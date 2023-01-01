Перелом, 2021

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о выходе в прокат О фильме Раф и Жюли находятся на грани расставания. Однажды, во время протестов «желтых жилетов» в Париже, они оказываются в отделении неотложной медицинской помощи. Там они знакомятся с Янном, раненым и разгневанным демонстрантом. Развернуть 6.5 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5 Продолжительность 1 час 38 минут Год выпуска 2021 Режиссер Катрин Корсини В ролях Валерия Бруни-Тедески Марина Фоис Пио Мармай Аисату Диалло Сагна Все актеры и съемочная группа 1 постер

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