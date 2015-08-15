Меню
Киноафиша Кинофестивали Каннский кинофестиваль События Каннский кинофестиваль 1986

Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 1986 году

Место проведения Франция
Дата проведения 8 мая 1986 - 19 мая 1986
Золотая пальмовая ветвь
Миссия 7.4
Миссия The Mission
Роланд Жоффе
Победитель
Все номинанты
Love Me Forever or Never Eu Sei Que Vou Te Amar
Arnaldo Jabor
I Love You I Love You
Марко Феррери
Вне закона 7.5
Вне закона Down by law
Джим Джармуш
Смотреть трейлер
The Fringe Dwellers The Fringe Dwellers
Брюс Бересфорд
Борис Годунов 6.3
Борис Годунов Boris Godunov
Сергей Бондарчук
Rosa Luxemburg Rosa Luxemburg
Маргарет фон Тротта
Жертвоприношение 7.5
Жертвоприношение Offret / Sacrifice, Le
Андрей Тарковский
Поезд-беглец 7.2
Поезд-беглец Runaway Train
Андрей Кончаловский
Scene of the Crime Le lieu du crime
Андре Тешине
Street of Crocodiles Street of Crocodiles
Стивен Куэй, Тимоти Куэй
Макс, моя любовь 6.0
Макс, моя любовь Max mon amour
Нагиса Осима
Генезис 6.9
Генезис Genesis
Мринал Сен
Вечернее платье 6.1
Вечернее платье Tenue de soiree
Бертран Блие
La dernière image La dernière image
Mohammed Lakhdar-Hamina
Thérèse Thérèse
Ален Кавалье
Мона Лиза 7.4
Мона Лиза Mona Lisa
Нил Джордан
После работы 7.8
После работы After Hours
Мартин Скорсезе
Poor Butterfly Pobre mariposa
Raúl de la Torre
Почему дураки влюбляются 6.3
Почему дураки влюбляются Fool for Love
Роберт Олтмен
Otello Otello
Франко Дзеффирелли
Премия ФИПРЕССИ
Жертвоприношение 7.5
Жертвоприношение Offret / Sacrifice, Le
Андрей Тарковский
Победитель
Закат американской империи 7.2
Закат американской империи Le déclin de l'empire américain
Дени Аркан
Победитель
Главный приз жюри
Жертвоприношение 7.5
Жертвоприношение Offret / Sacrifice, Le
Андрей Тарковский
Победитель
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
An Exercise in Discipline: Peel An Exercise in Discipline: Peel
Джейн Кэмпион
Победитель
Все номинанты
The Wind A szél
Csaba Varga
Les petites magiciennes Les petites magiciennes
Ив Робер, Vincent Mercier
Gayduk Gayduk
L. Gorokhov, Y. Katsap
Les petits coins Les petits coins
Паскаль Анбье
Question d'optiques Question d'optiques
Claude Luyet
Dry Noodles Dry Noodles
Dan Collins
15 août 15 août
Николь Гарсия
Miroir d'ailleurs Miroir d'ailleurs
Willy Kempeneers
Quinoscopio 1 Quinoscopio 1
Juan Padrón
Turbo concerto Turbo concerto
Martin Barry
A Gentle Spirit Lagodna
Петр Думала
Главный технический приз / Технический главный приз
Миссия 7.4
Миссия The Mission
Роланд Жоффе
Победитель
Премия молодежи / Иностранный фильм
Ей это нужно позарез 6.8
Ей это нужно позарез She's Gotta Have It
Спайк Ли
Победитель
Премия молодежи / Французский фильм
High Speed High Speed
Monique Dartonne, Michel Kaptur
Победитель
Лучший актер
Мона Лиза 7.4
Мона Лиза Mona Lisa
Боб Хоскинс Tied with Michel Blanc in Tenue de soirée (1986).
Победитель
Вечернее платье 6.1
Вечернее платье Tenue de soiree
Мишель Блан Tied with Bob Hoskins in Mona Lisa (1986).
Победитель
Лучшая актриса
Rosa Luxemburg Rosa Luxemburg
Барбара Зукова Tied with Fernanda Torres in Eu Sei Que Vou Te Amar (1986).
Победитель
Love Me Forever or Never Eu Sei Que Vou Te Amar
Фернанда Торрес Tied with Barbara Sukowa in Rosa Luxemburg (1986).
Победитель
Лучший режиссер
После работы 7.8
После работы After Hours
Мартин Скорсезе
Победитель
Золотая камера / Золотая камера
Noir et blanc Noir et blanc
Claire Devers
Победитель
Все номинанты
Ей это нужно позарез 6.8
Ей это нужно позарез She's Gotta Have It
Спайк Ли
Приз жюри / Лучший короткометражный фильм
Gayduk Gayduk
L. Gorokhov, Y. Katsap
Победитель
Les petites magiciennes Les petites magiciennes
Ив Робер, Vincent Mercier
Победитель
Приз жюри
Thérèse Thérèse
Ален Кавалье
Победитель
Приз Экуменического жюри
Жертвоприношение 7.5
Жертвоприношение Offret / Sacrifice, Le
Андрей Тарковский
Победитель
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Thérèse Thérèse
Ален Кавалье
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Man of Ashes Rih Essed
Nouri Bouzid
Победитель
Все номинанты
The Unknown Soldier Tuntematon sotilas
Рауни Мольберг
Лучший художественный вклад
Жертвоприношение 7.5
Жертвоприношение Offret / Sacrifice, Le
Свен Нюквист For the cinematography.
Победитель
Год проведения
Номинации

