deer's Tooth
The Deer's Tooth
Saif Hammash
Withered Blossoms
Withered Blossoms
Lionel Seah
Bunnyhood
Bunnyhood
Mansi Maheshwari
Terminal
Terminal
East Elliott
Banished Love
Banished Love
Xiwen Cong
It's Not a Time for Pop
It's Not Time for Pop
Amit Vaknin
Elevación
Elevación
Gabriel Esdras
Forest of Echos
Forest of Echos
Yoori Lim
Показать всех номинантов
Золотая камера / Золотая камера
6.1
Арман
Armand
Halfdan Ullmann Tøndel
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
The Village Next to Paradise
The Village Next to Paradise
Mo Harawe
Mongrel
Mongrel
Wei Liang Chiang, Aimee Yin
6.1
Черт возьми!
Vingt dieux
Louise Courvoisier
Смотреть трейлер
6.6
Призрак
Les fantômes
Jonathan Millet
Смотреть трейлер
6.0
Королева драмы
Les reines du drame
Alexis Langlois
5.9
Сентябрь говорит
September Says
Ариана Лабед
6.2
Дикий алмаз
Diamant brut
Agathe Riedinger
Смотреть трейлер
6.6
Симон с горы
Simón de la montaña
Федерико Луис
Sister Midnight
Sister Midnight
Karan Kandhari
6.7
Blue Sun Palace
Constance Tsang
The Kingdom
Le royaume
Julien Colonna
5.7
Ники
Niki
Селин Саллетт
Смотреть трейлер
6.9
Хорошенькая
Good One
India Donaldson
Смотреть трейлер
6.8
Жюли хранит молчание
Julie zwijgt
Leonardo Van Dijl
Смотреть трейлер
Gazer
Gazer
Ryan J. Sloan
Mongrel
Mongrel
Wei Liang Chiang, Aimee Yin
7.3
Замирающий
Eephus
Карсон Ланд
Block Pass
La Pampa
Antoine Chevrollier
6.2
Саранча
Chong
KEFF
Norah
Norah
Tawfik Alzaidi
6.1
Собачье дело
Le procès du chien
Летиция Дош
Показать всех номинантов
Приз жюри
6.2
Эмилия Перес
Emilia Pérez
Жак Одиар
Победитель
Смотреть трейлер
Приз Экуменического жюри
7.8
Семя священного инжира
The Seed of the Sacred Fig
Мохаммад Расулоф
Победитель
Смотреть трейлер
Премия «Особый взгляд»
6.6
Черный пёс
Gou zhen
Гуань Ху
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.1
Арман
Armand
Halfdan Ullmann Tøndel
Смотреть трейлер
7.1
Сантош
Santosh
Сандхья Сури
The Kingdom
Le royaume
Julien Colonna
5.9
Как стать цесаркой
On Becoming a Guinea Fowl
Рунгано Ниони
Смотреть трейлер
6.1
Черт возьми!
Vingt dieux
Louise Courvoisier
Смотреть трейлер
5.7
Ники
Niki
Селин Саллетт
Смотреть трейлер
The Shameless
The Shameless
Константин Божанов
6.1
Собачье дело
Le procès du chien
Летиция Дош
The Damned
The Damned
Роберто Минервини
6.2
Мое солнышко
Boku no ohisama
Хироси Окуяма
Souleymane's Story
L'histoire de Souleymane
Boris Lojkine
The Village Next to Paradise
The Village Next to Paradise
Mo Harawe
5.9
Сентябрь говорит
September Says
Ариана Лабед
Norah
Norah
Tawfik Alzaidi
6.3
Viet and Nam
Trong lòng dat
Minh Quy Truong
7.0
Снова наступит рассвет
When the Light Breaks
Рунар Рунарссон
Смотреть трейлер
7.8
Поток
Flow
Гинтс Зильбалодис
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Специальный приз жюри
7.8
Семя священного инжира
The Seed of the Sacred Fig
Мохаммад Расулоф
Победитель
Смотреть трейлер
Премия SACD
6.8
Жюли хранит молчание
Julie zwijgt
Рут Бекар, Leonardo Van Dijl
Победитель
Смотреть трейлер
Золотая камера – особое упоминание
Mongrel
Mongrel
Wei Liang Chiang
Победитель
Премия AFCAE
7.8
Семя священного инжира
The Seed of the Sacred Fig
Мохаммад Расулоф
Победитель
Смотреть трейлер
Золотая карета
Почетная золотая пальма / Почетная Золотая пальмовая ветвь
Джордж Лукас
Победитель
Мэрил Стрип
Победитель
Джордж Лукас
Победитель
Мэрил Стрип
Победитель
Особый приз жюри
Souleymane's Story
L'histoire de Souleymane
Boris Lojkine
Победитель
Лейбл "Европа Синема" / Лейбл "Европа Синема"
7.1
Наоборот
Volveréis
Jonás Trueba
Победитель
Смотреть трейлер
Шопард Трофи / Женское откровение
Софи Уайлд
Победитель
Софи Уайлд
Победитель
Шопард Трофи / Мужское откровение
Майк Фейст
Победитель
Майк Фейст
Победитель
Премия «Особый взгляд» — особое упоминание
Norah
Norah
Tawfik Alzaidi
Победитель
«Особый взгляд» — лучший режиссёр
5.9
Как стать цесаркой
On Becoming a Guinea Fowl
Рунгано Ниони
Joint winner
Победитель
Смотреть трейлер
The Damned
The Damned
Роберто Минервини
Joint winner
Победитель
Квир-пальма
6.7
Три километра на краю света
Trei kilometri pâna la capatul lumii
Эмануэль Парву
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.8
Милосердие
Miséricorde
Ален Гироди
6.0
Королева драмы
Les reines du drame
Alexis Langlois
6.2
Эмилия Перес
Emilia Pérez
Жак Одиар
Смотреть трейлер
6.2
Мое солнышко
Boku no ohisama
Хироси Окуяма
6.6
Девушки на балконе
Les femmes au balcon
Ноэми Мерлан
Смотреть трейлер
5.6
Мой Марчелло
Marcello Mio
Кристоф Оноре
Смотреть трейлер
7.0
Птица
Bird
Андреа Арнольд
Смотреть трейлер
Baby
Baby
Marcelo Caetano
6.2
Мотель Дестино
Motel Destino
Карим Айнуз
Across the Sea
La mer au loin
Saïd Hamich
Block Pass
La Pampa
Antoine Chevrollier
6.1
Большинство людей умирают по воскресеньям
Los domingos mueren más personas
Iair Said
6.3
Viet and Nam
Trong lòng dat
Minh Quy Truong
To Live, to Die, to Live Again
Vivre mourir renaître
Гаэль Морель
6.1
Красавица из Газы
La belle de Gaza
Иоланда Зоберман
6.3
Eat the Night
Кэролайн Поджи, Джонатан Винель
Показать всех номинантов
Поддержка распространения Фондом Гана
6.8
Жюли хранит молчание
Julie zwijgt
Leonardo Van Dijl
Победитель
Смотреть трейлер
Пальмовая собака
6.1
Собачье дело
Le procès du chien
Kodi
Победитель
Квир-пальма - короткометражный фильм
Southern Brides
Las novias del sur
Elena López Riera
Победитель
Все номинанты
Sauna Day
Sannapäiv
Tushar Prakash, Анна Хинтс
Three
Three
Amie Song
My Senses Are All I Have to Offer
As minhas sensações são tudo o que tenho para oferecer
Isadora Neves Marques
Immaculata
Immaculata
Kim Lêa Sakkal
Показать всех номинантов
Золотой глаз / Золотой глаз
The Brink of Dreams
The Brink of Dreams
Nada Riyadh, Ayman El Amir
Победитель
Ernest Cole: Lost and Found
Ernest Cole: Lost and Found
Рауль Пек
Победитель
Все номинанты
Savanna and the Mountain
A savana e a montanha
Paulo Carneiro
7.9
Фэй
Faye
Лоран Бузеро
Смотреть трейлер
Walking in the Movies
Walking in the Movies
Lyang Kim
6.6
Киноманы
Spectateurs!
Арно Деплешен
The Invasion
The Invasion
Сергей Лозница
8.4
Джим Хенсон - человек-идея
Jim Henson Idea Man
Рон Ховард
Lula
Lula
Оливер Стоун, Rob Wilson
The Falling Sky
A Queda do Céu
Эрик Роша, Gabriela Carneiro da Cunha
8.4
Нэсти
Nasty
Тудор Жюржию, Tudor D. Popescu, Cristian Pascariu
7.2
Элизабет Тейлор: Потерянные кассеты
Elizabeth Taylor: The Lost Tapes
Нанетт Бурштейн
Смотреть трейлер
6.8
Неоконченный фильм
An Unfinished Film
Лоу Е
Jacques Demy, the Pink and the Black
Jacques Demy, le rose et le noir
Florence Platarets
8.0
Хаяо Миядзаки и птица
Hayao Miyazaki and the Heron
Каку Аракава
Смотреть трейлер
6.1
Красавица из Газы
La belle de Gaza
Иоланда Зоберман
The Falling Sky
A Queda do Céu
Эрик Роша, Gabriela Carneiro da Cunha
Olympics! The French Games
Olympiques! La France des Jeux
Mickaël Gamrasni
Jacques Rozier: From One Wave to Another
Jacques Rozier, d'une vague à l'autre
Emmanuel Barnault
François Truffaut, My Life, a Screenplay
François Truffaut, le scénario de ma vie
David Teboul
Il était une fois Michel Legrand
Il était une fois Michel Legrand
David Dessites
Elementary
Apprendre
Клер Симон
Показать всех номинантов
Каннская премия за саундтрек / Лучший композитор
6.2
Эмилия Перес
Emilia Pérez
Камий, Clément Ducol
Победитель
Смотреть трейлер
Премия SACD / Две недели режиссеров
Софи Фийер
This Life of Mine
Победитель
Все номинанты
Wei Liang Chiang
Mongrel
You Qiao Yin
Mongrel
Frederico Lobo
When the Land Runs Away
Yôko Yamanaka
Desert of Namibia
Патрисия Мазюи
Visiting Hours
Paulo Carneiro
Savanna and the Mountain
Ryan J. Sloan
Gazer
Thierry de Peretti
In His Own Image
Эрик Роша
The Falling Sky
Gabriela Carneiro da Cunha
The Falling Sky
Кэролайн Поджи
Eat the Night
Джонатан Винель
Eat the Night
Mahdi Fleifel
To a Land Unknown
Hala Elkoussy
East of Noon
Кэролайн Поджи
Eat the Night
Джонатан Винель
Eat the Night
Jonás Trueba
Наоборот
Karan Kandhari
Sister Midnight
Matthew Rankin
Универсальный язык
Карсон Ланд
Замирающий
Cristóbal León
The Hyperboreans
Joaquín Cociña
The Hyperboreans
Cristóbal León
The Hyperboreans
Joaquín Cociña
The Hyperboreans
Wei Liang Chiang
Mongrel
You Qiao Yin
Mongrel
Inês Lima
The Moving Garden
Нобухиро Ямасита
Кот-призрак Андзу
Yôko Kuno
Кот-призрак Андзу
India Donaldson
Хорошенькая
Жан-Кристоф Мерисс
Plastic Guns
Тайлер Таормина
Канун Рождества в Миллерс-Пойнте
Эрик Роша
The Falling Sky
Gabriela Carneiro da Cunha
The Falling Sky
Показать всех номинантов
Премия Kering «Женщины в движении» / Премия Kering «Женщины в движении»
Donna Langley
Победитель
Donna Langley
Победитель
Главный приз Недели критики
6.6
Симон с горы
Simón de la montaña
Федерико Луис
Победитель
Все номинанты
6.8
Жюли хранит молчание
Julie zwijgt
Leonardo Van Dijl
Смотреть трейлер
6.2
Саранча
Chong
KEFF
Baby
Baby
Marcelo Caetano
Block Pass
La Pampa
Antoine Chevrollier
The Brink of Dreams
The Brink of Dreams
Nada Riyadh, Ayman El Amir
6.7
Blue Sun Palace
Constance Tsang
Показать всех номинантов
Премия Фонда Луи Редерера «Восходящая звезда»
Baby
Baby
Ricardo Teodoro
Победитель
Baby
Baby
Marcelo Caetano
Победитель
Приз "Отрытие Лейтц Синема"
Montsouris Park
Montsouris
Guil Sela
Победитель
Все номинанты
Dancing in the Corner
Taniec w narozniku
Jan Bujnowski
The Girl and the Pot
A Menina e o Pote
Valentina Homem
Absent
Noksan
Cem Demirer
Alazar
Alazar
Beza Hailu Lemma
My Senses Are All I Have to Offer
As minhas sensações são tudo o que tenho para oferecer
Isadora Neves Marques
Radikals
Radikals
Arvin Belarmino
She Stays
Ella se queda
Marinthia Gutierrez
Показать всех номинантов
Приз жюри "Французское прикосновение" Недели критики
6.7
Blue Sun Palace
Constance Tsang
Победитель
«Особый взгляд» — лучшее выступление
Souleymane's Story
L'histoire de Souleymane
Abou Sangare
Победитель
The Shameless
The Shameless
Anasuya Sengupta
Победитель
