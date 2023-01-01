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Скоро в прокате "Ночная сова"
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Перелом
La fracture
Перелом, 2021
2021 / Франция
6.5
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Рейтинг IMDb: 6.5
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Жанр:
комедия
драма
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О фильме
Раф и Жюли находятся на грани расставания. Однажды, во время протестов «желтых жилетов» в Париже, они оказываются в отделении неотложной медицинской помощи. Там они знакомятся с Янном, раненым и разгневанным демонстрантом.
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6.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность
1 час 38 минут
Год выпуска
2021
Режиссер
Катрин Корсини
В ролях
Валерия Бруни-Тедески
Марина Фоис
Пио Мармай
Аисату Диалло Сагна
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
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