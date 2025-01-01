Меню
Все фильмы-номинанты «Каннский кинофестиваль» в 1957 году

Место проведения Франция
Дата проведения 2 мая 1957 - 17 мая 1957
Золотая пальмовая ветвь
Friendly Persuasion Friendly Persuasion
Уильям Уайлер
Победитель
Все номинанты
High Tide at Noon High Tide at Noon
Филип Ликок
Дон Кихот 7.7
Дон Кихот Don Kikhot
Григорий Козинцев
Earth Zemya
Zahari Zhandov
Gotoma the Buddha Gotoma the Buddha
Rajbans Khanna
Betrogen bis zum jüngsten Tag Betrogen bis zum jüngsten Tag
Kurt Jung-Alsen
Where To? Ila Ayn
Georges Nasser
Sissi: The Young Empress Sissi - Die junge Kaiserin
Эрнст Маришка
Канал 7.9
Канал Kanal
Анджей Вайда
Last of the Nomads Same Jakki
Per Høst
Седьмая печать 7.6
Седьмая печать Det sjunde inseglet
Ингмар Бергман
Смотреть трейлер
The Harvest Month Elokuu
Матти Кассила
Guendalina Guendalina
Альберто Латтуада
The Bachelor Party The Bachelor Party
Делберт Манн
The Line of Destiny Rekava
Lester James Peries
Qivitoq Qivitoq
Эрик Баллинг
Two Confessions Két vallomás
Мартон Келети
Valley of Peace Dolina miru
France Stiglic
Battle Hell Yangtse Incident: The Story of H.M.S. Amethyst
Майкл Андерсон
Shiroi sanmyaku Shiroi sanmyaku
Sadao Imamura
Роза Бернд 6.8
Роза Бернд Rose Bernd
Вольфганг Штаудте
Приговоренный к смерти бежал 8.2
Приговоренный к смерти бежал Un condamné à mort s'est échappé ou Le vent souffle où il veut
Робер Брессон
Счастливая мельница 7.6
Счастливая мельница La 'Moara cu noroc'
Victor Iliu
Ночи Кабирии 8.0
Ночи Кабирии Nights of Cabiria
Федерико Феллини
Сорок первый 7.7
Сорок первый Sorok pervyy
Григорий Чухрай
Дом ангела 7.2
Дом ангела Casa del ángel, La
Леопольдо Торр Нильссон
Faustina Faustina
José Luis Sáenz de Heredia
He Who Must Die Celui qui doit mourir
Жюль Дассен
Rice Kome
Tadashi Imai
Lost People Ztracenci
Милош Маковец
Забавная мордашка 7.3
Забавная мордашка Funny Face
Стэнли Донен
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
A Brief History Scurta istorie
Ион Попеску-Гопо
Победитель
Особое упоминание
Gotoma the Buddha Gotoma the Buddha
Rajbans Khanna
Победитель
Лучший актер
Valley of Peace Dolina miru
Джон Кицмиллер
Победитель
Лучшая актриса
Ночи Кабирии 8.0
Ночи Кабирии Nights of Cabiria
Джульетта Мазина
Победитель
Лучший режиссер
Приговоренный к смерти бежал 8.2
Приговоренный к смерти бежал Un condamné à mort s'est échappé ou Le vent souffle où il veut
Робер Брессон
Победитель
Специальный приз жюри
Седьмая печать 7.6
Седьмая печать Det sjunde inseglet
Ингмар Бергман Tied with Kanal (1957).
Победитель
Смотреть трейлер
Канал 7.9
Канал Kanal
Анджей Вайда Tied with Det sjunde inseglet (1957).
Победитель
Награда / Романтический документальный фильм
Shiroi sanmyaku Shiroi sanmyaku
Sadao Imamura
Победитель
Специальная награда
Сорок первый 7.7
Сорок первый Sorok pervyy
Григорий Чухрай
Победитель
Премия OCIC – особое упоминание
Ночи Кабирии 8.0
Ночи Кабирии Nights of Cabiria
Федерико Феллини
Победитель
He Who Must Die Celui qui doit mourir
Жюль Дассен
Победитель
