Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Каннский кинофестиваль События Каннский кинофестиваль 2024

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 2024 году

Место проведения Франция
Дата проведения 14 мая 2024 - 25 мая 2024
Золотая пальмовая ветвь
Анора 6.8
Анора Anora
Шон Бэйкер
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Девушка с иглой 7.2
Девушка с иглой Pigen med nålen
Магнус фон Хорн
Смотреть трейлер
О, Канада 5.5
О, Канада Oh Canada
Пол Шредер
Смотреть трейлер
Самый ценный груз 7.1
Самый ценный груз La plus précieuse des marchandises
Мишель Хазанавичус
Смотреть трейлер
Птица 7.0
Птица Bird
Андреа Арнольд
Смотреть трейлер
Ученик. Восхождение Трампа 6.5
Ученик. Восхождение Трампа The Apprentice
Али Аббаси
Смотреть трейлер
Поколение романтиков 6.2
Поколение романтиков Feng liu yi dai
Цзя Чжанкэ
Мегалополис 5.2
Мегалополис Megalopolis
Фрэнсис Форд Коппола
Смотреть трейлер
Эмилия Перес 6.2
Эмилия Перес Emilia Pérez
Жак Одиар
Смотреть трейлер
Мотель Дестино 6.2
Мотель Дестино Motel Destino
Карим Айнуз
Саван 5.8
Саван The Shrouds
Дэвид Кроненберг
Смотреть трейлер
Семя священного инжира 7.8
Семя священного инжира The Seed of the Sacred Fig
Мохаммад Расулоф
Смотреть трейлер
Лимонов, баллада об Эдичке 5.7
Лимонов, баллада об Эдичке Limonov: The Ballad of Eddie
Кирилл Серебренников
Смотреть трейлер
Гранд тур 6.2
Гранд тур Grand Tour
Мигель Гомеш
Смотреть трейлер
Дикий алмаз 6.2
Дикий алмаз Diamant brut
Agathe Riedinger
Смотреть трейлер
Разбитые сердца 6.6
Разбитые сердца L'Amour ouf
Жиль Леллуш
Смотреть трейлер
Мой Марчелло 5.6
Мой Марчелло Marcello Mio
Кристоф Оноре
Смотреть трейлер
Всё, что нам кажется светом 7.0
Всё, что нам кажется светом All We Imagine as Light
Payal Kapadia
Смотреть трейлер
Субстанция 7.0
Субстанция The Substance
Корали Фаржа
Смотреть трейлер
Три километра на краю света 6.7
Три километра на краю света Trei kilometri pâna la capatul lumii
Эмануэль Парву
Смотреть трейлер
Партенопа 6.5
Партенопа Parthenope
Паоло Соррентино
Смотреть трейлер
Виды доброты 7.1
Виды доброты Kinds of Kindness
Йоргос Лантимос
Смотреть трейлер
Главный приз фестиваля
Всё, что нам кажется светом 7.0
Всё, что нам кажется светом All We Imagine as Light
Payal Kapadia
Победитель
Смотреть трейлер
Премия «Синефондасьон» / Best Short Film
Все номинанты
Banished Love Banished Love
Xiwen Cong
It'll Pass Praeis
Dovydas Draksas
Best Immersive Work Award
Colored Colored
Stéphane Foenkinos, Tania de Montaigne, Pierre-Alain Giraud
Победитель
Все номинанты
Maya: Birth of a Superhero Maya: Birth of a Superhero
CJ Clarke, Poulomi Basu
Human Violins - Prelude Human Violins - Prelude
Ioana Mischie
En amour En amour
Laurent Bardainne, Adrien Mondot, Claire Bardainne
The Roaming The Roaming
Mathieu Pradat
Telos I Telos I
Dorotea Saykaly, Emil Dam Seidel
Telos I Telos I
Dorotea Saykaly, Emil Dam Seidel
En amour En amour
Laurent Bardainne, Adrien Mondot, Claire Bardainne
Traversing the Mist Traversing the Mist
Tung-yen Chou
Un Certain Regard - Youth Prize
Черт возьми! 6.1
Черт возьми! Vingt dieux
Louise Courvoisier
Победитель
Смотреть трейлер
Особое упоминание / Palme d'Or - Short Film
Bad for a Moment Mau por um momento
Daniel Soares
Победитель
«Особый взгляд» — лучшее выступление / Best Actor
Abou Sangare
Souleymane's Story
Победитель
«Особый взгляд» — лучшее выступление / Best Actress
Anasuya Sengupta
The Shameless
Победитель
Directors' Fortnight Audience Award
Универсальный язык 6.7
Универсальный язык Universal Language
Matthew Rankin
Победитель
Смотреть трейлер
Critics' Week - Next Step Award
A Girl Unknown A Girl Unknown
Jing Zou
Победитель
Fipresci Award
Семя священного инжира 7.8
Семя священного инжира The Seed of the Sacred Fig
Мохаммад Расулоф
Победитель
Смотреть трейлер
Премия Франсуа Шале / Best Film
Семя священного инжира 7.8
Семя священного инжира The Seed of the Sacred Fig
Мохаммад Расулоф
Победитель
Смотреть трейлер
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
The Man Who Could Not Remain Silent Covjek koji nije mogao sutjeti
Nebojsa Slijepcevic
Победитель
Все номинанты
On the Way Rrugës
Samir Karahoda
Amarela Amarela
André Hayato Saito
Tea Tea
Blake Rice
Ootid Ootidé
Egle Razumaite
Across the Waters Across the Waters
Viv Li
Sanki Yoxsan Sanki Yoxsan
Azer Guliev
Bad for a Moment Mau por um momento
Daniel Soares
Les belles cicatrices Les belles cicatrices
Raphaël Jouzeau
Perfectly a Strangeness Perfectly a Strangeness
Alison McAlpine
Volcelest Volcelest
Eric Briche
Лучший актер
Виды доброты 7.1
Виды доброты Kinds of Kindness
Джесси Племонс
Победитель
Смотреть трейлер
Лучшая актриса
Эмилия Перес 6.2
Эмилия Перес Emilia Pérez
Зои Салдана, Karla Sofía Gascón, Селена Гомес, Адриана Пас Ensemble Cast
Победитель
Смотреть трейлер
Эмилия Перес 6.2
Эмилия Перес Emilia Pérez
Зои Салдана, Karla Sofía Gascón, Селена Гомес, Адриана Пас Ensemble Cast
Победитель
Смотреть трейлер
Лучший режиссер
Гранд тур 6.2
Гранд тур Grand Tour
Мигель Гомеш
Победитель
Смотреть трейлер
Лучший сценарий
Субстанция 7.0
Субстанция The Substance
Корали Фаржа
Победитель
Смотреть трейлер
Премия Канал+
Absent Noksan
Cem Demirer
Победитель
Премия «Синефондасьон»
Sunflowers Were the First Ones to Know... Sunflowers Were the First Ones to Know...
Chidananda S Naik
Победитель
Все номинанты
Echoes Echoes
Robinson Drossos
In spirito In spirito
Nicolò Folin
Out the Window Through the Wall Out the Window Through the Wall
Asya Segalovich
Weeds Plevel
Pola Kazak
Us and Them Mauvais coton
Nicolas Dumaret
The Chaos She Left Behind To Chaos Pou Afise Piso Tis
Nikos Kolioukos
Three Three
Amie Song
Crow Man Crow Man
Yohann Abdelnour
It'll Pass Praeis
Dovydas Draksas
The Deer's Tooth The Deer's Tooth
Saif Hammash
Withered Blossoms Withered Blossoms
Lionel Seah
Bunnyhood Bunnyhood
Mansi Maheshwari
Terminal Terminal
East Elliott
Banished Love Banished Love
Xiwen Cong
It's Not a Time for Pop It's Not Time for Pop
Amit Vaknin
Elevación Elevación
Gabriel Esdras
Forest of Echos Forest of Echos
Yoori Lim
Золотая камера / Золотая камера
Арман 6.1
Арман Armand
Halfdan Ullmann Tøndel
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
The Village Next to Paradise The Village Next to Paradise
Mo Harawe
Mongrel Mongrel
Wei Liang Chiang, Aimee Yin
Черт возьми! 6.1
Черт возьми! Vingt dieux
Louise Courvoisier
Смотреть трейлер
Призрак 6.6
Призрак Les fantômes
Jonathan Millet
Смотреть трейлер
Королева драмы 6.0
Королева драмы Les reines du drame
Alexis Langlois
Сентябрь говорит 5.9
Сентябрь говорит September Says
Ариана Лабед
Дикий алмаз 6.2
Дикий алмаз Diamant brut
Agathe Riedinger
Смотреть трейлер
Симон с горы 6.6
Симон с горы Simón de la montaña
Федерико Луис
Sister Midnight Sister Midnight
Karan Kandhari
Blue Sun Palace 6.7
Blue Sun Palace
Constance Tsang
The Kingdom Le royaume
Julien Colonna
Ники 5.7
Ники Niki
Селин Саллетт
Смотреть трейлер
Хорошенькая 6.9
Хорошенькая Good One
India Donaldson
Смотреть трейлер
Жюли хранит молчание 6.8
Жюли хранит молчание Julie zwijgt
Leonardo Van Dijl
Смотреть трейлер
Gazer Gazer
Ryan J. Sloan
Mongrel Mongrel
Wei Liang Chiang, Aimee Yin
Замирающий 7.3
Замирающий Eephus
Карсон Ланд
Block Pass La Pampa
Antoine Chevrollier
Саранча 6.2
Саранча Chong
KEFF
Norah Norah
Tawfik Alzaidi
Собачье дело 6.1
Собачье дело Le procès du chien
Летиция Дош
Приз жюри
Эмилия Перес 6.2
Эмилия Перес Emilia Pérez
Жак Одиар
Победитель
Смотреть трейлер
Приз Экуменического жюри
Семя священного инжира 7.8
Семя священного инжира The Seed of the Sacred Fig
Мохаммад Расулоф
Победитель
Смотреть трейлер
Премия «Особый взгляд»
Черный пёс 6.6
Черный пёс Gou zhen
Гуань Ху
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Арман 6.1
Арман Armand
Halfdan Ullmann Tøndel
Смотреть трейлер
Сантош 7.1
Сантош Santosh
Сандхья Сури
The Kingdom Le royaume
Julien Colonna
Как стать цесаркой 5.9
Как стать цесаркой On Becoming a Guinea Fowl
Рунгано Ниони
Смотреть трейлер
Черт возьми! 6.1
Черт возьми! Vingt dieux
Louise Courvoisier
Смотреть трейлер
Ники 5.7
Ники Niki
Селин Саллетт
Смотреть трейлер
The Shameless The Shameless
Константин Божанов
Собачье дело 6.1
Собачье дело Le procès du chien
Летиция Дош
The Damned The Damned
Роберто Минервини
Мое солнышко 6.2
Мое солнышко Boku no ohisama
Хироси Окуяма
Souleymane's Story L'histoire de Souleymane
Boris Lojkine
The Village Next to Paradise The Village Next to Paradise
Mo Harawe
Сентябрь говорит 5.9
Сентябрь говорит September Says
Ариана Лабед
Norah Norah
Tawfik Alzaidi
Viet and Nam 6.3
Viet and Nam Trong lòng dat
Minh Quy Truong
Снова наступит рассвет 7.0
Снова наступит рассвет When the Light Breaks
Рунар Рунарссон
Смотреть трейлер
Поток 7.8
Поток Flow
Гинтс Зильбалодис
Смотреть трейлер
Специальный приз жюри
Семя священного инжира 7.8
Семя священного инжира The Seed of the Sacred Fig
Мохаммад Расулоф
Победитель
Смотреть трейлер
Премия SACD
Жюли хранит молчание 6.8
Жюли хранит молчание Julie zwijgt
Рут Бекар, Leonardo Van Dijl
Победитель
Смотреть трейлер
Золотая камера – особое упоминание
Mongrel Mongrel
Wei Liang Chiang
Победитель
Премия AFCAE
Семя священного инжира 7.8
Семя священного инжира The Seed of the Sacred Fig
Мохаммад Расулоф
Победитель
Смотреть трейлер
Золотая карета
Почетная золотая пальма / Почетная Золотая пальмовая ветвь
Джордж Лукас
Джордж Лукас
Победитель
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Победитель
Джордж Лукас
Джордж Лукас
Победитель
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Победитель
Особый приз жюри
Souleymane's Story L'histoire de Souleymane
Boris Lojkine
Победитель
Лейбл "Европа Синема" / Лейбл "Европа Синема"
Наоборот 7.1
Наоборот Volveréis
Jonás Trueba
Победитель
Смотреть трейлер
Шопард Трофи / Женское откровение
Софи Уайлд
Софи Уайлд
Победитель
Софи Уайлд
Софи Уайлд
Победитель
Шопард Трофи / Мужское откровение
Майк Фейст
Майк Фейст
Победитель
Майк Фейст
Майк Фейст
Победитель
Премия «Особый взгляд» — особое упоминание
Norah Norah
Tawfik Alzaidi
Победитель
«Особый взгляд» — лучший режиссёр
Как стать цесаркой 5.9
Как стать цесаркой On Becoming a Guinea Fowl
Рунгано Ниони Joint winner
Победитель
Смотреть трейлер
The Damned The Damned
Роберто Минервини Joint winner
Победитель
Квир-пальма
Три километра на краю света 6.7
Три километра на краю света Trei kilometri pâna la capatul lumii
Эмануэль Парву
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Милосердие 6.8
Милосердие Miséricorde
Ален Гироди
Королева драмы 6.0
Королева драмы Les reines du drame
Alexis Langlois
Эмилия Перес 6.2
Эмилия Перес Emilia Pérez
Жак Одиар
Смотреть трейлер
Мое солнышко 6.2
Мое солнышко Boku no ohisama
Хироси Окуяма
Девушки на балконе 6.6
Девушки на балконе Les femmes au balcon
Ноэми Мерлан
Смотреть трейлер
Мой Марчелло 5.6
Мой Марчелло Marcello Mio
Кристоф Оноре
Смотреть трейлер
Птица 7.0
Птица Bird
Андреа Арнольд
Смотреть трейлер
Baby Baby
Marcelo Caetano
Мотель Дестино 6.2
Мотель Дестино Motel Destino
Карим Айнуз
Across the Sea La mer au loin
Saïd Hamich
Block Pass La Pampa
Antoine Chevrollier
Большинство людей умирают по воскресеньям 6.1
Большинство людей умирают по воскресеньям Los domingos mueren más personas
Iair Said
Viet and Nam 6.3
Viet and Nam Trong lòng dat
Minh Quy Truong
To Live, to Die, to Live Again Vivre mourir renaître
Гаэль Морель
Красавица из Газы 6.1
Красавица из Газы La belle de Gaza
Иоланда Зоберман
6.3
Eat the Night
Кэролайн Поджи, Джонатан Винель
Поддержка распространения Фондом Гана
Жюли хранит молчание 6.8
Жюли хранит молчание Julie zwijgt
Leonardo Van Dijl
Победитель
Смотреть трейлер
Пальмовая собака
Собачье дело 6.1
Собачье дело Le procès du chien
Kodi
Победитель
Квир-пальма - короткометражный фильм
Southern Brides Las novias del sur
Elena López Riera
Победитель
Все номинанты
Sauna Day Sannapäiv
Tushar Prakash, Анна Хинтс
Three Three
Amie Song
My Senses Are All I Have to Offer As minhas sensações são tudo o que tenho para oferecer
Isadora Neves Marques
Immaculata Immaculata
Kim Lêa Sakkal
Золотой глаз / Золотой глаз
The Brink of Dreams The Brink of Dreams
Nada Riyadh, Ayman El Amir
Победитель
Ernest Cole: Lost and Found Ernest Cole: Lost and Found
Рауль Пек
Победитель
Все номинанты
Savanna and the Mountain A savana e a montanha
Paulo Carneiro
Фэй 7.9
Фэй Faye
Лоран Бузеро
Смотреть трейлер
Walking in the Movies Walking in the Movies
Lyang Kim
Киноманы 6.6
Киноманы Spectateurs!
Арно Деплешен
The Invasion The Invasion
Сергей Лозница
Джим Хенсон - человек-идея 8.4
Джим Хенсон - человек-идея Jim Henson Idea Man
Рон Ховард
Lula Lula
Оливер Стоун, Rob Wilson
The Falling Sky A Queda do Céu
Эрик Роша, Gabriela Carneiro da Cunha
Нэсти 8.4
Нэсти Nasty
Тудор Жюржию, Tudor D. Popescu, Cristian Pascariu
Элизабет Тейлор: Потерянные кассеты 7.2
Элизабет Тейлор: Потерянные кассеты Elizabeth Taylor: The Lost Tapes
Нанетт Бурштейн
Смотреть трейлер
Неоконченный фильм 6.8
Неоконченный фильм An Unfinished Film
Лоу Е
Jacques Demy, the Pink and the Black Jacques Demy, le rose et le noir
Florence Platarets
Хаяо Миядзаки и птица 8.0
Хаяо Миядзаки и птица Hayao Miyazaki and the Heron
Каку Аракава
Смотреть трейлер
Красавица из Газы 6.1
Красавица из Газы La belle de Gaza
Иоланда Зоберман
The Falling Sky A Queda do Céu
Эрик Роша, Gabriela Carneiro da Cunha
Olympics! The French Games Olympiques! La France des Jeux
Mickaël Gamrasni
Jacques Rozier: From One Wave to Another Jacques Rozier, d'une vague à l'autre
Emmanuel Barnault
François Truffaut, My Life, a Screenplay François Truffaut, le scénario de ma vie
David Teboul
Il était une fois Michel Legrand Il était une fois Michel Legrand
David Dessites
Elementary Apprendre
Клер Симон
Каннская премия за саундтрек / Лучший композитор
Эмилия Перес 6.2
Эмилия Перес Emilia Pérez
Камий, Clément Ducol
Победитель
Смотреть трейлер
Премия SACD / Две недели режиссеров
Софи Фийер
This Life of Mine
Победитель
Все номинанты
Wei Liang Chiang
Mongrel
You Qiao Yin
Mongrel
Frederico Lobo
When the Land Runs Away
Yôko Yamanaka
Desert of Namibia
Патрисия Мазюи
Патрисия Мазюи
Visiting Hours
Paulo Carneiro
Savanna and the Mountain
Ryan J. Sloan
Gazer
Thierry de Peretti
In His Own Image
Эрик Роша
The Falling Sky
Gabriela Carneiro da Cunha
The Falling Sky
Кэролайн Поджи
Eat the Night
Джонатан Винель
Eat the Night
Mahdi Fleifel
To a Land Unknown
Hala Elkoussy
East of Noon
Кэролайн Поджи
Eat the Night
Джонатан Винель
Eat the Night
Jonás Trueba
Наоборот
Karan Kandhari
Sister Midnight
Matthew Rankin
Универсальный язык
Карсон Ланд
Замирающий
Cristóbal León
The Hyperboreans
Joaquín Cociña
The Hyperboreans
Cristóbal León
The Hyperboreans
Joaquín Cociña
The Hyperboreans
Wei Liang Chiang
Mongrel
You Qiao Yin
Mongrel
Inês Lima
The Moving Garden
Нобухиро Ямасита
Кот-призрак Андзу
Yôko Kuno
Кот-призрак Андзу
India Donaldson
Хорошенькая
Жан-Кристоф Мерисс
Plastic Guns
Тайлер Таормина
Канун Рождества в Миллерс-Пойнте
Эрик Роша
The Falling Sky
Gabriela Carneiro da Cunha
The Falling Sky
Премия Kering «Женщины в движении» / Премия Kering «Женщины в движении»
Donna Langley
Победитель
Donna Langley
Победитель
Главный приз Недели критики
Симон с горы 6.6
Симон с горы Simón de la montaña
Федерико Луис
Победитель
Все номинанты
Жюли хранит молчание 6.8
Жюли хранит молчание Julie zwijgt
Leonardo Van Dijl
Смотреть трейлер
Саранча 6.2
Саранча Chong
KEFF
Baby Baby
Marcelo Caetano
Block Pass La Pampa
Antoine Chevrollier
The Brink of Dreams The Brink of Dreams
Nada Riyadh, Ayman El Amir
Blue Sun Palace 6.7
Blue Sun Palace
Constance Tsang
Премия Фонда Луи Редерера «Восходящая звезда»
Baby Baby
Ricardo Teodoro
Победитель
Baby Baby
Marcelo Caetano
Победитель
Приз "Отрытие Лейтц Синема"
Montsouris Park Montsouris
Guil Sela
Победитель
Все номинанты
Dancing in the Corner Taniec w narozniku
Jan Bujnowski
The Girl and the Pot A Menina e o Pote
Valentina Homem
Absent Noksan
Cem Demirer
Alazar Alazar
Beza Hailu Lemma
My Senses Are All I Have to Offer As minhas sensações são tudo o que tenho para oferecer
Isadora Neves Marques
Radikals Radikals
Arvin Belarmino
She Stays Ella se queda
Marinthia Gutierrez
Приз жюри "Французское прикосновение" Недели критики
Blue Sun Palace 6.7
Blue Sun Palace
Constance Tsang
Победитель
«Особый взгляд» — лучшее выступление
Souleymane's Story L'histoire de Souleymane
Abou Sangare
Победитель
The Shameless The Shameless
Anasuya Sengupta
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
«Долгая прогулка» могла и дальше пылиться на полке: Кинг сделал так, что у студии не осталось выбора — вот его главное условие
Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше